2024-11-13

今天女王發現了一間超適合帶著家人、朋友、甚至是你的毛孩一起來用餐的餐廳 野沐私房菜，這裡擁有一個超大的綠地草皮區能讓小孩和寵物能在這邊盡情遊玩，更是台中北屯區寵物聚餐的秘密基地，這間隱藏版台中寵物友善餐廳除了可以享受美食和玩樂外，大空間也非常適和台中人辦活動、包場，甚至是舉辦一場浪漫婚禮也沒問題，現在就讓我們帶大家去探訪這間厲害的台中美食吧~

⏏文章摘要

野沐私房菜在哪裡?

地址：台中市北屯區南興北二路111號

電話：0952-685-111

營業時間：12:00 - 23:00（週二公休）

野沐私房菜 是一處專為喜愛寵物的家庭、朋友聚會，甚至是婚禮包場活動而設計的台中寵物友善餐廳聚餐空間。餐廳的位置在台中市北屯區南興北二路111號，附近非常好停車，所以你開車前往也不是問題！這裡的超大綠地庭園草皮，不僅讓毛小孩能夠自由奔跑，更是一個台中親子友善用餐的秘境~

野沐私房菜環境介紹

一走進野沐私房菜，女王就被這裡的寬敞草坪所吸引，無論是小孩還是寵物都有足夠的空間可以奔跑和玩耍! 而且這裡的環境設計非常友善，對於想要讓小朋友在安全的空間內奔跑玩耍，或是讓毛孩自由活動的爸媽們來說，這裡就是一個最完美的台中親子餐廳選擇呢~

除了戶外的大草原奔跑空間，店內的用餐空間更是設計得非常友善，超大的走道以及座位讓寵物跟主人都能擁有屬於自己的休憩空間，對了!在這女王還要提醒一下大家，如果家中的毛寶貝比較好動，建議進入室內時掛上纜繩，這樣會才會互相打擾到大家用餐，一起讓空間變得更加友善喔~



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野沐私房菜菜單餐點

野沐私房菜的菜單餐點以中式料理為主，菜色非常豐富又多樣，有豐富的台式熱炒、炸物、下午茶點心等美食，多樣化的選擇讓人看的胃口大開，而且每道餐點的價格也非常的平易近人，話不多說現在就讓女王繼續替大家介紹，店家的特色餐點吧~

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

香菇雞湯$450

首先要推薦的這道充滿麻油香氣的香菇雞湯，以超澎湃的火鍋作為基底濃郁的麻油香菇搭配超滑嫩的烏骨雞肉，超豐盛的組合讓人看得口水直流，在寒冷的天氣裡來上一碗這暖呼呼的香菇雞湯，絕對會讓你暖到心裡喔～



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回鍋松阪豬$220

再來這單點為回鍋松阪豬，女王因為想要吃得更飽所以再加點了，C套餐升級+$219就享有三樣小菜、湯品、白飯、甜點及80元飲品，豐盛的餐點坡有日式美食的氛圍，松阪豬酥脆的外皮搭配嫩口肉質，混合著超級下飯的經典回鍋醬汁，搭配套餐的小食與甜點，真的讓人吃得非常滿足~

招牌炒飯青椒牛$140

再來這道招牌炒飯青椒牛，青椒的清香和牛肉的鮮嫩完美融合，炒飯炒得粒粒分明且不油膩，不得不說店家對中式料理的技術已經到達爐火純青，不會太甜也不會太鹹的好滋味，每一口都讓人欲罷不能，如果你是炒飯愛好者，那這道炒飯絕對會是你的首選唷~

宮保卡滋精靈菇$130

這道宮保卡滋精靈菇，又是一道超夏曼的中式美食，香辣的宮保醬料包裹著脆口的精靈菇，咬下去卡滋卡滋超級酥脆，又是一款讓人一口接一口無法停止的好滋味!

鐵板豆腐$220

說到下飯美食這道鐵板豆腐更是不能錯過的美食，熱騰騰的鐵板把豆腐燒的外酥內嫩，搭配鐵板獨有的焦香與豐盛的海鮮，頗有客家小炒的滋味，讓女王一口接一口吃的超過癮！

拔絲甜薯$80

最後這道拔絲甜薯，可以說是女王的最愛！外面酥脆的糖衣加上裡面軟嫩的薯條，入口甜而不膩，每一口都是一種視覺與味覺的享受，這道真的不推不行啊!太美味了~

蜜桃氣泡飲 $130/沙沙荔枝醋飲 $130

吃完這些美食後，女王當然要來點杯清爽的飲品啦！蜜桃氣泡飲則是帶著蜜桃的香甜，而沙沙荔枝醋飲帶著酸酸甜甜的好滋味非常解膩，喝一口清涼的氣泡在嘴裡炸開，再一連串的美食後隨便喝上一杯，真的會讓人飽足到不行~真的太享受啦!

2024台中北屯美食推薦

身為台中人的你，最後女王就把這間厲害的台中寵物友善餐廳推薦大家，這裡的大空間環境，也非常適合台中人親子用餐或公司聚會都會是不錯的選擇，而且多樣化的菜色搭配舒適的環境吃過後不會讓你失望的喔! 快帶著你的毛孩小孩、家人、朋友一起來這間寬敞舒適的，台中北屯美食聚餐秘境吧！

對了!店內還又販售寵物餐以及毛寶貝的零食，用餐滿額也會有不定期的贈送活動，所以來這用餐不只一家人可以吃得飽，毛寶貝也能一起享受喔!

野沐私房菜資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：野沐私房料理-寵物友善餐廳

IG：野沐私房菜

地址：台中市北屯區南興北二路111號

電話：0952-685-111

營業時間：12:00 - 23:00（週二公休）