All like都好甜點店位於台中823公園附近，是一家充滿網美風格的咖啡店，自去年開幕以來便備受矚目！洲際棒球場的重劃區還在開發中，平時少有人注意，要不是這個月好友們帶我來慶生，我還真的不知道這裡藏著這麼一家風格清新的甜點店。

這家店位於松強一街，若不是靠導航指引，像我這種方向感不佳的人，肯定找不到這裡。

剛到時真的有些不敢相信，在施工中的重劃區，居然有一家藍白希臘風格的餐廳，宛如鶴立雞群般吸引目光。

從正門再來一張照片！石頭鋪成的曲折小徑通向店內，門口還有一副不知道是誰忘在那裡的墨鏡，正好被我捕捉下來。

立牌上清楚標示了營業時間，還列出營業項目，包括甜點、蛋糕訂製、節慶禮盒和包場活動，有需求的話可以直接找櫃台詢問。

這是一棟兩層樓高的玻璃屋，雖然不大，但用廣角鏡頭拍起來效果超好看，特別是落地窗前還設有小木台，讓人能坐下來放鬆。

這裡簡直是網美照的拍攝天堂！有藍白建築外觀作為背景，不管是坐著還是站著，隨手拍都很出色。庭院造景特別吸引人，路過的時候都會想進來拍拍看。

鵝卵石鋪成的小徑從前院通往後院，營造出一種曲徑通幽的感覺，只是後院空間較小，所以我沒再往後走。

推開門進到店內，第一眼就被櫃檯旁的玻璃展示櫃吸引，裡面擺放著各種蛋糕、奶酪和手工餅乾，看起來每一款都超誘人！

玻璃櫃最上層擺著三款蛋糕，分別是無花果鐵觀音、栗子蛋糕和芝麻脆脆，光看這三種口味就讓人選擇困難。我一開始選了栗子蛋糕，但後來又改成芝麻脆脆，內心其實還是很想試無花果鐵觀音，選蛋糕的過程真是糾結到不行！😅

店裡除了收現金，還支援Line Pay和台灣Pay等電子支付方式，對於手機不離身的現代人來說實在非常方便。

All like都好甜點店不僅外觀好拍，內部裝潢也充滿驚喜，店內主要分為前後兩區。前方是高腳椅區，挑高的天花板搭配大片玻璃窗，讓空間既舒適又能充分享受自然光。

我們發現這個角度拍起來特別好看，我和玥漪忍不住在這裡拍了好幾張照片。雖然是週末，但下午的客人不多，只有兩桌，剛好讓我們盡情拍照！

後方區域和前方高腳椅區不同，設有四人座和靠牆的抱枕座位。各種彩色抱枕搭配天花板垂下的羊齒蕨植物，讓整個空間氛圍更加溫馨有趣。

All like都好菜單

All like都好的餐點種類不算多，因此菜單只有兩頁。第一頁是鬆餅和早午餐，例如原味鬆餅$150、蔓越莓蜂蜜$180，還有德式香腸$300、香煎鱸魚塊$320以及經典炸雞塊$330的早午餐選擇。

菜單的第二頁主要是飲料，有咖啡、茶飲、冰沙和氣泡飲等，價格範圍在$100-$190之間。有些飲品還能選擇熱飲版本，感覺特別適合喜歡嘗鮮或專程來喝飲料的顧客。

我們三個人各自點了不同的飲品，從冰沙到冷熱茶飲都有，剛好展現了每個人的不同喜好。

優格水果冰沙 $170

雙十節那天天氣特別炎熱，我選了這杯優格水果冰沙，用火龍果製作的冰沙顏色鮮豔吸睛，喝起來冰涼又綿密，超級消暑！

玫瑰鐵觀音奶蓋 $140

上層覆蓋了一層厚厚的奶蓋，茶香中帶有淡淡的玫瑰香氣，細膩柔和，感覺特別適合喜歡花香的女生。

洋甘菊香柚綠茶 $150

玥漪當天心情想喝熱茶，於是點了這壺洋甘菊香柚綠茶$，清新的柚子香氣搭配洋甘菊的柔和，喝起來十分舒適，很適合搭配甜點享用。

芝麻脆脆蛋糕

在玻璃櫃裡的三款蛋糕中，我這猶豫不決的天秤座終於挑了芝麻脆脆蛋糕。濃郁的芝麻香氣和上面脆脆的杏仁果搭配剛剛好，一口接一口不知不覺就吃光了！他們的手工蛋糕水準確實不錯。

身為十月壽星的我表示超開心！🥰先是去吃了宮廷鍋物，接著來這裡悠閒地享受下午茶，真的很感謝兩位好姐妹提前陪我度過這個完美的生日。🎂

店家資訊

店名：All like都好甜點店

地址：台中市北屯區松強一街39號

營業時間：11:00-19:00（週一公休）

電話：0960-7110-219

評分者：省錢旅遊達人

評論分數：5.0