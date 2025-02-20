這次要帶大家去雲林景點的「草嶺」！沒錯，就是那個可以「森林療癒」的「草嶺」啦！這次參加了「植語食」的活動，來到「草嶺石壁森林療癒基地」，真的是一趟身心靈都得到解放的旅程。想知道「草嶺」怎麼玩、「森林療癒」有哪些好去處，趕快看下去就知道了！
這次「植語食」的活動內容超豐富，有養生漫步、靜心品茗、竹園品食、竹創咖啡體驗，讓你從早到晚玩不完。
這次從雲林高鐵站出發，搭上中巴，一路前往期待已久的「草嶺石壁森林療癒基地」。這可是我人生第一次踏上草嶺的土地，一下車就覺得空氣超新鮮，而且這邊還有寬敞的停車場跟乾淨的洗手間，真的讓人覺得很貼心。五元兩角亭也是必拍的打卡點，超適合在這裡避雨、休憩一下。
想要「森林療癒」一下，當然要來「木馬古道」走走！從入口處走到穹頂竹棚大約要 1.5 小時。在開始走之前，記得先在瀞座躺一下，感受石板的涼爽，調整一下心率。
雖然我平常沒在運動，但「木馬古道」還算平穩好走，沿途還可以掃描 QR Code 認識植物。
像我就認識了紫色有熔毛的秋海棠，還有搓揉後可以防蚊的火炭母草。
這就是秋海棠。
靜心品茗（風之舞台微風小築）
走完「木馬古道」，接著來到「風之舞台微風小築」體驗泡茶品茗。導覽員會教你怎麼泡出一壺好茶，從倒茶葉、沖熱水到聞香品茶，每個步驟都有講究。
茶葉沖開後，茶香圓潤飽滿，喝起來順口不澀，真的超暖心的。可惜當天下大雨又大霧，沒辦法欣賞對面的梯田茶園。
茶葉沖開後，茶香圓潤飽滿，喝起來順口不澀，真的超暖心的。
可惜當天下大雨又大霧，沒辦法欣賞對面的梯田茶園。
終於看到穹頂竹棚了！
竹園品食（六宮格特色餐盒）
午餐我們在穹頂竹棚享用，六宮格特色餐盒擺盤超精美，還有植物葉花裝飾，點點燈光，夢幻到不行。
除了六宮格餐盒，還有竹筒飯、竹筍雞湯、窯烤麵包、GABA 茶，份量超豐盛。
我特別喜歡竹筒飯，米飯Q彈又香，淋上苦茶油醋的生菜也很清爽。
竹筍雞湯的湯頭清爽鹹香，雞肉大塊，筍塊爽脆，喝下去超暖胃的。
竹創咖啡體驗（濾掛咖啡）
吃飽喝足後，我們回到草嶺石壁森林療癒基地，準備來做傳統竹筒烘咖啡豆。
先把咖啡豆敲打、吹掉咖啡屑，再倒入竹筒內，架在瓦斯爐上不停旋轉。
因為下雨濕氣重，我們烘了超久才完成，連竹子都燒起來了。不過看到每個人烘出來的咖啡豆顏色都不一樣，就覺得超有趣的。
接著把咖啡豆磨成咖啡粉，裝入自己彩繪的紙袋，就完成了獨一無二的濾掛式咖啡包。
這次的雲林草嶺「植語食」活動，真的讓我帶回滿滿的回憶和紀念品。這裡的空氣很乾淨，讓人感到放鬆自在，很適合來個大自然步道洗禮，讓身心靈都得到舒緩釋壓。
希望這篇文章能幫助你更了解雲林草嶺的美好！下次有機會一定要來這裡走走，感受一下「森林療癒」的魅力！
【植與食】
多項體驗內容
請洽詢
雲林縣石壁休閒農業區發展協會
0980-860-776
汪小姐│聯繫窗口
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