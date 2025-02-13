萬華牛肉麵控看過來！這間「味牛肉麵專賣」真的超讚，主打溫體牛，搭配熬煮多時的牛肉湯頭，濃郁又鮮甜，每一口都能感受到牛肉的美味！選用新鮮台灣溫體牛，當天現宰直送，不僅肉質軟嫩又有嚼勁，搭配店家精心熬煮的大骨湯頭，完全是牛肉麵控的夢幻組合！如果你熱愛溫體牛、講究牛肉湯頭，這家真的不能錯過。

味牛肉麵專賣 資訊

地址： 台北市萬華區西園路二段308號

營業時間：1130-1400；1630-2100 ，周三公休

電話：02 2307 9589

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味牛肉麵專賣 交通停車

「味牛肉麵專賣」位在西園路二段，靠近光復橋，從捷運龍山寺站出來，搭公車234/265/705約四站就到了，交通還算方便！

店門口簡約清爽，帶點文青感，店內乾淨寬敞，大約能容納二十幾位客人，用餐環境舒適，吃起來特別自在。

這面牆利用投影機投射電視畫面，吃飯配電視也滿不錯。

自助茶水區

這裡的醬料區也是一大亮點，不只有基本的辣油、烏醋，還提供蒜泥、白醋、芹菜、香菜、酸菜，甚至連「辣牛油」都有，上方還貼心附上調味指南，建議加 1/3 匙蒜泥、1/4 匙辣牛油、1/2 匙白醋，這樣搭配湯頭，層次感更豐富，香氣更升級！

菜單以紅燒為主，另有麻辣口味，分為 牛肉麵、半筋半肉麵、牛雜麵、牛滷拌麵、牛滷飯、牛肉湯餃，如果不吃牛的朋友，也有其他主食麻醬麵、手工水餃，湯類則有 牛肉湯，牛肉丸湯。

來這裡當然要點牛肉麵！牛肉來自台灣新鮮溫體牛，每天現宰配送，燉得超嫩，咬下去滿滿牛香，重點是越嚼越香，完全不柴，湯頭則是用牛大骨加上紅蘿蔔、番茄、洋蔥慢熬，不加任何人工調味料，喝起來濃郁甘甜，卻不會太油膩，真的很順口。

麵條可以選「細拉麵」或「家常粗麵」，我個人超愛家常麵，口感更有嚼勁，吸附湯汁的能力也更強，一碗吃下來超級滿足。

除了牛肉麵，這裡的小菜表現也很不錯！豬頭皮切得超薄，口感QQ的，醬汁入味但不會太鹹，單吃或配麵都很讚。

燙青菜則是簡單淋上醬汁，清爽不油膩，剛好可以解解膩。

「味牛肉麵專賣」真的對得起「專賣」這兩個字！從牛肉的品質到牛肉湯頭的用心程度，都是一等一的水準！喜歡吃牛肉麵的朋友，一定要來試試這間萬華牛肉麵的隱藏版名店，下次再來挑戰不同部位的牛肉！

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