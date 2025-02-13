來到大阪旅遊，不只有美食和購物，這次偶然發現一個超特別的「大阪景點」——「絹谷幸二 天空美術館」！這座美術館就位在「梅田藍天大廈」的27樓，除了有色彩鮮明的藝術畫作，還結合了最新的數位科技，讓整個參觀體驗更具沉浸感，尤其是VR體驗區，真的讓人驚喜連連，邊欣賞畫作邊俯瞰「梅田藍天大廈」的壯麗景色，這趟旅程真的太值了。

絹谷幸二 天空美術館

一走進「天空美術館」，馬上被濃厚的藝術氛圍吸引，這裡展出了日本藝術家「絹谷幸二」的作品，他的畫風色彩鮮豔、充滿動感，彷彿畫中的人物和景色都要從畫布裡跳出來！

絹谷幸二 天空美術館

網站：https://www.kinutani-tenku.jp/

地址：日 Osaka, Kita Ward, Oyodonaka, 1 Chome−1−30, TOWER WEST, 27階

（梅田藍天大樓27樓）

電話：+81664403760

絹谷幸二 天空美術館

營業時間：星期一、三、四、日10:00–18:00

星期五、六 10:00–20:00

閉館日：星期二

門票：成人票1300日元/學生票800日元/小學生與以下免費

絹谷幸二 天空美術館

絹谷幸二 天空美術館

他曾在歐洲學習「濕壁畫」技法，將西方油畫技巧融合日本傳統藝術，形成了獨特的風格。

站在一幅巨大的壁畫前，我完全被畫中的生命力吸引，濃烈的色彩與情感交織，讓人感受到畫作想要傳達的故事。有些畫作甚至會讓人忍不住想靠近細細品味，因為每一筆色彩的運用都充滿巧思，讓人沉醉其中。

絹谷幸二 天空美術館

絹谷幸二 天空美術館

除了靜態畫作，「天空美術館」最讓人驚喜的就是運用了最新的數位科技，讓藝術變得更有趣、更有臨場感！

絹谷幸二 天空美術館

這裡有一個VR體驗區，戴上VR眼鏡後，我瞬間被帶入了一個超現實的藝術世界，感覺自己在天空中飛翔，還能俯瞰日本的名山大川。

這種將「藝術」與「科技」結合的方式，真的讓藝術不再只是單純地掛在牆上欣賞，而是讓人可以親身參與其中！

絹谷幸二 天空美術館

我太喜歡這個VR體驗了，離開前忍不住又看了一次，真的超級值得！

如果已經去過「梅田藍天大廈」觀景台，這次來「天空美術館」會有更不一樣的感受！美術館內有大片玻璃窗，可以直接俯瞰整個大阪的壯麗市景，甚至還能看到飛機降落，遠方的山景更是超級療癒！

絹谷幸二 天空美術館 咖啡廳

這裡的視野真的不輸給一般的觀景台，一邊欣賞藝術作品，一邊感受城市的風景變化，讓人心情超級放鬆。

「天空美術館」內還有一間景觀咖啡廳，是休息放鬆的絕佳地點！點上一杯特調飲品，搭配店內的精緻甜點，坐在窗邊望著大阪市區，真的可以在這裡發呆一個下午。

絹谷幸二 天空美術館 咖啡廳

重點是，這裡的飲品和甜點價格比想像中親民，CP值很高！如果來「天空美術館」，真的推薦一定要來這裡喝杯咖啡，享受片刻的寧靜時光。

絹谷幸二 天空美術館 咖啡廳菜單

「天空美術館」不只是給藝術愛好者參觀，這裡的互動裝置設計得很有趣，小朋友來到這裡也會玩得很開心！

當天我看到不少家庭來這裡親子同遊，小孩對數位裝置和繽紛畫作充滿好奇，玩得超投入，而大人則靜靜地欣賞畫作，完全是一個適合全家一起來探索的好地方。

絹谷幸二 天空美術館

絹谷幸二 天空美術館

對我來說，「天空美術館」不只是個展示藝術的地方，更是一個能讓人放鬆心靈的空間。走進這裡，感覺自己暫時遠離了都市的喧囂，在藝術與科技交織的世界中，找到一絲寧靜與感動。

如果你來到「大阪」，這座美術館絕對值得一訪！不論你是藝術愛好者，還是單純想找個特別的景點放鬆心情，「天空美術館」都能讓你留下美好的回憶！下次來「大阪」，我一定會再來這裡，好好享受這片充滿藝術氣息的天空！

絹谷幸二 天空美術館

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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