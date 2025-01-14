「Sem Nome Celeiro無名糧倉」位在宜蘭三星鄉，這間寵物友善咖啡廳以純白建築為主題，特別吸睛，路過時總是讓人忍不住想停下腳步一探究竟。店內提供早午餐選擇，例如輕食沙拉、起司壓磚和炸物拼盤；下午茶則有肉桂捲、披薩、千層蛋糕、司康等輕食甜點，選擇非常豐富。這裡不僅是寵物友善空間，連店名都充滿故事感，源自巴西葡萄牙文，象徵「美好無需過多修飾」。無名糧倉正是為往返三星鄉的旅客打造一處舒適又放鬆的美食小天地。

店家資訊 店名：Sem Nome Celeiro 無名糧倉

地址：宜蘭縣三星鄉三星路三段600號

營業時間：10:00-17:30（週四公休）

電話：0952-006-999

粉絲專頁： Sem Nome Celeiro 無名 每人低消250元，用餐限時100分鐘，目前僅接受現金支付。 交通資訊 自行開車：直接輸入「無名糧倉」至Google導航，即可輕鬆找到位置。

停車場：店家提供免費停車場，或可選擇路邊白線停車，駕車前來相當便利。

店家前方設有寬敞停車場，位置就在三星與羅東之間的三星路上，非常容易找到。

每次經過三星這裡，總以為那是某個建案的樣品屋，沒想到竟是一間別緻的咖啡廳「無名糧倉」。

「Sem Nome Celeiro無名糧倉」這個名字源自巴西的葡萄牙文，傳達出「美好不需要過多裝飾」的理念。在這裡，您能享受寧靜的氛圍，彷彿米粒般純淨，洗滌身心，令人期待再次造訪。

店家設有前後兩道入口，不過主要的正門入口位於建築的這一側，特別明顯。

店內設計以簡約高雅為主，大面積玻璃窗讓人能愜意欣賞戶外風景，感覺非常放鬆。

店內設有兩人座位和長條大桌。

另外還有舒適的沙發區。

最受歡迎的座位莫過於面向戶外大草坪的區域，坐在這裡真的相當愜意。

店內的座椅質感非常好。

自助茶水區

整個空間的氛圍輕鬆愉快，非常適合和三五好友來這裡聊天聚會。廁所的設計讓人想到樣品屋，明亮乾淨。

需要注意的是，這裡有每人250元的低消規定。

價位相較於一般咖啡廳稍高，餐點的口味表現相當不錯，當天品嚐的茶飲和咖啡都令人滿意。

菜單目前似乎還在調整中。

司康

肉桂捲

千層蛋糕

經典水果茶

這壺經典水果茶內含豐富果粒，還能回沖，口感清新，非常推薦。

提拉米蘇千層

提拉米蘇千層蛋糕入口即化，香醇濃郁的口感讓人一試成主顧。

司康

這份司康搭配奶油一起享用，味道更加濃郁，是道地的經典甜點。如果帶回家品嚐，還能搭配不同果醬，增添更多層次感。

西西里咖啡

西西里咖啡酸甜適中，入口順滑，唯一的缺點就是份量稍嫌不足，令人意猶未盡。杯量確實較小，一下子就喝完了，讓人忍不住想多點一杯。

這次我們主要品嚐的是下午茶，其他菜色暫未嘗試。不過就宜蘭的物價來說，價位稍高，但對台北的客人來說應該還算平易近人。整體來說，咖啡廳的氛圍和環境相當優秀，無論是拍照還是放鬆，都非常適合。

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