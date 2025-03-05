這次要介紹的是我在網路上發現的超讚團購美食「實心蛋捲」，它可是鼎鼎大名的台中十大伴手禮耶！而且包裝也太有質感了吧，自己買來吃心情就很好，更別說要準備過年禮盒、端午禮盒還是中秋禮盒，送這個絕對超有面子，連彌月禮盒都幫你想到囉，是不是hen貼心啊！

這次要介紹的是我在網路上發現的超讚團購美食「實心蛋捲」，它可是鼎鼎大名的台中十大伴手禮耶！而且包裝也太有質感了吧，自己買來吃心情就很好，更別說要準備過年禮盒、端午禮盒還是中秋禮盒，送這個絕對超有面子，連彌月禮盒都幫你想到囉，是不是hen貼心啊！

這次要介紹的是我在網路上發現的超讚團購美食「實心蛋捲」，它可是鼎鼎大名的台中十大伴手禮耶！而且包裝也太有質感了吧，自己買來吃心情就很好，更別說要準備過年禮盒、端午禮盒還是中秋禮盒，送這個絕對超有面子，連彌月禮盒都幫你想到囉，是不是hen貼心啊！

！這實心蛋捲的禮盒設計也太用心了吧，紅色的盒子是充滿喜氣的祥獅獻瑞圖案，整個就是過年送禮的首選啊！藍色的盒子也很特別，上面有台中的市樹、市花跟市鳥，送禮感覺就超有氣質跟典雅的，而且盒子還有附繩子，讓你拎著走也很方便，送出去保證讓收到禮物的朋友超喜歡！

一般的蛋捲都是空心的，但這個實心蛋捲最厲害的就是它是「包餡」的啦！聽說裡面還加入了雙倍的內餡，這不就是把滿滿的真心實意都送給朋友了嗎，誠意十足啊！ 實心蛋捲總共有四種口味，分別是經典肉鬆、金沙鹹蛋、濃醇芝麻跟香濃花生。 一盒裡面可以吃到四種口味，也可以自己搭配喜歡的口味，或者直接選單一口味四盒都可以喔。

這四種口味的實心蛋捲吃起來真的各有特色，但共同的優點就是餡料超級飽滿！

經典肉鬆口味，一入口除了有蛋捲本身的香氣，接著肉鬆鹹甜的滋味就在嘴裡散開，天啊，真的會讓人忍不住一根接著一根！說實話，這還是我第一次吃到肉鬆口味的蛋捲，真的有被驚艷到！連我家勛勛也超愛肉鬆口味，根本就是大人小孩都無法抗拒的美味！ 金沙鹹蛋口味也很厲害，蛋捲的香氣mix鹹蛋黃的濃郁，身為金沙控的我完全被它征服啦，超愛！ 還有濃醇芝麻跟香濃花生這兩種口味，一打開蓋子就可以聞到超濃郁的芝麻跟花生香氣，非常適合搭配茶一起享用，長輩們應該也會很喜歡這兩種口味喔！

除了這個超特別的實心蛋捲之外，他們家還有「粹蛋捲」喔！粹蛋捲就是我們比較常見的那種傳統蛋捲，口味也超多，有濃香原味、香醇芝麻、厚香蜂蜜、濃郁巧克力、鐵觀音跟桂蜜紅茶六種口味。

粹蛋捲的禮盒也有好幾款，有單純兩桶粹蛋捲的，像是松櫻和鳴粹蛋捲禮盒，口味也是可以自己選喔！ 還有獻瑞輕奢禮盒，裡面是粹蛋捲加上曲奇餅乾，可以一次吃到兩種不同的點心，感覺也很棒！

他們家的蛋捲聽說很注重食材來源，完全使用雞蛋，而且還是自動化生產，再加上真空密封包裝，難怪吃起來口感這麼酥脆，每一口都充滿蛋香，讓人忍不住一口接一口！ 而且粹蛋捲的大小剛剛好，一口一個，完全不用擔心會掉屑，一點都不浪費。

這次我試吃了三種口味的粹蛋捲，分別是濃香原味、濃郁巧克力跟厚香蜂蜜。 濃香原味果然是經典中的經典，迷人的蛋香加上酥酥脆脆的千層口感，真的是我最愛的幸福滋味。 濃郁巧克力口味也很特別，在蛋香中帶有一點點巧克力的苦甜香氣，吃起來感覺好像又戀愛了。 厚香蜂蜜口味也很讚，咀嚼之後，甜而不膩的蜂蜜香氣會在口鼻之間散發出來，尾韻很迷人。

實心蛋捲的包裝真的很用心，他們有專利的設計，讓每一根蛋捲都可以乖乖站好，就算宅配寄送，也不用擔心會破損。 而且每一罐都是獨立封膜，可以有效阻隔空氣，保持蛋捲的最佳口感。

他們家的曲奇餅乾也很厲害，有厚奶原味跟濃郁可可兩種口味，吃起來酥鬆又不膩口，兩種口味都好好吃喔！ 想要吃好吃的曲奇餅乾，根本不用特地飛去香港啦！

除了蛋捲跟曲奇餅乾，他們家還有實心糖果盒，裡面有原味跟芝麻牛軋糖，另外也有蔓越莓牛軋糖跟南棗核桃糕可以選擇。 藍色的糖果盒看起來就很有法式優雅的感覺～

他們家的牛軋糖吃起來甜而不膩，很涮嘴也不會黏牙。 原味牛軋糖的奶香味很濃郁，芝麻牛軋糖則是多了芝麻的香氣，更有層次。

實心蛋捲的包裝真的很精美典雅，過年過節送禮真的不用再煩惱了，不管是當作過年禮盒、端午禮盒還是中秋禮盒，都是送禮的首選，而且他們也有提供彌月禮盒喔！

為社會盡一份責任，守護地球做環保。

他們也很注重環保，為了愛護地球盡一份心力，還有推出粹蛋捲的環保回收活動喔！只要把粹蛋捲的空盒拿到他們的門市回收，提供會員編號後就可以享有會員點數回饋，而且每個月回收的數量沒有上限喔！實心蛋捲的空盒一個可以兌換5點回饋，粹蛋捲的空盒一個可以兌換10點回饋，真的是很棒的活動耶！



門市資訊：營業時間 10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路 1348 號

實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段 266、268 號

實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路 186、188 號

實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路 32 號

客服專線 04-23822178

實心蛋捲官網:https://www.trueroll.com.tw/

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