鑫淼投資 是詐騙平台 『 鑫淼投資 是假投資真詐財 』 鑫淼投資 已被〖165.打詐國家隊〗確認為詐騙平台，並且發布警告。因此請大家高度警惕，遇到需要繳納 「 保證金 」「 稅金 」之類 詞彙 的平台，100%是詐騙，不要猶豫，趕緊停損遠離！ 另一個令人震驚的現像是，大量詐騙者假借「高收益投資機會」的名義，向民眾誇讚的項目。民眾一旦投資，掉落血本無歸。

💥 詐 騙 網 址： www.kdhjkxb.com

在FB社團看到有位受害人公佈的留言，給大家參考⬇⬇⬇⬇⬇

這是一次很失敗的投資，開始一直有賺錢，獲利也都可以提領到帳，在賺錢順利的情況下，就想著加大投資，直到自己急需用錢想再次提領獲利的時候卻告訴我不能提領，需要再次繳費才可提領，這時才知道被騙，後面報警解決一直沒有處理好，但是我不想放棄，我投的錢大部分都是借貸來的，如果這些錢拿不回來，我的生活就要徹底毀了，經過自己的一番努力，找了各種管道，我終於拿回了被騙的錢，雖然過程艱難，但我沒有放棄，要勇敢面對，不要讓可惡的詐騙集團拿著我們的血汗錢逍遙快活，無論困難多大，只要不輕易放棄，總會找到解決的辦法，慶幸的是，上天還是眷顧我這個可憐人，讓我遇到我生命中的貴人，在他的幫助下我順利拿回來被騙的錢，感謝在這個過程中支持和幫助我的每一個人。 希望我通過分享我的經歷能夠啟發和鼓勵更多人，在面對挫折和詐騙時要保持堅定，持之以恆，最終都能拿回被騙的錢。正義或許會來得遲一些，但它絕不會缺席。正義終會戰勝邪惡！

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⚠詐騙集團一貫手法⇩⇩⇩

1、歹徒會利用FB、IG、YT、Google及簡訊等管道以股市名人、財經專家等人名義投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚來吸引被害人。

2、當被害者上鉤後，歹徒會介紹其他「客服、老師、助理」同夥加 LINE 聯繫或加入LINE投資群組，並提供假投資網站或App給被害人註冊、下載安裝及操作，此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文。 3、自稱「客服、老師、助理」的歹徒會提供 銀行帳號 給被害人入金投資，或以「參與抽股」、「系統中籤」等各種理由要求被害人補足入金。 4、初期帳面顯示獲利（實際是歹徒於後臺控制），引誘您加碼投入大筆資金，有時可出金微薄獲利，但出金款項其實是其他被害人匯款的，可能會導致您銀行帳戶被警示。 5、當被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常、洗碼量不足等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，就是「不出金」。

🟡 如何能反制詐騙呢？

不貪：勿貪財、勿貪色，貪念愈強受害愈大，切勿心存投機、僥倖。

不急：遇到疑似詐騙，不著急，才能冷靜思考求證，縝密判斷處置。

瞭解：社會上常見的詐騙手法，都會對無知、不懂的人下手，應以他人經驗為師，記取受騙教訓。

❤結論而言：