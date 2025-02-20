各位吃貨們照過來！位於台北市大安區的吃到飽餐廳，保證讓你吃到扶牆走，那就是鼎鼎大名的「漢來海港餐廳」敦化SOGO店啦！說到台北吃到飽，漢來海港餐廳絕對榜上有名，尤其敦化SOGO這間分店，交通超方便，捷運忠孝敦化站10號出口走個兩分鐘就到，吃飽還能順便逛SOGO，根本完美行程，漢來海港餐廳最厲害的就是他們家的海鮮，品項多到你眼花撩亂，號稱全台之最！有三種蟹蟳類、八到十種生魚片，還有大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等等，而且還會依照季節更換食材，保證你每次來都有新驚喜。

漢來海港餐廳 敦化店

漢來海港餐廳敦化店的環境也很讚，空間超寬敞，有400坪和280個座位，座位間的距離也很剛好，可以讓你放鬆聊天、盡情享用美食。

總共有九大餐區，包含日式生魚片、生猛海鮮、現做點心、鐵板熱食區、甜點飲料、豪華百匯…等等，不怕你吃不飽，只怕你胃不夠大！

✔️需另加10%服務費

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漢來海港 價位表

海鮮區螃蟹、生魚片、大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝，種類多到爆！

螃蟹雖然要搶，但是補貨速度也很快，而且竟然還有肉！

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▼鳳螺、淡菜、大蝦、鰻魚、鯊魚煙

生魚片也很新鮮，有東港直送的鮪魚、旗魚、海鱺等等，當然還有最受歡迎的鮭魚，愛吃生魚片的朋友絕對不能錯過！

沙拉、火腿起司區各國起司、燻乾酪、火腿，種類繁多，水準之上。

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中西美食區爐烤牛排、德國豬腳、現沖台南牛肉湯，buffet 必吃！據說是進口澳洲高級牛排館專用烤爐烤的，但是…我也不知道為什麼會烤到這麼熟…（攤手）相較之下，德國豬腳就好吃很多！

還有現沖台南牛肉湯，這可是台灣在地排隊美食，來這裡一定要喝一碗！

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熱菜區燒臘、蜜汁烤方、排骨酥、糖醋蝦…等，選擇豐富。

▼木瓜排骨湯

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湯品、麵食區鮑魚蛤蜊湯、紅油抄手、燙青菜，暖胃好選擇。

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▼現煮的鮑魚蛤蜊湯

▼現炒的蕃茄海鮮義大利麵

▼爐烤pizza

甜點區舒芙蕾必吃！還有各式蛋糕、手工巧克力及餅乾。

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▼水果區

▼冰淇淋區

▼飲料區有柏克金啤酒喝到飽

這次來到漢來海港餐廳（敦化店），覺得海鮮真的值得一吃，可惜沒有天婦羅。德國豬腳比爐烤牛排好吃，熱菜類的一般般，現沖牛肉湯、蛤蜊湯好喝，pizza 比義大利麵好吃，甜點品項也很豐富，很適合聚餐！平日下午茶時段只要$790+10%，雖然限時2小時，但還是覺得很超值，推薦給大家！

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▼最後謝謝我最好的姐妹請我吃buffet~~

她拿假日晚餐卷請我吃平日下午茶，

(有錢就是任性😂)

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