▲「楓來客胡麻油」濃純香營養健康的油品，是居家方便優質好油，讓您瞬間變成廚神，為家人的飲食把關，是愛護家人的健康油品。

▲「麻油雞」

▲「楓來客胡麻油」 烹飪成的香噴噴「麻油雞」，麻油酒香氣，瀰漫全家，引得家人過來探視，直問餐點是否可以開吃了?

▲幾顆撥好完整的蒜頭+切成薄片的老薑，下鍋用「楓來客胡麻油」 小火慢慢煎成金焦黃色，把蒜頭及老薑的辛香逼出來，先煎顆麻油荷包蛋盛起來，再把雞肉塊倒入，小火慢慢煎成外皮金黃色，再加入一瓶米酒煮熟，一鍋香噴噴的麻油雞酒，就這麼香濃上桌了。

▲香噴噴的「麻油雞」，除了採用楓來客胡麻油，就純粹只加了米酒及老薑，整個滋補養生，「麻油雞」是孕婦產後補氣，也是全家的最好養生料理。

▲「涼拌三絲」



▲杏鮑菇、彩椒、芹菜、紅蘿蔔、洋蔥，切成絲狀，大蒜拍碎；鍋中放入少許的水，加一匙玫瑰鹽，水滾以後，放入大蒜及五色蔬菜，燙熟起鍋，淋上「楓來客胡麻油」俐落 上桌。



▲彩椒、芹菜的辛香清脆、杏鮑菇的Q柔、洋蔥的鮮甜，紅蘿蔔的柔實，「楓來客胡麻油」 把所有蔬菜的特色都提味上來，包覆著麻油的濃郁香氣，整道涼拌料理清爽鮮郁好吃，就連剩下的湯汁，被兒子拿來拌飯整道吃光，吃完後香氣在味蕾餘香久久。



▲「麻油香腸蛋炒飯」

▲不用擔心兒子不愛吃蔬菜，尤其最討厭的紅蘿蔔及洋蔥，一把蒜瓣拍碎，紅蘿蔔刨絲，把香腸、洋蔥及高麗菜切成小塊，起鍋加入「楓來客胡麻油」 ，大蒜爆香，把蛋加入炒成芙蓉蛋，把小塊香腸煎熟，把蘿蔔、洋蔥及高麗菜下鍋炒熟，再加入隔夜飯炒開，最後加些素香菇蠔油，香噴噴起鍋。

▲以「楓來客胡麻油」 代替一般的香油，淋上蘿蔔湯，整碗清爽的貢丸蔔蘿湯特別香濃，湯汁香氣迷人，連不愛蘿蔔的兒子也喝掉一大碗；讓兒子瞬間晉升喜歡湯品的大叔!

▲一盤炒飯，加上一碗蘿蔔湯，簡單的炒飯套餐料理，就因採用「楓來客胡麻油」，家人瞬間吃完，廚神使命的成就感，就是這麼的容易上身。

▲「三杯雞」

▲幾顆去皮撥好完整的蒜頭+切成薄片的老薑，下鍋用「楓來客胡麻油」小火慢慢煎成金焦黃色，把蒜頭及老薑的辛香給逼出來，把雞肉塊倒入，小火慢慢煎成外皮金黃色，完全不加水的再加入一杯米酒、一杯醬油、加點砂糖，大火收汁，雞塊煮到湯汁濃稠入味，最後灑上九層塔起鍋。

▲濃純香的「楓來客胡麻油」，加上酒香及醬油的鹹郁香甜的香氣，這香噴噴「三杯雞」配上一大碗熱騰騰的米飯，來訪的大侄子說非常好吃下飯。

▲難得假日在家，一手居家好料理是最健康的事，這次我特別宅配「楓來客胡麻油」的油品來烹飪，瞬間成為家人心目中可口的家庭料理。

▲在家下廚，有了「楓來客胡麻油」，就是身為忙碌的職業婦女，也可以輕鬆下廚，吃得營養，為家人食在安心。

▲冬令進補雞湯：麻油是提香溫潤滋補的油品，抗低溫暖胃；冰箱的雞腿切塊拿下來沖水退冰，再用沸水燙去血水雜質，燉鍋底放些香菇、高麗菜及洋蔥，雞腿塊加入，再把有機紅棗、有機枸杞，以及黃耆，各放一把下去，再加一把這次從日本買回來的干貝唇，電鍋的外鍋放二杯水，再把燉鍋放入蒸煮，起鍋後加二小匙玫瑰鹽，以及淋些「楓來客胡麻油」；起鍋後溫馨香氣瀰漫全家，只加玫瑰鹽及麻油，沒有多餘調味料，沒有中藥味，加了干貝唇的雞湯很鮮甜，兒子用一碗糙米飯，吃掉大半鍋的雞湯。

▲簡單方便的麵食，單純就油蔥酥、素蠔油，以及楓來客胡麻油的乾拌麵，是兒子最愛的乾麵，配上一碗湯，就完美的一餐。

▲「楓來客胡麻油」純粹的黑芝麻油品，聞起來有濃厚純郁，沉穩的麻油香氣，非常迷人。

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▲ 「楓來客胡麻油」瓶身的標誌也都依規定齊全，產地來自台南西港，是店家直營販售，它是台南小農自種自製100%胡麻油，零添加、純麻油；保存方式：勿曬太陽，也不要放在高溫處，開瓶後盡快使用完畢。

▲「楓來客胡麻油」純粹專業冷壓，香醇可靠，完全不混油，而且不添加香精防腐劑，所有的油品都是第一道初榨油，100% 純正的油品，對於全家老少，及孕婦都是優質安心的油品，是台灣本土值得信賴的品質。

▲ 「楓來客胡麻油」包裹，裡面還附上個質感的提袋。

▲這次收到上網訂購的 「楓來客胡麻油」包裹，包裝嚴謹 。

▲收到 「楓來客胡麻油」包裹，上一趟超市，在家大展身手，簡易方便照護家人的健康飲食。

▲生活也要有儀式感，高確質感的提袋，高品質的「楓來客胡麻油」，自用送禮倆相宜。

▲職業婦女，每天像公私二忙，忙得像蜜蜂團團轉，為了家人食安，料理的省時方便是首選，有了「楓來客胡麻油」的調味聖品，輕鬆在家當廚神，美味料理快速上桌，抓住我食在方便、食在安全的心。

▲醬料是食物的靈魂，麻油一向為華人養生油品，一年四季使用麻油都很合適，涼拌或是拌炒都ＯＫ，料理香氣滿分；有了「楓來客胡麻油」的油品，家庭主廚立馬都可以變成廚神，最主要的是居家安心，家人吃得營養美味，方便健康又溫馨，是很優質的油品，特地寫來推薦給愛家的您們。



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