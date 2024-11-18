不知道你家有沒有跟我一樣有毛小孩，有讀過我文章的都應該知道我家有隻貓咪，

我家的貓咪叫橘橘，我們家人都很寵牠，當然我也很寵牠，自從我的寶貝天竺鼠去世後，

牠變成我的寶貝了，我每天都會給牠抱抱親親，牠是一隻個性溫和且愛撒嬌的貓咪，

為了疼愛牠，我決定給牠吃益生菌，是寵物在吃的益生菌，

不是人類在吃的益生菌，雖然我也有在吃益生菌，重點是毛小孩，有點離題了，

就是最近我給牠吃一個還不錯的益生菌品牌，讓我家的橘橘體驗一下被真心疼愛的感覺!

因為我第一次給牠吃益生菌，所以也是希望牠身體變好，或者是希望牠排便能夠更順暢等等，

吃益生菌總是有好處，不管人和動物都其實一樣，

而我今天分享的是給寵物在吃的益生菌，個人覺得牠排便有明顯的改變，

威旺WeWant好心情益生菌



