為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓咪減少糞便氣味好幫手~

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓咪減少糞便氣味好幫手~

貓咪益生菌 威旺WeWant好心情益生菌 寵物益生菌 益生菌品牌推薦 more
2024-11-18 11:35:00 文字：Cookie餅乾小姐
share
Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

不知道你家有沒有跟我一樣有毛小孩，有讀過我文章的都應該知道我家有隻貓咪，

我家的貓咪叫橘橘，我們家人都很寵牠，當然我也很寵牠，自從我的寶貝天竺鼠去世後，
 
牠變成我的寶貝了，我每天都會給牠抱抱親親，牠是一隻個性溫和且愛撒嬌的貓咪，
 
為了疼愛牠，我決定給牠吃益生菌，是寵物在吃的益生菌，
 
不是人類在吃的益生菌，雖然我也有在吃益生菌，重點是毛小孩，有點離題了，
 
就是最近我給牠吃一個還不錯的益生菌品牌，讓我家的橘橘體驗一下被真心疼愛的感覺!
 
牠吃了這個威旺WeWant好心情益生菌後，排泄物的狀態有改變，個人覺得很神奇，
 
因為我第一次給牠吃益生菌，所以也是希望牠身體變好，或者是希望牠排便能夠更順暢等等，
 
吃益生菌總是有好處，不管人和動物都其實一樣，
 
而我今天分享的是給寵物在吃的益生菌，個人覺得牠排便有明顯的改變，
 
讓我相當滿意，真的覺得給牠吃的這威旺WeWant好心情益生菌是正確的!!
快來看一下這款我覺得不錯的寵物益生菌，這品牌是威旺WeWant，
 
這是威旺WeWant毛小孩其他的產品傳單!
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
 

威旺WeWant好心情益生菌

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 

這個盒子裡面總共有40小包益生菌，每一包益生菌的容量是1G，所以加起來就是40G的容量，


它含凝結芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、克勞氏芽孢桿菌、嗜酸乳桿菌、植物乳桿菌、乾酪乳桿菌、布拉酵母菌、果寡糖、麥芽糊精等等，

保存期限為24個月，

建議在密封保存在陰涼乾燥的地方。為了最大程度延長保質期和效力，可以將本產品冷藏保存。

它的產地是美國，美國的寵物食品或是保健品通常都品質比較高，
 
所以我給貓咪吃，自己也覺得相當的安心，比較不會擔心牠吃壞肚子，
 
這個價錢算是便宜，通常益生菌都蠻貴的，這價錢和CP值都很高，
 
貓咪每天一包，可以吃一個多月，比其他品牌還多包，這個價錢真的很划算耶!!
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
先來看一下威旺WeWant好心情益生菌的外包裝，上面寫的好心情益生菌+益生元，
 
上面寫貓用的，另外也有賣狗用的，威旺WeWant的品牌LOGO也在正面，
 
上面有寫舒緩貓咪焦慮，放鬆減少壓力，
 
適合使用的貓咪有容易焦慮的貓和腸胃敏感以及全齡貓，甚至日常保養，'
 
這款益生菌是由美國在地65年的註冊大廠製成

通過活菌數檢測，28億皆為真活菌

並有實驗證明可以抗膽鹼耐胃酸，使活菌安全抵達腸胃並被吸收

7大菌株內其中有個「凝結芽孢桿菌」，可以幫助毛孩舒緩壓力、放鬆心情

建立優質的菌叢生態，幫助減少糞便氣味

無額外添加物(如增加適口性的培根、肉肉香料，甜味劑等)，添加「超級食物」南瓜、紅蘿蔔粉(富含類胡蘿蔔素)
 
有標示出加大份量40包，而且是美國65年大廠菌株，內容物含1120億活性益生菌，
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
盒子正上方有威旺WeWant的品牌LOGO，整個盒子以淡黃色為主，上面還有隻布偶貓的圖案!
 
包裝看起來很有專業感，所有資訊都寫在上面，我一眼就能看明白，
 
包裝四周寫滿了成分使用訊息，非常的清楚，要給貓咪食用之前先看清楚，
 
盒子上寫的好清楚，我現在才知道益生菌和益生元的不同，
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
 
盒子上有寫清楚成份劑量，和營養等等，非常的清楚，還有品牌的OR CODE， 
 
整個盒子拿起來很輕，但是內容物好多，價錢算下來真的很划算!!
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
打開包裝後，會看到很多鋁箔一樣的包裝，拿出來是黃色包裝，
 
它的包裝跟外包裝一樣，上面也有一隻可愛的布偶貓，背面也寫得很清楚，
 
這品牌做的成份標示都非常的清楚，資訊很透明，蠻不錯的!
 
如果你家的貓咪有下面這些情形，就可以來試試看這個威旺WeWant好心情益生菌:
 
坐立難安
 
亂大小便
 
變得畏縮
 
精神不佳
 
夾著尾巴
 
食量變差
 
失去興趣
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
 
還有在挑選貓咪益生菌的時候一定要記住下面四個步驟:
 
益生菌的出處產地
 
菌株的編號
 
吸收狀況
 
活菌數
 
要記住確認是真的活菌，而不是多就好，依貓咪的體重，適用活菌數約28-100億最好，
 
此品牌的益生菌為有認證的益生菌，不是隨便哪個國家製作的益生菌，
 
看到這些認證資訊等，我給我家貓咪吃就更加安心了!
 
