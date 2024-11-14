完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1204
俗話說：「一年通通補，不如補霜降！」在這個由秋轉冬、天氣漸冷如受冰霜的節氣，以食物平補來為身體打好底子，是很重要的食療養生。且霜降時節的螃蟹，肉質細嫩，蟹黃蟹膏達到最飽滿的狀態，鮮黃欲滴，滋味極為誘人，無疑是最佳的品蟹季節！台中頂級獨立式中餐廳頂粵吉品，延續經典粵菜風味，精心設計多款秋蟹料理和套餐，無論是獨具匠心的菜式還是融合新意的口味，都是不可錯過的美味，為您帶來一場味蕾的奢華盛宴，真心呈現——金秋蟹禮！
鳳脂蒸處女蟳 —— 經典江南風味
選用生長期短、肉質細嫩的處女蟳，再以雞油與蛋白蒸煮，並搭配醇厚的花雕黃酒，完美襯托脂膏豐腴的鮮美滋味，打造一道極致江南海味！
沙母蒸肉餅 —— 演繹山海之巔
精選肥瘦均勻的豬肉，與鮮嫩的沙母一同蒸煮，並加入蔥薑增添香氣，在烹調過程中，肉餅軟嫩多汁與螃蟹鮮香甘甜，兩者交織出高級而優雅的極致海味饗宴。
避風塘沙公 —— 香港十大名菜之一
主廚「輝哥」以最正宗的料理手法呈獻，選用肉質Q彈的大沙公，輕裹粉放入熱鍋中，再依序加入乾蔥、蒜酥、豆鼓酥炸，一道鹹、香的經典港式海味美上桌。
頂粵吉品
地 址：407台中市西屯區市政南一路288號
電 話：04-22534688
官方Line@：https://lin.ee/HIFrni4
線上DM： https://reurl.cc/dyApkV
延伸閱讀
台中建商暖心準備「頂級麻油雞」款待住戶的暖心滋味
台中購物節熱鬧開跑！台中20夜市、市集推「百元好市券」
「台灣瑪摩」成為Versace台灣獨家總代理，引領奢華空間美學新篇章！
「2024心靈影展」 精選15部電影 開放免費索票！
秋季養生食補推薦｜心「鰻」意足度秋冬
北屯單元十二頂級住宅指標「雙橡園2045」
台灣瑪摩獨家代理ABK與義大利設計教母攜手推出的「詩情壁磚」
【秋季露營首選｜寨酌然】品味藝術、享受芬多精、沉浸隱居般的森林假期
第二屆《優漾盃》將在優漾開打！快來爭奪業餘羽球賽事最高獎金！
【中部尾牙地點推薦】從頂級餐廳到休閒渡假，讓尾牙春酒嗨起來