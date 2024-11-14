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【美妝】仙女必敗的煥采精華養膚氣墊粉餅，40+是時加獨家代理韓國品牌 BLANC DUBU，超級水潤，妝感更持久，展現超模完美肌膚！【氣墊粉餅推薦】

美妝 氣墊粉餅 40+ 是時加 more
2024-11-14 22:56:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

精緻女生的生活，就是把自己照顧打理好！

選用的東西不一定要是大牌子，但質量是要講究的啦！

最近使用BLANC DUBU的煥采精華養膚氣墊粉餅，真的太驚艷！

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BLANC DUBU的煥采精華養膚氣墊粉餅，吸收滿滿的精華粉底液，一按壓就出水，豐富飽滿的水潤粉餅！

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富足的保水度，只要少量沾取反覆堆疊擦在臉上，讓妝感更薄貼自然，遮瑕效果超級好，讓肌膚呈現煮蛋光滑，超級完美！

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選擇高保濕、高遮瑕的氣墊粉餅，除了BLANC DUBU還有誰能讓臉上呈現有如女神般仙氣飄飄的質感？

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官網：https://www.fortyplus.com.tw/

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