因為是毛寶貝，它值得更好的照顧牠呵護牠!~
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
建議的用量是一天一包，建議混入主食內拌食，第一次食用的時候，
 
倒出來的粉狀是類似米白色的，很像人在吃的益生菌，裡面有小草的顆粒狀，
 
頭兩天先將益生菌份量減半餵食，先讓毛小孩的腸胃適應益生菌，
 
因為我加貓咪比較挑食，所以我是循序漸進的加入主食罐裡面，
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
剛開始到一點，接著慢慢的增加份量，這樣牠比較容易吃得下去，
 
這個益生菌可以當全齡貓的日常保養補充品，
 
因為拆開包裝，倒出益生菌的時候有聞到有點臭臭的味道，感覺貓咪應該不是很愛，
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓


 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
所以我第一次就加一點，接著慢慢增加，讓牠的適口性變好，
 
不然等等我家貓刁嘴又要發作了!! 牠真的很挑食，常讓我很頭痛，
 
如果你家毛小孩吃了這個益生菌若有不適症狀請停止使用並諮詢獸醫師，
 
一定要好好照顧自己養的寵物喔，因為你既然想養寵物，
 
就要負責牠的一切，好好的愛牠，這是身為貓奴的責任!
 

我家的貓咪平時比較挑食，所以在選擇保健產品時，特別注重產品是否容易融入牠的飲食中。

最近嘗試了威旺WeWant好心情益生菌，整體使用感受相當不錯。

這款益生菌呈粉末狀，容易混合在貓咪的濕糧或乾糧中，

後來吃多之後牠沒有察覺有什麼不同，吃起來非常自然，這對挑食的貓咪來說是一大優點。

看牠吃得很美味的樣子，感覺很享受呢~

從我開始給牠使用這款益生菌以來，我觀察到貓咪的日常狀態有明顯的變化。

牠以前有時會顯得有些無精打采，尤其是在天氣變化或食物調整的時候。

然而，隨著這款益生菌逐漸融入牠的日常飲食中，

我發現牠的精神狀態更加穩定，活動時間也比以前更長，尤其是在玩耍時變得更加活潑。

這讓我非常高興，因為看到貓咪更有活力，是每個飼主的期望。

除了精神變化，我還注意到貓咪的食慾變得稍微好一點了。

牠以前會有時不想吃貓主食，但現在吃飯的積極性更高了，尤其是在益生菌與牠最愛的貓罐頭混合後。

這可能是益生菌幫助牠保持了日常的良好狀態，讓牠更能享受進食的過程。

貓咪的消化也變得更加穩定，讓我在清理貓砂盆時輕鬆了不少。

我注意到貓咪的排便變得更加規律，這讓我感到放心。

雖然我不能直接說這款益生菌能解決具體的消化問題，但我確實感受到牠的整體狀態有所改善。

這是我非常期待的一點，因為保持貓咪的消化健康對於牠的整體幸福感至關重要。

【威旺WeWant】貓用好心情益生菌的成分很好，這讓我對產品的安全性非常有信心。

作為一個重視貓咪健康的飼主，我一直在尋找那些對貓咪溫和且不具刺激性的產品。

這款益生菌符合我的期望，讓我覺得它是一個很好的日常健康補充，幫助貓咪保持健康活力，沒有過多負擔。

總的來說，這款益生菌給我帶來了相當不錯的體驗。

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓


 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 

不過後來牠有吃了，而且發現在鏟貓砂的時候，便便沒有那麼硬了，
 
而且便便聞起來也沒有那麼臭，說明這益生菌吃起來是有用的!
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 

我喜歡它的方便性和貓咪的接受度，更重要的是，貓咪在使用後的精神狀態、食慾和消化系統都有了正面的反應。

而且在排便方面有明顯的改善以及不相同，便便的異味減少了，

這款產品已經成為我日常照顧貓咪健康的好幫手，我會持續使用，並且推薦給其他飼主們。

如果你也想給你的貓咪提供額外的健康支持，這款威旺WeWant好心情益生菌是個不錯的選擇!

吃這益生菌需要花多點時間，持續性且逐漸性的，才能看到牠的變化，

我很滿意這樣的結果，也會持續地給我家的貓咪吃這個威旺WeWant好心情益生菌!

今天分享到這邊，希望我的文章對你有用處，也希望你家貓咪跟我一樣健康又快樂喔❤

 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

關於這個品牌威旺WeWant
 

威旺致力提供高品質寵物保健及照護服務！


成立品牌的初衷，就是希望能設身處地為毛小孩著想「We代表的是毛小孩，Want代表他們真正的需求」，而讓毛小孩們無憂無慮地長大，是我們唯一想做到的事情。
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 

 
 
寵物｜【威旺WeWant】貓用好心情益生菌40g，幫助寶貝貓

 

 
 

💓【品牌官網】：https://www.we-want.com.tw/
💓【FB粉專】：威旺WeWant-寵物保健專家
💓【IG連結】：wewant_tw

 

威旺WeWant好心情益生菌目前價格為$899，使用專屬優惠碼購買即可折$100，1件折$100，2件折$200 以此類推，真的很划算，趁這個時間購買，活動時間只到11/14-11/21，請儘快把握!



購買連結：https://www.we-want.com.tw/products/wewant-cat-probiotic-1

購買此產品可以享有折扣， 給你購物用的優惠碼~
 
專屬優惠碼COOKIE10
 
只要在購買後使用Cookie100就享有折扣，這是給我讀者的福利，有機會要把握喔!
 
這樣才能用更便宜的價格買到對你貓咪身體好的產品~
 
 
 
 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

張懷秋親授illy拿鐵沖煮技巧！義大利頂級咖啡品牌illy亮相2024台灣國際咖啡展。
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up