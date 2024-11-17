南寮漁港B區3號人氣超強的「上允生魚片」，平日晚餐宵夜也吃得到啦！

年輕老闆在榮濱路的巷子內自家前擺設攤位，讓南寮地區的的朋友，不管是平日午餐和宵夜都可以吃到新鮮的生魚片、丼飯和握壽司

因為他們本身就是漁港攤販，能夠以較低的價格提供給客人~

開幕活動：11/14-12/20任選購一碗丼飯，享有綜合生魚片10片加購價只要100元！

算下來一片生魚片只要10元，愛吃生魚片的老饕不能錯過

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）位置

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上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）位於榮濱路巷子內。



第三代年輕老闆在自家門口擺設攤位，不管是外帶或現場都可以吃到平價新鮮的生魚片

讓小米回想起多年前也在騎樓下吃著平價生魚片的爽爽場景。

店家以外帶為主，內用桌數不多，建議外帶回家能更舒適地享用美食

👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）環境介紹

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店家本身就是漁港攤販，不僅漁獲品質新鮮，還能夠以較低的價格提供給客人，較高級的魚種這裡也有

像是比50元硬幣大上好幾倍的生食級干貝、宜蘭葡萄蝦、黑鮪魚等等。

20幾歲的年輕老闆接班後，不僅充滿幹勁，也有很多創意想法，所以小米多年來一直都很支持他們

別看老闆年紀輕輕，刀工迅速俐落，切出來的生魚片專業有水準！

還有小結巴最愛的比目魚鰭邊、生食級干貝這裡也有。

高級的北海道根室海膽也是甜甜價喔

👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

生魚片選擇性很豐富，有單點、超值套餐，還有丼飯、握壽司和熱呼呼的關東煮

在冬天時一邊吃生魚片、一邊吃關東煮很暖心~

他們的營業時間是平日11:00-14:00,18:00-23:00，週六、日公休。

關東煮是中午及晚上都有， 生魚片只有晚上時段供應喔

👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）開幕優惠

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開幕活動：11/14-12/20任選購一碗丼飯，享有綜合生魚片10片加購價只要100元！

算下來一片生魚片只要10元，愛吃生魚片的老饕不能錯過

👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、小Lisa和喵喵來吃新鮮的生魚片和關東煮

小Lisa還為大家帶來很多亮點，快繼續看下去吧！

11/14-12/20任選購一碗丼飯，享有綜合生魚片10片加購價只要100元！(魚種由老闆搭配)

算下來一片生魚片只要10元，真的很超值

丼飯很超值，鮭魚比目魚鮭魚卵丼只要430元，就可以吃到滿滿的比目魚鰭邊和油花肥美的鮭魚

小結巴最愛的比目魚鰭邊超大一片！

炙燒後加上醬汁調味，油脂非常甘甜，讓人一吃難忘

加上酸V的醋飯一起享用，讓比目魚鰭邊吃起來不會太油膩~

鮭魚生魚片是有厚度的喔！

油花漂亮、色澤鮮明，而且去筋後，口感特別軟嫩好吃

滿滿的鮭魚卵在嘴裡爆開超爽的~

加上巨蟹棒、玉子燒、海帶絲等其他食材，沒幾口這碗丼飯就被解決了

一片只要10元的綜合生魚片，老闆給的一點都不馬虎！有鮭魚、旗魚、章魚足和炙燒油旗魚

生魚片是有厚度的喔，吃起來就是爽！

不吃生食丼飯的朋友，老闆提供熟食丼飯給客人選擇~

經典鮮魚海鮮XO拌飯(200元)，醋飯上有滿滿的蟹肉絲、鮭魚碎肉、玉子燒等食材，最後點綴手工辣干貝醬

新鮮鮭魚燙熟後，依然保有鮭魚甜味，加上蟹肉甜味，大小朋友都會喜歡喔！

除了平價美食，還有高級的享受！

這是我們單點的生魚片，有花枝魚卵(70元/顆)、北海道生食干貝(60元/粒)、挪威鮭魚肚(60元/片)、日本紅甘(65元/片)、北海道松葉蟹鉗(60元/入)、北海道巨大生食干貝(200元/粒)、北海道海膽(400元/份)、黑鮪魚金三角(700元/3片)。

小Lisa說她最愛吃生魚片了，今天特別給讀者們福利喔

首先享用黑鮪魚金三角和北海道根室海膽，雙重的高級享受

海膽口感鮮甜，黑鮪魚油脂甘甜，入口即化媲美和牛的口感，讓我們感動到快哭出來了 XD

黑鮪魚金三角在日料店一片就要300-500元，在這裡3片只要700元！

北海道松葉蟹鉗相當甜美

北海道巨大生食干貝鮮甜又脆，一口吃非常過癮

挪威鮭魚肚油脂甘甜，有入口即化的軟嫩口感。

秋冬正值葡萄蝦的產季，宜蘭野生葡萄蝦/大(150元/尾)非常新鮮~

蝦背那一條可不是腸泥，是蝦膏喔

一剝開有滿滿甜美的蝦膏，肉質鮮甜彈牙，愛吃蝦膏的朋友不能錯過

鮭魚握壽司(55元/貫)，厚切的鮭魚油脂甘甜，晚上買一盒外帶回家，有滿滿的小確幸喔

黑鮪魚刺身握壽司(100元/貫)。

日本青甘握壽司(80元/貫)不用花大錢就可以有高級享受。

不愛吃生食的朋友，可以點上允花捲壽司(120元/5顆)。

內餡有小黃瓜、蟹肉、肉鬆和玉子燒等滿滿配料，買給小朋友吃也很適合喔！

晚上時段有供應關東煮，吃完生魚片後來份暖呼呼的關東煮暖胃一下吧

關東煮的味噌沾醬，甜甜的是大眾喜愛的口味~

愛吃辣的朋友還有辣醬可以搭配喔。

以上是我們的心得分享，南寮的朋友有福了！

平日晚餐和宵夜也可以享用平價美味的上允生魚片，大家快趁開幕期間來享受一片生魚片只要10元的好康吧

👉上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）營業時間地址

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🌟店家資訊：上允生魚片·丼飯·握壽司·關東煮-外帶專門（南寮店）

🏠地址：新竹市北區榮濱路48巷25號

☎電話：0916 539 917

⏰營業時間：週六、日公休

平日 11:00-14:00,18:00-23:00

Line官方帳號：@745ihikm

粉絲團：B區3號上允生魚片

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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