土城美食 烏醋麵 平凡家常味 獨家辣醬一定要加

在土城頂埔站附近有兩家知名的烏醋麵，一家是工業區烏醋麵，另一家則是這間沒掛店名的烏醋麵。兩家店的餐點內容其實差異不大，都是用豬油、油蔥和烏醋拌上白麵，組成一碗經典的烏醋麵。配烏醋麵的湯品大多以豬內臟為主，像是「眼睛湯」這道菜兩家都有，但艾方妮一直沒有勇氣嘗試。

這兩家烏醋麵在土城工業區附近，相隔不遠。工業區烏醋麵生意略勝一籌，而這家沒店名的烏醋麵以整潔環境吸引不少人。這家烏醋麵的店招上看不到名字，只有醒目的「烏醋乾麵」和「沙茶乾麵」字樣。距離捷運頂埔站稍遠一些，步行大約需要11分鐘，最近的公車站牌是福德宮站。

土城工業區早在70年代開始發展，當時工人們天還沒亮就上工，這些麵店便迎合需求，天一亮就營業。這兩家烏醋麵的營業時間也相當接近，清晨7點就開始迎接早起的食客。

吃烏醋麵通常會搭配豬內臟湯品，但如果不喜歡喝湯，也可以選擇單點汆燙的乾料。兩家店都有「眼睛」這道菜，就是上圖最右邊那盤。不過，艾方妮至今還是沒膽嘗試。

店內多以兩人座位為主，桌距寬敞不擁擠，吸引了不少附近的上班族前來用餐。

店內備有冷氣和電扇，夏天用餐也能感受到涼爽舒適的環境。

所有餐具和調味料都整齊地擺放在一旁的自助桌上。

這家烏醋麵的獨門辣醬以大量蒜末、辣椒和蔥花，加入醬油膏調製而成，辣度適中，就算平常不吃辣的人也能接受。另外，店內還貼心提供不辣的醬料。

烏醋麵 菜單MENU（2024/10）

雖然菜單上印有「回香食堂」的名字，但店內外並沒有任何招牌，Google Maps上也只顯示「烏醋麵」。這家店的餐點以乾拌麵和湯品為主，也可以將乾拌麵改為湯麵，另外還有各種小菜可以搭配。

這天和好姐妹們相約到土城遊玩，於是點了滿滿一桌餐點，一起分享美食。

乾麵類的選擇有烏醋麵、沙茶麵和魯肉麵，我們挑了最受歡迎的烏醋麵和沙茶麵來試試。

烏醋麵 $40（大）

這碗烏醋麵用酸酸的烏醋提味，配上爽口的豆芽菜，清爽開胃。

此時，一定要加上一些特製辣醬。

姐妹們一開始對辣醬沒什麼期待，但加上去後味道真的提升不少。而且店內的麵條特別Q彈，外帶回家吃則稍微偏軟了一些。

沙茶乾麵 $40（大）

因為自己更愛烏醋麵的風味，所以平時很少嘗試沙茶乾麵，但這次品嚐後發現多了沙茶香氣也很不錯。不過姐妹們一致認為，烏醋麵的味道還是更有特色。

骨仔肉湯 $45

這道骨仔肉湯是我的最愛，骨仔肉就是骨邊的肉，完全去骨後仍保留筋的口感，非常有嚼勁。湯頭用這些食材熬製，加入薑絲調味，不僅沒有腥味，還散發清甜滋味，喝起來特別順口。

赤肉湯 $45

這次特別嘗試了赤肉湯，但肉質偏瘦，沒有筋和油脂的搭配，少了些口感上的滿足感。

肝連 $50

肝連的肉質十分細嫩，帶有適量的筋膜和油脂，蘸上一點特製辣醬也好吃。

嘴邊肉 $50

嘴邊肉吃起來軟嫩中又帶點嚼勁，搭配薑絲和特製辣醬，風味層次更加豐富。

天梯 $50

天梯是豬上顎連接牙齦的部位，味道偏清淡，但因為口感極脆，吃起來別有一番咀嚼的趣味。

燙青菜 $30

燙青菜淋上油蔥酥後，香氣撲鼻，菜葉鮮嫩細緻。只是份量偏少。

烏醋麵與工業區烏醋麵的差異比較

環境：工業區烏醋麵雖然生意興隆，但常因客人多，桌面和地面偶爾會留下衛生紙或筷套，甚至需要和陌生人併桌。而沒店名的烏醋麵則以乾淨整潔的用餐環境稍勝一籌。

價錢：工業區烏醋麵最近調漲了價格，湯品和肉類的價格普遍比烏醋麵貴上5到10元。

餐點種類：工業區烏醋麵提供餛飩，而烏醋麵則有貢丸和多種小菜選擇，例如海帶和滷蛋。不過，工業區烏醋麵的燙青菜份量相對更多。

營業時間：工業區烏醋麵營業到下午14:30，並在每週日固定休息；而烏醋麵則營業至下午3點，全年無休。

烏醋麵和骨仔肉湯是艾方妮的必點搭配，通常還會加上一份豬皮和燙青菜，這樣的組合讓人百吃不膩，每週吃一次都不嫌多。如果有機會來土城，真的很推薦試試這家店喔！

店家資訊

店名：烏醋麵

地址：新北市土城區中央路三段278號

營業時間：07:00-15:00

電話：02-2268-7178

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