說到港式飲茶，台北的「京星港式飲茶」一直是許多老饕的愛店，現在他們又推出全新品牌「大巨星港式飲茶餐酒館」，就開在大巨蛋，這裡不僅空間超寬敞，還有多人包廂可以聚餐，最吸睛的就是LED跑馬燈螢幕，搭配幾株假櫻花樹點綴，港式風格中還帶點和風感，別有一番特色。

這裡採掃描點餐的方式，點完單送出後，還會再提供紙本菜單讓你確認，確保不會點錯餐點，真的很貼心。

桌子抽屜裡放著餐具、紙巾、牙線、醬料碟，不用麻煩服務生，自取更方便。

茶資每人50元，五種茶可選，茶飲無法線上點餐，需直接告知現場服務人員，點完茶後，服務生會在茶壺上圈選茶品，這點還蠻特別的。

田園巨星京都排骨 $360這道排骨的色澤紅潤得很漂亮，鹹香甜味融合得剛剛好，份量也給得很大方！但…意外的是，這道排骨的肥肉比例很高，幾乎是「京都三層肉」等級，對於喜歡瘦肉的人來說，可能會覺得有點膩。

生菜西施鬼馬蝦鬆 $450這道蝦鬆的份量超大，滿滿的蝦肉加上荸薺，口感脆口又鮮甜！隨餐附上蘿美生菜，用生菜包著蝦鬆吃起來特別清爽，但生菜是長條形的，包裹性比較差，吃的時候要小心，不然蝦鬆很容易掉得到處都是。

蟹粉海皇豆腐煲 $420這道豆腐煲真的太讚了！豆腐嫩到爆炸，吸滿醬汁，每一口都超級入味！湯汁拌飯更是一絕，保證白飯會一口接一口停不下來，裡頭的海鮮超豐富，有大蝦仁、海參、魚片、花枝等，不過魚片帶點土味，是唯一的敗筆，最後大家都默默把魚片留在碗裡沒動。

銀芽水蓮梗 $240這道水蓮真的超大一盤！可以說是我在港式餐廳裡看過份量最多的水蓮，整天的膳食纖維攝取量靠這盤就夠了！炒功很好，水蓮保有水分和脆度，搭配去頭去尾的銀芽，整體口感細緻又有層次。

經典九宮格 $380如果是一個人來吃，也不用怕點不完，這道「九宮格」一次可以吃到九種港點，真的超適合選擇困難症的朋友！內容包含秘製芋頭糕、酥炸韭菜餅、爆漿黑金流沙芝麻球、無敵星星炸蝦餅、飛魚卵燒賣、紅藜糯米珍珠丸、香濃奶皇包、三絲魚翅餃、晶瑩蝦皇餃，最推薦的是晶瑩蝦皇餃，口感超Q彈！最不推的是香濃奶皇包，可能因為冷掉了，內餡結成塊，吃起來偏油偏膩。

蠔皇蒸鳳爪 $130這道鳳爪真的沒話說，入味、軟爛、味道濃郁，完全符合對蠔皇鳳爪的期待，超級推。

桂花紅豆糕（會員招待）這道紅豆糕超級美，晶瑩剔透，還散發淡淡桂花香！但吃起來桂花是桂花、紅豆是紅豆，兩者的味道有點各過各的，雖然好吃，但沒有融合感，像是「分居的夫妻」，有點可惜。

「大巨星港式飲茶」完美延續京星的傳統，24小時營業！無論你是半夜想吃宵夜，還是清晨來場港點早餐，這裡都能滿足你的港點魂，如果你是京星的忠實粉絲，絕對要來試試這個新品牌，感受更時尚、更多元的用餐體驗。

店址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1樓1021櫃位

電話：02-2777-1717

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