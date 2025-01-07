每次和同事聚餐，他們總是問我吃什麼，而我每次都會列一大串選項讓他們挑！到目前為止，還沒遇過踩雷的餐廳呢～這次我們選的是台南北區的「峇驛泰式餐廳」。這間餐廳是我無意間在Google地圖上找到的寶藏名單，有人一起分享美食真的超幸福！

峇驛泰式餐廳是一家小型庭園餐廳，裡裡外外都種滿了植物，像是龜背芋、蕨類等等，滿眼的綠意讓人心情瞬間放鬆～等餐的時候還能逛庭園，欣賞植栽打發時間，很療癒呢！

餐廳空間是用貨櫃屋打造的，規模不大，但剛好很溫馨。一個人來覺得悠閒，兩個人感覺剛剛好，三個人很熱鬧，四個人超開心，我們六個人來已經算是極限了～吃飯時大家超吵鬧，哈哈！

雖然空間不大，但被滿滿的綠植環繞，整體用餐氛圍真的不錯喔！

餐點主打南洋泰式風味，也有部分日式料理可選。主餐可以單點，也可以選擇套餐，套餐會附上一道小菜和飲品。如果再加價68～80元，還能多享受甜點，超值的！

兩個人來的話，推薦點雙人套餐，內含泰式椒麻雞、椰香綠咖哩、冬蔭海鮮湯、季節時蔬和白飯，整套只要798元，加價99元還能升級附上兩杯泰式奶茶，划算到爆表！

雙人套餐份量真的很足，讓我們吃得非常滿足～

椒麻雞炸得外酥內嫩，搭配的醬汁酸香濃郁，雖然說不上完全正宗，但酸度調得恰到好處，香氣滿分，辣度偏溫和，非常討喜。我們一致覺得這道菜超好吃，給它90分以上的高評價！

椰香綠咖哩的雞肉嫩到入口即化，濃郁的椰香搭配微辣口感，完美呈現了泰式風味。這道咖哩的下飯程度真的一流，大家邊吃邊讚不絕口，完全停不下來！

冬蔭海鮮湯更是我們的心頭好！鮮紅的湯色光是看著就讓人食指大動，裡面滿滿的海鮮料，包括四隻蝦子、蛤蜊、花枝和番茄，超級豐富。湯頭又酸又香，辣度剛剛好，每一口都令人回味無窮，是那種讓人忍不住一喝再喝的美味！

主廚打拋豬搭配清爽的柚香蘿蔔和煎蛋，是必點的招牌料理。雖然煎蛋稍微有點過火，但打拋豬的味道完全彌補了這點小瑕疵。

香氣中帶著檸檬和魚露的酸香，微辣的滋味超級開胃，每一口都充滿層次感，飯不知不覺就吃光了～這道菜真的讓人一試成主顧！

至於那碗「傳說中的麵」，原來是鍋燒意麵！但我忙著吃飯和聊八卦，沒仔細研究它的特色！

這次我們吃的每一道料理都讓人滿意，味道該有的酸、香、辣全都到位。如果你也愛泰式料理，這間餐廳真的值得來試試看，說不定會變成你的下一個口袋名單喔！

別忘了給Liz一個讚喔！