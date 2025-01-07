台南海安路上的「矮仔成蝦仁飯」是一家擁有百年歷史的老字號小吃店，他們的招牌火燒蝦仁飯配鴨蛋湯口味經典，讓人一吃就愛上，更曾入選520國宴，來台南一定要試試這道必吃小吃！

店家資訊

創立於1922年的「矮仔成蝦仁飯」，已經走過百年歲月。第一代創辦人葉成早年在日治時期的「明月樓」日本料理餐廳學藝，後來從日式料理小攤販起家，研發出獨特風味的蝦仁飯，最初在西門市場設攤，隨後多次遷址，從新町的中正路到如今的海安路，現已傳承至第四代經營。「矮仔成」的名字來源非常有趣，是因為第一代老闆葉成的身材矮小，顧客以他的名字諧音取了「矮仔成」這個綽號，沒想到後來成了響亮的招牌名稱！

▼2020年「矮仔成蝦仁飯」為了響應台南400周年，進行了店面大改裝，門口以武廟紅為底色，結合台南400年主視覺圖案，內用區裝潢走簡約時尚風，設有2至6人座位，無論是家庭聚餐還是個人獨享，都能輕鬆用餐。

▼進到店內，牆上滿是名人與美食節目藝人的簽名。

店內主打經典蝦仁飯與肉絲飯，還有多樣小菜、湯品及飲料，供客人自由搭配。

▶️(矮仔成蝦仁飯 菜單)

▼今天我們點了一桌豐盛的料理來大快朵頤！

綜合飯

結合了蝦仁與肉絲的綜合飯，讓海陸風味一次滿足！火燒蝦仁經過大火拌炒，香氣四溢、口感鮮嫩有彈性；搭配洋蔥炒至入味的肉絲，鹹香軟嫩，再加上用柴魚高湯與火燒蝦仁湯汁拌炒的米飯，鹹中帶甜、清爽不油膩，這百年傳承的經典美味讓人一口接一口停不下來。

肉絲飯

如果不吃蝦，也可以選擇肉絲飯！整體吃起來有點像豬肉丼飯，味道不錯，簡單但滿足。

香煎鴨蛋

蝦仁飯的最佳搭檔非香煎鴨蛋莫屬！可以選擇半熟或全熟口感，特別是半熟的蛋黃，香濃滑順，拌入蝦仁飯中增加了一層順滑口感與濃郁蛋香，這組合讓人一試成主顧！

鴨蛋湯

這碗鴨蛋湯是老饕們必點的經典品項！早期蝦仁飯所用的火燒蝦，蝦殼與蝦頭被送去鴨場當飼料，鴨場再將產出的鴨蛋提供給店家，於是便有了這經典的蝦仁飯配鴨蛋湯。

▼湯底散發著柴魚的淡雅香氣，搭配濃郁的蛋香和一點點肉絲，喝起來層次豐富，與蝦仁飯相得益彰。

蛤仔湯

湯中的蛤蜊鮮美多汁，然而整體湯底偏清淡，喜歡重口味的朋友可能會覺得稍稍不夠過癮。

蒜泥白肉

薄片五花肉質地軟嫩，搭配店家特製的蒜蓉醬，雖然味道清爽，但蒜味不明顯，整體表現算是普通。

燙青菜

最後點了一份燙青菜平衡整桌的豐富滋味，不僅均衡飲食，也讓這餐更為飽足。

來到台南這座美食天堂，百年老店「矮仔成蝦仁飯」絕對是不能錯過的必吃小吃！這道百年經典的蝦仁飯不僅讓無數顧客念念不忘，甚至成為520國宴中的亮點料理。雖然蝦仁飯與肉絲飯的價格稍高，對男生來說可能份量不太夠，但它的好味道絕對值得一試，來台南旅遊一定要安排這一站！

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