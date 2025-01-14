淡水紅樓是當地知名的地標，早在1899年就完工，與紅毛城並列為淡水的重要歷史建築。現今，紅樓分為一樓的中餐廳與三樓的咖啡館，地處高地，成為眺望淡水河的絕佳地點！我之前來紅樓是為了品嘗三樓咖啡館的飲品，這次則特地來試試一樓中餐廳的美味佳餚。

從淡水捷運站步行至紅樓大約需要15分鐘，路途不算太遠，邊走邊欣賞淡水街景也是一大樂趣。

幸運的是，這次有當地朋友帶路，我們選擇了一條隱秘的小徑，讓整趟旅程快了不少，避免了之前繞大圈的冤枉路。

在爬紅樓的小徑時，階梯中途設有清晰的指示牌，按照指示繼續往左上走即可抵達。

紅樓位於淡水老街的制高點，雖然最後幾步是紅磚階梯，但只要一口氣爬完，就能抵達這座充滿歷史感的建築。

久違的紅樓在庭院設置了休閒桌椅和搖椅，讓人感覺與以往的印象略有不同。

更讓人驚喜的是，庭院的一側新增了兒童遊戲區，包含溜滑梯等設施，應該是為了方便攜家帶眷的顧客，讓小朋友在用餐時也能玩得開心。順著右側的階梯往下走，很快就能到達另一個免費景點——木下靜涯故居，讓旅程增添更多歷史風采。

淡水紅樓的歷史可以追溯到1895年，由經營洋行致富的船商李貽和建造，1899年正式完工，是典型的殖民地建築風格。紅樓後來賣給淡水廳參事洪以南，並被命名為「達觀樓」，成為當時文人雅士的聚會勝地。歷經多次轉手後，於2000年修整為現在的餐廳與藝文館。

紅樓最迷人的特色是三面環繞的磚拱迴廊，不僅造型典雅，還能遠眺淡水河景，從關渡口到紅毛城甚至淡水港一覽無遺，難怪好天氣時總吸引人坐在迴廊下細細品味。

可惜我們造訪時正逢下雨，只能在戶外拍幾張網美照作紀念，最終還是乖乖進到室內用餐。之前在古蹟中用餐的經驗是在台中的一德洋樓「馨苑小料理」，這家餐廳曾多次入選米其林必比登推薦，真心令人驚艷。

紅樓一樓的中餐廳入口處充滿古典韻味，外面還設置了「淡水時光軌跡」的立牌，詳細介紹了當地的景點與位置。

如果不是那天碰上下雨，一手撐傘、一手提防鞋子弄濕，我早就換上旗袍，優雅地來這裡拍照了。🤭

走進餐廳，映入眼簾的是一張二人座的太師椅，搭配精心布置的窗台，散發濃厚的復古氣息。

餐廳內部空間寬敞，分為左右兩側，設有十人座的大圓桌與四人座的小方桌。不論是石磚地板還是精緻的磚牆裝飾，都展現出濃厚的歷史氛圍。

淡水紅樓菜單

翻開紅樓的菜單，可以看到餐點選擇非常豐富。這次我們四人同行，選擇了適合4至6人份的小家庭組合，價格3680元，包含7道菜、1道湯品、甜點與飲料，整體菜色相當豐盛。

京醬肉絲

第一道熱炒的京醬肉絲，搭配豆干、木耳和芹菜調味，熱騰騰上桌，還帶著迷人的鑊氣，讓人忍不住多吃幾口！

糖醋雞

糖醋雞略帶甜味，搭配色彩繽紛的甜椒，無論是視覺還是味覺，都能讓人感受到滿滿的驚喜。

金銀蛋野菜

名字討喜的金銀蛋野菜以大量青菜為主，搭配鹹蛋與南瓜增添風味，不僅份量充足，更是一道非常下飯的佳餚。

香辣三杯中卷

我最愛的香辣三杯中卷，以鐵鍋烹調，加入九層塔、洋蔥和辣椒增添香氣，每一口都涮嘴到停不下來，真的令人回味無窮。

蟹黃豆腐煲

蟹黃豆腐煲不僅賣相出色，豆腐搭配紅蘿蔔、綠毛豆與黑香菇點綴，色彩分明。我們舀起來配白飯吃，忍不住多加幾口，甚至有人打算學起來，回家也能輕鬆複製這道美味。

清蒸大石斑

當天作東的朋友擔心菜量不足，特地加點清蒸大石斑。魚一上桌就引起驚呼：「這魚也太大了吧！」鮮嫩的石斑魚肉搭配蔥絲，吃起來鮮美無比，讓人讚不絕口。

紅樓芋頭丸

壓軸的甜點是紅樓芋頭丸，外酥內軟，沾點花生粉和煉乳後更加美味。原本撐到不行的我們，最後還是禁不住誘惑，一口接一口地品嘗，這款甜點真的不容錯過！

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