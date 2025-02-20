「青森睡魔祭」可是日本東北夏季的一大盛事，說到青森睡魔祭，大家通常會想到青森睡魔、弘前睡魔，但你知道嗎？在五所川原，還有更不一樣的「立體睡魔」喔！ 這次要介紹的「五所川原立佞武多館」，每年8月4日至8月8日間舉行的睡魔祭典，就算錯過祭典，也能親眼目睹 高達23公尺的巨型立體睡魔燈籠，感受那份震撼與感動！

立佞武多館 資訊及交通

立佞武多の館 (立倭武多之館)

地址：037-0063 青森県五所川原市大町21-1

網站： http://www.tachineputa.jp/

電話：0173-38-3232>

營業時間 : 9:00～21:00

[立體睡魔燈籠展示間・美術品展示畫廊]

(4月至9月)9:00～19:00、(10月至3月)9:00～17:00

※臨時營業時間

8月4日至8日 9:00～17:00、8月13日 9:00～19:00、12月31日 9:00～15:00

交通 : JR五所川原車站，步行 5分鐘

立體睡魔燈籠館

立佞武多館 門票價位

當時來這裏參觀的門票600元日幣。

進到館內，先在一樓仔細欣賞立佞武多的底部。 接著搭電梯直達六樓，再沿著迴旋式的斜坡步道一層層往下走。 這樣就能 360 度欣賞立佞武多的雄偉英姿啦， 而且每隔 30 分鐘還有一場 8 分鐘的影片介紹。 雖然是日文的，但看完會更了解立佞武多的故事喔！

館內另類的卡通造型人像!! 其實立佞武多非常像咱們的花燈!!

「立佞武多」其實就是指「睡魔」啦！ 第一次聽到「睡魔」，還以為是什麼妖魔鬼怪，結果才知道，原來是因為以前夏天天氣太熱，農夫們工作又辛苦，晚上常常熱到睡不著，白天工作就容易打瞌睡、發生意外。 所以就藉由祭典來趕跑睡魔，祈求五穀豐收！ 聽起來是不是超有趣的。

青森睡魔祭典是日本東北夏季最熱鬧的活動。依照區域劃分，有青森睡魔、弘前睡魔與五所川原立體睡魔三處，但不同的是，這裏的立佞武多就像變形金剛一樣大，據說有高達22公尺，重達18噸!! 真的很震撼

五所川原的立佞武多是站姿的，而青森是臥姿的。





那~~來這裏要怎麼逛呢，首先可以在一樓仔細看看它的底部，再搭電梯到六樓，從高層走迴旋式的斜坡道逐層往下，這樣就可以360度欣賞立佞武多的英姿了!! 很不錯吧! 當然囉，每隔30分鐘會有一場8分鐘影片介紹!! 雖然是日文的，但看完之後會有更深一層的了解!!

這些花燈真是美侖美奐! 相當精緻，現場看真的是震撼感十足!!

立佞武多館的外觀直接就是專為它而設計的， 所以門會打開，聽說這個站立睡魔需要出動5、60個人才能移動，看了影片中的移動模樣，真的很壯觀。

曾經作為立佞武多人物的代表

立佞武多的骨架!! 下方是可以推動車子

對了，跟大家推薦一個小知識，江蕙的傷心酒店原唱者「吉幾三」，就是五所川原人喔！ 他還曾經為立佞武多寫歌呢！

一樓除了遊客中心，還有紀念品展售區。 這裡有超多蘋果相關的產品，像是蘋果面膜、保養品等等，可以買回去當伴手禮！ 另外，別忘了在一樓固定時間還有睡魔遊行時的鼓樂表演喔！ 有興趣的話，還可以上台一起參與！



還有還有， 來到這裡，一定要吃蘋果冰淇淋！ 真材實料，酸酸甜甜的，超好吃！



肚子餓的話，六樓還有一間視野超棒的「春榆」餐廳。 在這裡可以遠眺五所川原市的街景。 如果想吃澎湃的海鮮，立佞武多館旁邊也有海鮮市場喔！

五所川原立佞武多館真的是一個很棒的景點， 可以在這裡參觀、用餐、買紀念品。 如果想參加祭典，每年 8 月 4 日到 8 日有五所川原立佞武多節。 錯過祭典也沒關係，隨時都可以來立佞武多館感受立體睡魔的魅力！ 保證讓你終生難忘！ ( 原2017年2月文章)