在台中美術館站附近，有一家超級低調的咖啡館Douzi Cafe，真的很容易被忽略，因為它看起來就像一般的老宅！我們一開始還以為店家沒開，站在門口盯著小板凳發呆，最後還直接打電話問老闆：「今天有開嗎？」結果老闆神回：「有啊！幾個人？3分鐘馬上到！」然後就看到他拎著礦泉水衝回店裡，這畫面真的讓我們笑翻。

Douzi美術館站 ｜台中

地址: 台中市西區五權三街268號

電話: 04 2372 2863

營業時間: 11:00–19:00 (周日公休)

Douzi Cafe【FB】: 按這裡

走進這間老宅風格的咖啡館，滿滿的老物件超有味道，還有一台特別的音響設備，咖啡控一定會懂這個細節！店裡沒什麼裝潢，就是一種隨興又帶點懷舊的感覺，很像來到一位老朋友家裡喝咖啡的感覺，老闆的個性也是走一個超隨和路線，讓人一坐下就覺得很放鬆！

這裡的咖啡價格很有趣，第一杯200元、第二杯150元、第三杯100元，如果還想繼續喝，老闆還會招待！但前提是必須是同一個人點的，所以我們三個人來就得合計低消600元，但這樣其實也很划算，畢竟是自家烘焙的精品咖啡豆。

點單的方式也很特別，這裡沒有傳統菜單，直接跟老闆說你喜歡的風味，例如想喝厚實一點、帶花香、果酸或是不同的烘焙程度，老闆就會幫你挑選適合的咖啡豆，真的很像客製化調酒一樣，這點對咖啡控來說真的很讚，因為可以喝到最適合自己口味的咖啡。

我們三個人各自選了自己喜歡的咖啡，結果老闆一杯一杯手沖，還附上小杯子讓我們可以互相分享，這點真的很貼心。

kiwi：必須要碰碗乾杯！老闆：小心一點，碰太大力會甩出來別把碗撞破了，靜香：破了老闆會揍人？闆：不，直接收錢！一起乾杯吧

喝到一半，老闆突然拿出一條黑黑長長的東西慢慢切開，結果竟然是老菜脯！這不是一般的鹹菜，而是用古法製作、經過長時間發酵的老菜脯，咬起來帶點Q勁，不會死鹹，吃到後面還有點回甘的甜味，超級神奇。

老闆說這是用老甕發酵，加糖加鹽的做法比較偏向南部的蜜餞手法，所以不會有台語說的「普普味」（就是那種過度發酵的臭味）！這樣一小片慢慢咬著，意外地跟咖啡很搭，真的很特別！

如果喜歡這個老菜脯的話，還可以直接買回家配咖啡，老闆說這可是他的私藏貨，不是每天都有的。

三個人分別喝的咖啡這三支豆子，祕魯－卡哈馬卡（淺焙）：帶著水果清香，尾韻有太妃糖的焦甜感，冷掉之後味道更厚實，衣索比亞－花弄蝶（虹吸煮法）：厚實中帶著明亮的尾韻，KIWI點的這款超順口，坦尚尼亞－吉力馬渣羅：靜香點的，結果她聊得太開心，完全忘了咖啡的細節哈哈。

因為我們三個女人真的太吵，老闆最後直接拿出咖啡豆給我們看，細細講解每一款豆子的特色，還分享了超多咖啡小故事！我們也開始跟老闆討論台中、彰化有哪些值得去的咖啡館，然後一人開手機記錄，結果變成了一場咖啡館交流大會！

場最後，老闆又拿出一杯神秘的試飲，一喝真的超順口！不過因為我要騎車不敢多喝，結果全部都被Kiwi喝光了，還好她沒有直接趴睡在店裡哈哈。



這間位在台中美術館站附近的Douzi Cafe，真的超有個性，不只是環境特別，連咖啡跟老菜脯的搭配都讓人驚喜！雖然店面很低調，但喝過一次就會愛上這裡的氛圍和老闆的用心，如果你也是手沖咖啡或虹吸咖啡的愛好者，這裡真的很值得來試試，說不定還能跟老闆聊到更多隱藏版的咖啡故事喔。

Douzi Art Museum Station | Douzi美術館 咖啡店

Single-origin coffee + preserved vegetables are a perfect combination

➤Address: No. 268, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City ➤Phone: 04 2372 2863 ➤Business hours: 11:00–19:00 (Closed on Sundays)

Home-roasted single-origin coffee, price range

1 cup $200, 2nd cup $150, 3rd cup $100, 4th cup: Boss’s treat

｜Douzi Cafe MAP

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