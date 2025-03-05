今天這篇要帶大家深入宜蘭大街小巷，把藏在民宿附近的宜蘭夜市全部挖出來啦！說到宜蘭，大家第一個想到的肯定是超熱鬧的羅東夜市，還有觀光客必去的東門夜市，但其實宜蘭還有好多在地人才知道的隱藏版夜市喔！像是只有禮拜三才有的清溝夜市，或是冬山夜市、礁溪夜市，甚至連聽都沒聽過的馬賽夜市、三星夜市通通有！這篇宜蘭夜市懶人包保證讓你一手掌握所有好料，不只告訴你這些宜蘭夜市的營業時間，連必吃美食都幫你整理好啦！下次連假來宜蘭玩，晚上別再只知道逛羅東夜市啦，跟著我一起把這些在地人的夜間秘密基地都踩點一遍吧！出發～探索宜蘭夜市的美味地圖！

全台灣每個縣市幾乎都有夜市，像台北的通化臨江夜市、台中的逢甲夜市、高雄的瑞豐夜市這些比較大的夜市，幾乎都是每天營業的。我們宜蘭當然也有天天開門的羅東夜市跟東門夜市，但除了這兩個觀光客都知道的夜市以外，其實在宜蘭各個小鄉鎮裡面也有很多夜市可以逛喔！這些夜市大部分都是固定每個禮拜的某一天營業，時間大概都是太陽下山後的晚上六點到十一點左右，而且地點大多都是在很普通的馬路旁邊，但是一到了特定的晚上，就會變成當地居民晚上最開心的小時光。

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 宜蘭夜市 羅東夜市

東門夜市 – 清溝夜市 員山夜市 三星夜市

頭城夜市 冬山夜市

馬賽夜市 礁溪夜市 夜市位置 – 冬山鄉 員山鄉 三星鄉

頭城鎮 冬山鄉

蘇澳鎮 礁溪鄉

宜蘭夜市│羅東夜市（羅東）

照片來源：IG ＠tian_feng_

來到宜蘭最具代表性的羅東夜市絕對是來宜蘭玩晚上一定要來的景點之一。它以羅東中山公園為中心點，周圍的民生路、民權路、還有公園路就是整個夜市的主要範圍。羅東夜市裡面人氣NO.1的必吃美食就是超級有名的「阿灶伯當歸羊肉」了。他們把份量十足的羊肉片燙過之後，放到充滿當歸香氣的湯裡面，那個鮮嫩的口感真的會讓人一喝就愛上。另外，像是「小春糕渣 卜肉 照燒皮蛋」也是一定要試試看的。吃起來像蘿蔔糕的糕渣，還有比鹽酥雞還要嫩的卜肉，都是在其他地方吃不到的宜蘭特有小吃。再來還有外表很像蚵嗲，但是裡面包了滿滿三星蔥跟肉末的「七巧味三星蔥多餅」，也是喜歡蔥的朋友們來這裡絕對不能錯過的散步美食。

照片來源：IG @sunny_piggg

宜蘭夜市│東門夜市（宜蘭）

照片來源：IG @suki.878

就在宜蘭火車站附近的東門夜市是宜蘭名氣僅次於羅東夜市的第二選擇。如果你已經逛膩了羅東夜市，我個人很推薦可以來這裡找找好吃的。黃色招牌的「30 年老店 ( 龍鳳腿 ) 」整攤只賣三樣東西，吃起來像炸春捲的龍鳳腿、手掌大的雞排、還有迷你雞肉串通通只要十元！再來是宜蘭眾多蔥油餅中的佼佼者「彭記蔥油餅」，他們用半煎半炸的方式，餅皮吃起來很薄很脆，蔥的香味超級濃郁， просто撒上一點胡椒就超好吃。還有一個百年甜點小吃「嘟好燒」，他們把紅豆餡包到用麵粉跟雞蛋揉成的麵糰裡面再拿去炸，外皮酥酥的，裡面軟軟的，這個迷你小點心只有在宜蘭才吃得到喔。

照片來源：IG @shou0113_____

宜蘭夜市│清溝夜市（冬山）

照片來源：IG ＠y.h747

這個每個禮拜只營業一天的清溝夜市是只有在禮拜三才有的限定版。它沿著清溝路的稻田延伸大概一公里，攤販數量竟然高達兩百多攤，而且網路上的評價也超過兩千多個，可見它的人氣有多旺，根本就是宜蘭的隱藏版神秘夜市。來到清溝夜市，第一個要必吃的就是「黃金燒肉刈包」。炸過的刈包外皮帶有一點銀絲卷的香氣，裡面包了超多蔬菜跟燒肉，還可以選日式、墨西哥等等七種口味，每次開店排隊的人龍都超誇張。另外一家現炒的家常料理「隆記現炒麻油腰子」，經過燙、冰鎮、快速拌炒這些步驟，麻油的香氣超級濃郁，不買一盤來吃真的對不起自己。最後再來個台式甜點「摳摳甜甜圈」，現炸的酥脆外皮包著巧克力或是卡士達醬，撒上白色的糖粉後一口咬下去，鬆鬆軟軟又不會太油，不小心就會想再來一個。

