各位吃貨們照過來！今天要介紹一家高雄超狂的燒肉店，保證讓壽星你們嗨翻天，尾牙、春酒選這間，老闆絕對不會虧待你，這家就是位於左營區巨蛋站附近的「梨花 A5 和牛放題」，交通超級方便，捷運一號出口走個五分鐘就到啦。 壽星 來這裡慶生，當日直接送一整隻活跳跳的波士頓龍蝦，是不是超霸氣，而且店內空間超大，不管是 尾牙 春酒還是家庭聚餐都超適合，絕對是 高雄 聚餐首選。

梨花A5和牛放題在哪裡：

地址：高雄市左營區安吉街468號

營業時間：

平日11：00 - 23：00

假日11：00 - 23：00

預約電話：07-5506811

用餐時間是120分鐘，最後入場時間是晚上9點半，記得要提早預約喔。

11月全新菜單看這裡：

https://drive.google.com/file/d/1PJMFNlLvvJKYTHjAv-AekOXWoBGVbZiF/view?usp=drivesdk

開車來的朋友也別擔心，梨花 A5 和牛放題有專屬停車場，全家大小一起來都沒問題。

一進到梨花 A5 和牛放題，絕對會被它超有設計感的空間給吸引。店內總共有144個座位，座位之間是質感的沙發區搭配高腳椅背設計，每個座位都像小包廂一樣，超放鬆。

二樓還有寬敞的空間，有 尾牙 需求的，或是家族聚會都很適合。

來梨花 A5 和牛放題，重點當然是吃和牛啦！這邊提供多種價位的和牛吃到飽方案，每一種都能讓你吃到爽。

11 月全新菜單 https://drive.google.com/file/d/1PJMFNlLvvJKYTHjAv-AekOXWoBGVbZiF/view?usp=drivesdk

如果預算夠，當然要選「神戶之宴」，高達八種和牛吃到飽，還有帝王蟹、北海道松葉蟹腳、宜蘭胭脂蝦通通吃到飽，超過81種食材任你選，絕對讓你值回票價。松葉蟹腳是季節限定，如果沒有的話，會以北海道生食級干貝代替。

（梨花A5和牛放題的價格依現場公告為主）

高達 81種食材，不想花時間研究菜單的，可以直接請服務人員送上基本盤，裡面有兩種和牛、海鮮盤和蔬菜盤，讓你一次滿足。

還有自助吧可以吃到飽，像是哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，而且超好挖，店家真的很有誠意。

必吃的牛肉燥飯、多種咖啡、英國 TWININGS 唐寧茶和各種飲料，甚至連海尼根啤酒都喝到飽（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲請勿飲酒）。

湯頭的部分，梨花 A5 和牛放題提供高達六種湯頭可以選擇，像是秘制麻辣和新疆孜然口味。秘制麻辣香氣十足，新疆孜然則是選用新疆在地食材熬煮四小時，每種湯頭都各有特色。

和牛的部分，店家會大方地送上桌，讓你一次吃個過癮。像是美國特選無骨牛小排、日本 A5 和牛雪花、金鳯凰和牛紐約客、極上澳洲和牛、日本 A5 和牛特選、日本 A5 和牛霜降、日本 A5 和牛肋眼等等，每一種都讓你吃到心滿意足。

美國特選無骨牛小排 & 日本A5和牛雪花

金鳯凰和牛紐約客

極上澳洲和牛

日本A5和牛特選

日本A5和牛霜降

日本A5和牛肋眼

北海道帝王蟹店家會事先處理好，讓你輕鬆享用。還有稀有的宜蘭胭脂蝦、葡萄蝦、鑽石蝦和天使紅蝦，以及其他頂級肉品，像是嚴選伊比利腹松板、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿等等。

其他像是磯岸鮑魚、紐西蘭淡菜、台灣文蛤、軟絲、北海道帆立貝和紅條石斑魚，也是一次就上桌，實在太奢華啦！

不知道怎麼煮沒關係，店家有料理卡教你。火鍋料、蔬菜也是應有盡有，讓你吃到飽。

最划算的當然是當日 壽星 啦！只要是當日 壽星，就免費送活體波士頓龍蝦一隻，當月壽星也送松葉蟹一份。在 Google 評論還送北海道生食級干貝，詳細活動規則記得詢問現場工作人員喔。



