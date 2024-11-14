2024-11-14

閨密最近超興奮地說她找到一間超讚的健身房，一直找女王去運動！於是今天女王就跟著閨密來到間桃園中壢的「One More玩美趣健身運動概念館」健身房，女王一進入教室就感受到它的魅力，除了空間非常舒適乾淨外，專業又不失溫馨的小班制團課，更是這間中壢健身房的特色服務，現在就讓女王大大家去運動吧~

⏏文章摘要

One More玩美趣健身運動概念館在哪裡？

地址：320桃園市中壢區環北路398號2 樓

營業時間：11:00–21:30 (週六日公休)

電話：03-4250178

官網：One More玩美趣健身運動

這家One More玩美趣健身運動概念館位於桃園市中壢區環北路398號2樓，就在凱撒雙星大樓這間超熱鬧的商辦大樓的2F。雖然遠遠它的外觀就像一般大樓，但一走進館內，你會發現別有洞天！這裡空間寬敞、設計感十足，給人一種既放鬆又活力滿滿的感覺，氛圍真的非常好~

玩美趣健身運動概念館環境介紹​

而館內設計以現代簡約風為主，配以粉色系的清新裝潢，營造出一種溫暖的運動氛圍。而館內的健身空間非常間單，大致分為兩大功能區域 團體課教室 與 瑜伽教室，兩個教室空間都非常寬敞明亮，就連各種專業的健身訓練器材也都擺費放得非常乾淨整潔，只能說這氛圍不輸很多大型健身房喔~

玩美趣健身運動概念館-團體課程體驗

這次我和閨密報名的是他們的團體課程體驗，整體來說這裡和一般的健身房不同，是主打小班制的團體課程，最多4-6人的小班制讓人能更放鬆自在的訓練，除了不會有那種擠在一大堆人中「尷尬鍛鍊」的感覺。而且這裡的教練像是家人般親切、幽默，看每個學員都非常開心的模樣，就知道這裡的教學氛圍一定非常棒喔~

團體課程分享(共60分鐘)

如果你是第一次到訪的人專業的教練會先幫您測量BMI，接著進行記錄後我們就能正式的體驗One More的團體課程 囉~，話說今天的這堂課大概4人，非常小班的設計，之前女王也有上過許多團課，但通常人數都會很多而且很雜亂，但女王在這次的訓練卻感受到了，完全不一樣的專業感受，就讓我們繼續替大家分享下去吧~

暖身

首先課程一開始，教練會先帶我們進行了簡單的暖身活動，讓身體慢慢熱起來，準備好迎接後面的挑戰。從頭到腳的關節活動到輕鬆的伸展，每個動作教練都非常細心地帶著我們，並提醒姿勢的重要性。就算是暖身，教練也會逐一檢查大家的姿勢，確保我們的動作正確、預防受傷。



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槓鈴肩推

暖身後我們就進入正課，第一個動作是槓鈴肩推，教練首先示範時先講解了正確的發力方式，讓我們知道肩推不只是手臂用力，核心的穩定也非常重要。做的時候，教練會在身旁看著我們，確保姿勢正確：「推的時候記得呼氣，核心要穩住。」當累了或動作不到位時，他會用輕鬆的話語調整我們，讓訓練的每一下都非常踏實又安全~

槓鈴深蹲

進行完幾組間推後，教練讓我們進行槓鈴深蹲，一開始一樣是專業的動作示範，並細心的教導，告訴我們下蹲時膝蓋的角度要與腳尖方向一致，這樣可以避免對膝蓋的壓力過大。隨著訓練次數慢慢增加，女王軟腳的狀態就被細心的老師發現啦! 不過耐心的教練會適時地鼓勵我們：「注意背部保持挺直，別急著站起來，感受一下腿部肌群的運作！」每個動作慢下來，雖然有非常酸但做完後成就感~滿滿！只能說女王真的不能太久不運動啊！都快變軟腳蝦啦~哈哈

壺鈴相撲式硬舉

接下來就是壺鈴相撲式硬舉，一樣教練先示範如何啟動臀腿的力量，讓我們從起身到下放都保持穩定。這個動作有時候容易用錯地方發力，所以教練會特別注意我們的腰背，隨時提醒「核心要穩、膝蓋微彎，壺鈴要貼著腿上來」。每次放下壺鈴時，教練都會特地幫我們調整姿勢，確保下次能更順利地完成動作。

坐姿划船

最後是坐姿划船，這是個讓背部肌群充分運動的項目。教練細心地教我們坐姿和拉桿的角度，並提醒每次拉動時，注意雙腳的支撐，讓動作保持穩定。他還會提醒：「放鬆肩膀，保持穩定的節奏。」這樣我們不僅能體驗到背部的力量，也不會因為速度快而影響到動作質量，女王只能說雖然這是團體班，但卻讓女王感受到一對一訓練的專業感受~

舒緩拉伸

大家可別看這間單的4組動作，坐上幾組之後全身可是超有感的! 而且在整堂課結束後，教練還會帶領我們進行一系列的舒緩拉伸，從腿部到背部，讓運動後的肌肉好好放鬆。這個時候，教練更細心地解說每個動作的目的，提醒我們「呼吸要放慢，感受肌肉的拉伸」。每一個動作都讓人倍感放鬆，讓整個運動課程有一種圓滿的結束。

桃園中壢健身房推薦

這趟體驗真的非常棒！這裡的課程不同於一般健身房的大型器材訓練，小班制團課的專業教練，貼心的指導和協助，真的讓人既能放鬆又能運動，更確保了動作標準。女王只能說不管你是健身新手還是老手，每次來應該都能體驗到不同的貼心指導，這次的體驗課整個過程不僅有趣，還覺得收穫滿滿。看來下次要報名這裡的的瑜珈教室來紓壓啦！如果身為桃園中壢人，一定要來這間隱藏版的 桃園中壢健身房 遊玩喔！

One More玩美趣健身運動概念館資訊

官網：One More玩美趣健身運動

地址：320桃園市中壢區環北路398號2 樓

營業時間：11:00–21:30 (週六日公休)

電話：03-4250178