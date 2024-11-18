不知道你家有沒有跟我一樣有毛小孩，有讀過我文章的都應該知道我家有隻貓咪，
這個盒子裡面總共有40小包益生菌，每一包益生菌的容量是1G，所以加起來就是40G的容量，
它含凝結芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、克勞氏芽孢桿菌、嗜酸乳桿菌、植物乳桿菌、乾酪乳桿菌、布拉酵母菌、果寡糖、麥芽糊精等等，
保存期限為24個月，
建議在密封保存在陰涼乾燥的地方。為了最大程度延長保質期和效力，可以將本產品冷藏保存。
它的產地是美國，美國的寵物食品或是保健品通常都品質比較高，
通過活菌數檢測，28億皆為真活菌
並有實驗證明可以抗膽鹼耐胃酸，使活菌安全抵達腸胃並被吸收
7大菌株內其中有個「凝結芽孢桿菌」，可以幫助毛孩舒緩壓力、放鬆心情
建立優質的菌叢生態，幫助減少糞便氣味
無額外添加物(如增加適口性的培根、肉肉香料，甜味劑等)，添加「超級食物」南瓜、紅蘿蔔粉(富含類胡蘿蔔素)
我家的貓咪平時比較挑食，所以在選擇保健產品時，特別注重產品是否容易融入牠的飲食中。
最近嘗試了威旺WeWant好心情益生菌，整體使用感受相當不錯。
這款益生菌呈粉末狀，容易混合在貓咪的濕糧或乾糧中，
後來吃多之後牠沒有察覺有什麼不同，吃起來非常自然，這對挑食的貓咪來說是一大優點。
看牠吃得很美味的樣子，感覺很享受呢~
從我開始給牠使用這款益生菌以來，我觀察到貓咪的日常狀態有明顯的變化。
牠以前有時會顯得有些無精打采，尤其是在天氣變化或食物調整的時候。
然而，隨著這款益生菌逐漸融入牠的日常飲食中，
我發現牠的精神狀態更加穩定，活動時間也比以前更長，尤其是在玩耍時變得更加活潑。
這讓我非常高興，因為看到貓咪更有活力，是每個飼主的期望。
除了精神變化，我還注意到貓咪的食慾變得稍微好一點了。
牠以前會有時不想吃貓主食，但現在吃飯的積極性更高了，尤其是在益生菌與牠最愛的貓罐頭混合後。
這可能是益生菌幫助牠保持了日常的良好狀態，讓牠更能享受進食的過程。
貓咪的消化也變得更加穩定，讓我在清理貓砂盆時輕鬆了不少。
我注意到貓咪的排便變得更加規律，這讓我感到放心。
雖然我不能直接說這款益生菌能解決具體的消化問題，但我確實感受到牠的整體狀態有所改善。
這是我非常期待的一點，因為保持貓咪的消化健康對於牠的整體幸福感至關重要。
【威旺WeWant】貓用好心情益生菌的成分很好，這讓我對產品的安全性非常有信心。
作為一個重視貓咪健康的飼主，我一直在尋找那些對貓咪溫和且不具刺激性的產品。
這款益生菌符合我的期望，讓我覺得它是一個很好的日常健康補充，幫助貓咪保持健康活力，沒有過多負擔。
總的來說，這款益生菌給我帶來了相當不錯的體驗。
我喜歡它的方便性和貓咪的接受度，更重要的是，貓咪在使用後的精神狀態、食慾和消化系統都有了正面的反應。
而且在排便方面有明顯的改善以及不相同，便便的異味減少了，
這款產品已經成為我日常照顧貓咪健康的好幫手，我會持續使用，並且推薦給其他飼主們。
如果你也想給你的貓咪提供額外的健康支持，這款威旺WeWant好心情益生菌是個不錯的選擇!
吃這益生菌需要花多點時間，持續性且逐漸性的，才能看到牠的變化，
我很滿意這樣的結果，也會持續地給我家的貓咪吃這個威旺WeWant好心情益生菌!
今天分享到這邊，希望我的文章對你有用處，也希望你家貓咪跟我一樣健康又快樂喔❤
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