照片來源：IG ＠allenshen

宜蘭夜市│冬山夜市（冬山）

原本在義成路一段的「太和夜市」已經搬到冬山車站旁邊，變成每個禮拜六限定的冬山夜市了。它一樣是由流動攤販組成的大馬路夜市，範圍大概在中華路、成興路一帶。這裡的美食攤位也是超級多，人氣攤位如果遇到人多的時候也是要排隊排一個小時才買得到，像這家黃色招牌的「快樂城烤肉」就是夜市裡的明星攤販。他們一字排開的烤肉種類超豐富，用炭火直接烤，遠遠的就可以聞到香味，也是屬於在地人才知道的小夜市。另外，先滷過再炒的「吳三杯滷味」可以吃到外面比較少見的三杯口味的滷味，收乾的醬油湯汁跟九層塔的鹹香味很適合喜歡重口味的朋友。

照片來源：IG ＠food_dayday

宜蘭夜市│礁溪溫泉夜市（礁溪）

照片來源：IG ＠chi_nan_nan

如果你是來礁溪泡溫泉度假的話，其實不用跑到羅東或是東門逛夜市，在礁溪後火車站其實就有一個礁溪溫泉夜市！這個開在農田旁邊的流動夜市逛起來特別有田野的感覺，而且是只有每個禮拜天才有的限定版，連在地人都很喜歡來這個迷你夜市。這邊的攤販店家跟清溝夜市幾乎是同一批人，雖然攤位數量沒有那麼多，但是相對的排隊的人潮也少了很多。最多人推薦的是台式市場口味的「金站炸雞」，攤位上的雞翅雞腿排排站好，每一種都讓人想點一份！如果想要吃飽的話，可以選擇「超大塊夜市牛排」，一份只要一百多塊就可以吃很飽，吃完好料之後還可以到遊戲攤位玩幾局，回味一下小時候的樂趣。

照片來源：IG ＠alma_8082

宜蘭夜市│三星夜市（三星）

位在宜蘭熱門景點「張美阿嬤農場」附近的三星夜市是一個只有每個禮拜五才有的鄉下小夜市。它在三星蔥文化館旁邊大概一百公尺的馬路兩旁擺設流動攤位，美食、雜貨、衣服等等種類都有，雖然不大但是該有的都有，是當地人週末晚上的休閒活動。必吃的是門口第一家的窯爐炭烤，他們在現場用窯烤的方式現烤現賣，無論是雞翅、雞屁股、小腿都烤到金黃色而且油亮亮的，看起來就超好吃。另外，「牛排餐車」的牛排、冬天進補的麻油雞湯、還有網友大力推薦的「小辣椒肉圓」等等，都是來這裡一定要試試看的美食。



宜蘭夜市│ 頭城夜市（頭城） 地點：宜蘭縣頭城

宜蘭夜市│頭城夜市（頭城）

如果晚上剛好在頭城的話，距離蘭陽博物館、烏石港這些景點開車不用五分鐘的地方也有一個頭城夜市。它只有每個禮拜五營業，沿著開蘭東路一字排開，大概有五十個攤位左右，是一個流動的市集。其中受到最多網友推薦的美食就是位在T字路口，黃色招牌的無名臭豆腐了。另外還有「宜蘭香饗味」的章魚燒、「師哥水果茶」的鳳梨冰茶，還有其他流動夜市也常見的「金站炸雞」，或是「慈安路板烤臭豆腐」等等也都是不錯的選擇。

照片來源：IG ＠hongfoodie__

宜蘭夜市│馬賽夜市（蘇澳）

照片來源：IG ＠homeday182

宜蘭往花蓮的必經之地蘇澳也有一個只有禮拜六才有的馬賽夜市。它位在和平路跟五甲路上，附近就是很有名的「宜蘭餅發明館」還有「蜡藝蠟筆城堡」。這個夜市也是以流動攤販的方式呈現，雖然小小一條，但是無論是炸的、烤的、牛排、甜點、果汁等等想吃的幾乎都吃得到。其中比較多網友推薦的是在十字路口的「真好吃」地瓜球，還有煎得很薄很脆的「米茶可麗餅」。想吃鹹食的話可以選擇同時賣蚵仔煎跟藥燉排骨的無名招牌攤位，最後招牌寫著薏仁湯的豆花也很受歡迎。

宜蘭夜市│員山夜市

照片來源：IG ＠hsiao__k

員山夜市是除了禮拜三營業的「清溝夜市」以外，第二個在平日營業的宜蘭流動夜市，地點就在圓山公園的對面馬路上。其實宜蘭的流動夜市基本上都是相同的攤位在不同的地方跑來跑去營業，所以如果想吃其他夜市常常大排長龍的「黃金燒肉刈包」、「金站炸雞」、「快樂城烤肉」這些名店，或許可以趁著平日來員山夜市的時候去買，這樣應該可以少排很多隊！

▼點選下方各地夜市，快速跳至你想瀏覽的文章

●【饒河夜市】●【士林夜市】●【寧夏夜市】 ●【通化夜市】

●【中原夜市】●【新竹夜市】●【台中夜市】 ●【逢甲夜市】

●【廟東夜市】●【台南夜市】●【南投夜市】 ●【精誠夜市】

●【宜蘭夜市】●【羅東夜市】●【東門夜市】 ●【瑞豐夜市】

●【高雄夜市】●【墾丁大街夜市】●【東大門夜市】