今天要跟大家聊一間最近在台中很夯的燒肉店，就位在太平喔！這間叫做紅檜燒肉在我們太平這邊可是話題性十足的美食呢！已經有不少朋友去吃過，而且大部分的人都對紅檜燒肉鍋物讚譽有加。不過說實在的，阿偉自己去吃過之後，覺得CP值就普普通通，頂多稍微高一點點啦，紅檜燒肉雖然是台中吃到飽的形式，但主要是蔬食區讓你吃到飽，肉品的部分是要另外點的喔。但是紅檜燒肉最大的亮點絕對不是肉啦，而是他們竟然有啤酒暢飲跟清酒暢飲！這點真的很讚，如果你是下班後想找個地方在台中聚會聚餐，想要大口吃肉、大口喝酒的話，紅檜燒肉這間台中美食、台中燒肉，我覺得是可以考慮一下的啦！

這間店的全名是紅檜燒肉鍋物，那個「檜」是簡體的「桧」啦，不過大家在Google搜尋的時候，直接打**紅檜燒肉比較方便，不用在那邊選字，懶人如我最愛這種貼心小細節了，哈哈，其實這篇食記隔了有點久才生出來，因為看到蠻多人介紹這間店，想說還是來分享一下我的心得。雖然我個人對紅檜燒肉的評價沒有到超級推薦的程度，但是他們的代烤服務、很棒的用餐體驗，還有那個超吸引人的酒飲暢飲，是真的還不錯啦！大家有機會可以去試試看喔！

紅桧燒肉鍋物資訊

電話：0423959088

時間：11:00–02:00

地址：411台中市太平區中山路四段5號 / 地圖

紅檜燒肉的位置很好找，就在台中74快速道路太平交流道下來之後的中山路上，而且就在太平星巴克旁邊，後面還有收費停車場，所以開車去停車超方便的啦 。

紅檜燒肉裡面的空間蠻寬敞的，桌子跟桌子之間都有一定的距離，所以用餐的感覺還不錯，不會覺得很擠。

不過大家不要看照片裡面紅檜燒肉的環境好像很明亮，其實那是阿偉我後製把亮度拉高了，實際上店裡的光線是比較昏暗一點的。

紅檜燒肉的菜單他們主要是以套餐為主，詳細的用餐規定都寫在菜單裡面，低消是700元，然後會收10%的清潔服務費，不能帶外食喔，如果想外帶他們的酒，會收開瓶費。 阿偉這次點了紅檜燒肉的嚴選和牛套餐跟無牛套餐，餐點的份量還不少，肉給的也蠻大方的。

點好紅檜燒肉套餐之後，就可以先去蔬菜自助吧夾你喜歡的蔬菜跟火鍋料啦，火鍋的部分可以先開煮。

他們的醬料就比較簡單一點，都是基本的配料，不過隨便搭配都很好吃。

紅檜燒肉的飲料選擇很多喔，像是茶飲、調飲、汽水、咖啡，加起來有十幾種可以選耶！ 然後紅檜燒肉最大的賣點之一，就是他們的酒可以無限暢飲！

不過阿偉去的那天，剛好遇到很會喝的客人，啤酒機直接被喝到沒氣了，我想說裝幾杯來喝喝看，結果第一杯才裝不到一半就變成泡泡了，真的是太誇張了，直接被喝光光，提醒一下喔，未成年請勿飲酒，酒後不開車，這很重要喔！

紅檜燒肉的日本清酒月桂冠跟梅酒也是喝到飽的喔，未成年請勿飲酒，酒後不開車，再次提醒大家！

他們還有我上次在肉夯夯韓式燒肉看到的雪花冰機，紅檜燒肉也有耶！！

除了雪花冰之外，也有冰淇淋可以吃，而且是兩個大品牌，讚啦！

凱薩沙拉跟胡麻沙拉，我個人覺得胡麻口味的比較好吃！

他們的高湯湯頭還不錯，加了蔬菜煮過之後，蔬菜的甜味會釋放出來，這次我鍋物裡面沒有加肉，喝起來很清甜又很解膩。

沒過多久，我們點的兩份套餐的肉品就上桌啦！不得不說，他們的擺盤真的很用心，看起來就很誘人！ 不過因為這次來紅檜燒肉是隨手拍拍，沒有特別打光，加上店裡環境比較昏暗，所以照片可能沒有那麼銳利。

他們的厚切牛舌看起來超讚的，在厲害的烤肉技術加持下，吃起來的口感跟味道真的是一級棒。

這兩杯肉一端上來，老實說視覺效果很強，遠遠看以為是調酒，結果靠近一看竟然是用酒杯裝的醃肉，超有創意的。

接著就是在紅檜燒肉店員的代烤服務下，好好享受我們的台中燒肉大餐啦。紅檜燒肉的價格是稍微高了一點，但是他們的服務真的是很不錯。

烤牛排是菜單裡面我最期待的品項，但有點擔心會烤太熟，畢竟牛肉要好吃，熟度是很重要的關鍵！ 他們的牛排烤得真的很棒，五分熟的熟度真的是超級美味！這

真的要歸功於店員精湛的烤肉技巧。 就連這麼厚的牛排，吃起來的口感也能嫩到讓人差點把舌頭吞下去，誇張！

他們的海鮮盤是套餐裡面的食材，因為我們點了兩份套餐，所以除了有干貝跟大草蝦之外，另一份是干貝跟花枝的組合。 海鮮也是交由紅檜燒肉的員工幫我們烤，他們厲害的烤肉技術，不只展現在肉品上面，連海鮮食材也烤得非常好吃！

生食級的干貝烤到五分熟真的超好吃，還有新鮮花枝那種清甜Q彈的口感，他們家的海鮮表現真的很不錯

蝦子的頭跟殼在烤的過程中沒有分離，光是這一點就能感覺到蝦子的新鮮度，果然蝦肉吃起來的口感很緊實。

好不容易等到紅檜燒肉的店員補上啤酒了，我馬上就去裝了一杯來喝！（其實是補上了，但我那時候太專心在吃了沒注意到，是朋友說隔壁桌又開始喝起來了我才發現，哈哈！） 未成年請勿飲酒，酒後不開車喔！

清酒當然也要喝起來，不過大家喝歸喝，適量飲酒可以放鬆心情，喝太多就不好了，重點還是那句老話，未成年請勿飲酒，酒後不開車，一定要遵守喔。

飽餐一頓之後，最期待的甜點美食當然就是雪花冰啦！目前台中吃到飽的店裡面，有幾間都有推出雪花冰，像我之前介紹的肉夯夯韓式燒肉也有，如果你也想吃看看，紅檜燒肉台中餐廳都有喔。

自己加點珍珠跟巧克力米點綴一下，豐富度就小小提升了。 雪花冰的口味是看當天提供的，我那天吃到的是泰奶口味的。

吃過紅檜燒肉之後，老實說照片已經放了好一陣子了，前幾天看到蠻多人推薦紅檜燒肉，讓我很猶豫是不是要在他們說好的時候，說我覺得這間紅檜燒肉就普普通通。他們的亮點啤酒跟清酒是真的可以喝到飽，就算喝完了也會一直補上，這點很加分。肉品的部分，牛肉跟豬肉都還不錯吃，但是沒有到像侍老井、燒肉中山、大股熟成燒肉或知肉極緻韓燒肉那種讓人驚艷的程度，但還是可以去嚐鮮看看啦。

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店家/景點資訊

店家名稱： 紅桧燒肉鍋物

所在地址：411臺灣台中市太平區中山路四段5號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-02:00

店家電話：0423959088

評價：★★★★★ Google即時導航

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