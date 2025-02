在台中美術館站附近,有一家超級低調的咖啡館Douzi Cafe,真的很容易被忽略,因為它看起來就像一般的老宅!我們一開始還以為店家沒開,站在門口盯著小板凳發呆,最後還直接打電話問老闆:「今天有開嗎?」結果老闆神回:「有啊!幾個人?3分鐘馬上到!」然後就看到他拎著礦泉水衝回店裡,這畫面真的讓我們笑翻。

Douzi美術館站 |台中

地址: 台中市西區五權三街268號

電話: 04 2372 2863

營業時間: 11:00–19:00 (周日公休)

Douzi Cafe【FB】: 按這裡

走進這間老宅風格的咖啡館,滿滿的老物件超有味道,還有一台特別的音響設備,咖啡控一定會懂這個細節!店裡沒什麼裝潢,就是一種隨興又帶點懷舊的感覺,很像來到一位老朋友家裡喝咖啡的感覺,老闆的個性也是走一個超隨和路線,讓人一坐下就覺得很放鬆!

這裡的咖啡價格很有趣,第一杯200元、第二杯150元、第三杯100元,如果還想繼續喝,老闆還會招待!但前提是必須是同一個人點的,所以我們三個人來就得合計低消600元,但這樣其實也很划算,畢竟是自家烘焙的精品咖啡豆。

點單的方式也很特別,這裡沒有傳統菜單,直接跟老闆說你喜歡的風味,例如想喝厚實一點、帶花香、果酸或是不同的烘焙程度,老闆就會幫你挑選適合的咖啡豆,真的很像客製化調酒一樣,這點對咖啡控來說真的很讚,因為可以喝到最適合自己口味的咖啡。

我們三個人各自選了自己喜歡的咖啡,結果老闆一杯一杯手沖,還附上小杯子讓我們可以互相分享,這點真的很貼心。

kiwi:必須要碰碗乾杯!老闆:小心一點,碰太大力會甩出來別把碗撞破了,靜香:破了老闆會揍人?闆:不,直接收錢!一起乾杯吧

喝到一半,老闆突然拿出一條黑黑長長的東西慢慢切開,結果竟然是老菜脯!這不是一般的鹹菜,而是用古法製作、經過長時間發酵的老菜脯,咬起來帶點Q勁,不會死鹹,吃到後面還有點回甘的甜味,超級神奇。

老闆說這是用老甕發酵,加糖加鹽的做法比較偏向南部的蜜餞手法,所以不會有台語說的「普普味」(就是那種過度發酵的臭味)!這樣一小片慢慢咬著,意外地跟咖啡很搭,真的很特別!

如果喜歡這個老菜脯的話,還可以直接買回家配咖啡,老闆說這可是他的私藏貨,不是每天都有的。

三個人分別喝的咖啡這三支豆子,祕魯-卡哈馬卡(淺焙):帶著水果清香,尾韻有太妃糖的焦甜感,冷掉之後味道更厚實,衣索比亞-花弄蝶(虹吸煮法):厚實中帶著明亮的尾韻,KIWI點的這款超順口,坦尚尼亞-吉力馬渣羅:靜香點的,結果她聊得太開心,完全忘了咖啡的細節哈哈。

因為我們三個女人真的太吵,老闆最後直接拿出咖啡豆給我們看,細細講解每一款豆子的特色,還分享了超多咖啡小故事!我們也開始跟老闆討論台中、彰化有哪些值得去的咖啡館,然後一人開手機記錄,結果變成了一場咖啡館交流大會!

場最後,老闆又拿出一杯神秘的試飲,一喝真的超順口!不過因為我要騎車不敢多喝,結果全部都被Kiwi喝光了,還好她沒有直接趴睡在店裡哈哈。



這間位在台中美術館站附近的Douzi Cafe,真的超有個性,不只是環境特別,連咖啡跟老菜脯的搭配都讓人驚喜!雖然店面很低調,但喝過一次就會愛上這裡的氛圍和老闆的用心,如果你也是手沖咖啡或虹吸咖啡的愛好者,這裡真的很值得來試試,說不定還能跟老闆聊到更多隱藏版的咖啡故事喔。

Douzi Art Museum Station | Douzi美術館 咖啡店

Single-origin coffee + preserved vegetables are a perfect combination

➤Address: No. 268, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City ➤Phone: 04 2372 2863 ➤Business hours: 11:00–19:00 (Closed on Sundays)

Home-roasted single-origin coffee, price range

1 cup $200, 2nd cup $150, 3rd cup $100, 4th cup: Boss’s treat

|Douzi Cafe MAP

