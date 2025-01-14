關於書眷味的兩三事

店內空間設計別具一格，充滿書香氛圍，搭配舒適的座位，讓人仿佛置身於自家溫暖的書房，非常適合靜下心來閱讀或品嚐咖啡的香氣。

店內空間設計別具一格，充滿書香氛圍，搭配舒適的座位，讓人仿佛置身於自家溫暖的書房，非常適合靜下心來閱讀或品嚐咖啡的香氣。

書眷味咖啡館還會定期舉辦文創活動，包括閱讀分享會、作家座談以及繪本故事時間，讓顧客在品味文學與藝術的同時，也能與更多人分享心得，激發創意。

書眷味咖啡館還會定期舉辦文創活動，包括閱讀分享會、作家座談以及繪本故事時間，讓顧客在品味文學與藝術的同時，也能與更多人分享心得，激發創意。

書眷味咖啡館坐落於高雄，是一家結合書店與咖啡館的溫馨小天地，提供二手書籍和多款飲品。不管你是書迷還是創作者，都能在這裡找到屬於自己的角落，盡情閱讀、創作或與同好交流。

書眷味咖啡館坐落於高雄，是一家結合書店與咖啡館的溫馨小天地，提供二手書籍和多款飲品。不管你是書迷還是創作者，都能在這裡找到屬於自己的角落，盡情閱讀、創作或與同好交流。

黃埔新村



▲▼這裡是一個充滿濃厚歷史與文化底蘊的眷村社區，其歷史可以追溯到國共內戰結束後。當時，大批國民黨軍隊撤退至台灣，政府為安置軍人與家屬，在各地設立眷村。黃埔新村就是其中一個重要的代表，它完整保存了那個時代的建築特色與眷村生活的點滴痕跡。



▲周邊眷村充滿濃厚的日式風情，結合細緻的台式元素，營造出濃郁懷舊的獨特氛圍。



▲▼店內備有寬敞舒適的座位區，撲面而來的書香氣息讓人彷彿踏入一間溫馨的私人書房。店內藏書豐富，無論是借閱還是購買都一應俱全，還有多樣飲品隨心搭配，滿足閱讀時的所有需求。店外還有一片迷人的小花園，綠意盎然，讓人在閱讀與品咖啡時，也能被大自然的靜謐包圍。



▲▼店內特別設有一處和室座位區。



▲靠窗的沙發區是店內的熱門角落，陽光灑進來時格外舒適宜人。

店狗與店貓



▲張MoMo：她是活潑又可愛的小女生，熱愛與顧客互動，是大家的開心果。



▲張家灰：不知道取什麼名字，因為是灰色的，所以取名為張家灰，是一隻溫馴的小貓，因為毛色灰灰的而得名，經常靜靜地躺在書桌旁，為顧客增添一份溫馨的陪伴感。

書眷味菜單



▲今天簡單點了咖啡和小點心，店裡的正餐菜色看起來也很不錯，下次一定要專程來嚐嚐！

布丁



▲口感紮實又濃郁，蛋香十足，表層的焦糖更增添了經典風味，是不能錯過的甜點之一。

西西里咖啡 $150元



▲以濃縮咖啡為基底，加入檸檬糖漿與冰塊，入口清爽提神，夏天喝最適合不過！

綿花糖吐司



▲▼綿花糖吐司選用香酥的丹麥吐司，加熱後的綿花糖牽絲效果滿分，外酥內軟的口感搭配甜蜜滋味，讓人一口接一口停不下來！

店家資訊