精緻女生的生活，就是把自己照顧打理好！
選用的東西不一定要是大牌子，但質量是要講究的啦！
最近使用BLANC DUBU的煥采精華養膚氣墊粉餅，真的太驚艷！
BLANC DUBU的煥采精華養膚氣墊粉餅，吸收滿滿的精華粉底液，一按壓就出水，豐富飽滿的水潤粉餅！
富足的保水度，只要少量沾取反覆堆疊擦在臉上，讓妝感更薄貼自然，遮瑕效果超級好，讓肌膚呈現煮蛋光滑，超級完美！
選擇高保濕、高遮瑕的氣墊粉餅，除了BLANC DUBU還有誰能讓臉上呈現有如女神般仙氣飄飄的質感？
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