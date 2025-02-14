說到台南善化的旅遊景點，「深緣及水善糖文化園區」絕對是不能錯過的好去處！這裡原本是擁有百年歷史的「善化糖廠」，過去曾是糖業繁榮的象徵，而如今轉型為結合文化與觀光的特色園區。走進這裡，映入眼簾的是高聳的巨大煙囪、懷舊的老蒸汽火車頭，甚至還保留了當時的防空洞遺跡，讓人一秒穿越時空，感受到濃濃的歷史氛圍。

深緣及水善糖文化園區旁邊就緊鄰善糖國小、有郵局、公園、生活機能算不錯。

「深緣及水善糖文化園區」不僅提供免費參觀，還有超大停車場，非常適合自駕前來！

台南善化景點 | 深緣汲水善糖文化園區 | 親水休憩公園

深緣及水善糖文化園區善化廠區則設有親水休憩公園可供遊玩、休憩

公園裡面並有一顆百年大樟樹喔!!

來到這裡，最不能錯過的就是糖廠冰品！「深緣及水善糖文化園區」保留了糖廠時期的冰品部，販售各種懷舊口味的冰品，像是紅豆牛奶冰、核桃蛋黃冰、核桃杏仁冰等，都是許多老饕激推的經典口味。一口咬下滿滿古早味，瞬間勾起兒時回憶，真的讓人欲罷不能！

台南善化景點 | 深緣汲水善糖文化園區 | 善糖文物館

深緣及水善糖文化園區還有一間善糖文物館和善糖町，這裡販售種類豐富的紀念品及

伴手禮有小盆栽、零食餅乾，還有一些文創藝品

善糖町充滿濃濃日式風情，這裡販售各種日系風格的紀念品和伴手禮，從小盆栽、零食餅乾，到精美的文創藝品應有盡有，非常適合帶回家當紀念品。

糖篰與胡麻架 這裡特別搭建了早期製糖的場景，重現傳統的糖篰與胡麻架，讓人感受昔日製糖的工法與氛圍。

如果你是火鍋控，那一定要來試試新開幕的「及水火鍋」！這裡特別採用傳統大灶煮開水的方式，搭配獨門醬料與在地特色食材，讓每道料理都充滿濃郁的台南味。用餐環境溫馨舒適，特別適合和家人、朋友一起來品嚐。

想體驗文人雅士的浪漫氛圍嗎？園區內的「沈園南亭曲水流觴」還原了古人飲酒吟詩的場景，在這裡可以以茶代酒，體驗詩意十足的流水下午茶。這個場景也是許多電視劇的拍攝地，搭配竹林美景，真的讓人彷彿置身古代，非常適合拍照打卡。

詳細圖文：【台南善化】深緣及水善糖文化園區|沈園南亭「曲水流觴」

|穿越古人的浪漫氛圍|享受夯翻流水下午茶|超夯電視劇場景之一|

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「深緣及水善糖文化園區」也有一間知名的烘焙坊，使用日本非基改麵粉與法國發酵奶油製作麵包，其中最有名的就是鳳梨酥，還曾在電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中出現，吸引不少影迷前來朝聖。

園區裡還能發現當時的防空洞遺跡。

善糖火車站 園區中設立善化糖廠站，放置了懷舊的老蒸汽車頭、舊有的園區建築，相當具有歷史價值值得參觀。

茶研悅舍複合餐廳，環境幽靜雅致，適合來這裡品茗放鬆，享受悠閒的午後時光。

廳舍餐廳懷舊氛圍濃厚，提供各式特色料理，讓遊客能一邊品嚐美食，一邊感受善糖文化的歷史底蘊。

詳細圖文：【台南善化食記】善化糖廠「廳舍餐廳」|

一間爆紅到很難訂的餐廳|保留復古陳設原始樣貌猶如到藝術館|

https://pk55168.pixnet.net/blog/post/151707721

「深緣及水善糖文化園區」不只是歷史景點，還擁有超多適合親子同遊的設施，像是親水休憩公園、百年大樟樹，甚至還能看到早期製糖過程的展示，讓小朋友邊玩邊學習。這裡真的很適合安排成台南善化一日遊的重點景點，不管是喜歡歷史文化、老建築，還是想拍美照、吃美食，這裡都能一次滿足！

趕快安排時間來「深緣及水善糖文化園區」，感受台南善化的歷史魅力吧！

台南善化|深緣及水善糖文化園區| 資訊

園區位置：台南市善化區溪美里228號

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