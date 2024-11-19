說起很辣的泡麵，相信大家首先會聯想到韓國的【辛拉麵】，在各大超市、量販店，都能輕易買到。那世界上10大最辣的泡麵是哪些呢？根據被譽為「泡麵大神」的Youtuber美國大叔Hans Lienesch的親測評比，嗜辣的韓國泡麵果然有5款上榜，但意外地，世界第一辣泡麵，竟然不是韓國的，而是紐西蘭Culley’s拉麵！

↓Culley’s拉麵，據Hans形容，吃下肚還來不及品嘗麵條，一股強烈的辣感即襲擊胃部，就好像外星人要從肚子裡鑽出來，且辣味可在胃裡持續達8小時。反正吃了，直接胃痙攣！

↓世界第二辣泡麵：日本【Isyama Shoji 18禁咖哩拉麵】，加了世界最辣的魔鬼椒，入口連10秒不到，胃裡即傳來陣陣劇痛。至於口味，根本不用提了，根本是燒焦的咖哩。

↓第三名，韓國三養為歡慶辣雞麵 7 週年所推出的限定版本【MINI激辛3倍辣雞麵】，辣度飆破史高維爾指標12,000度！

台灣有一款【和殿餐廳麻辣拌麵】，進入了第10名。

↓不過Hans大叔似乎漏掉了一般被認為韓國第一辣的【地獄死神辣椒泡麵】，其史高維爾指標直飆 14,444，使用的是被金氏世界紀錄認證的最辣辣椒「卡羅萊納死神辣椒」，一支辣椒=150支青陽辣椒，包裝上更直接寫明”The Spiciest Ramen in the World “警告標語。

我個人是非常愛吃辣，但還懂得愛惜生命，世界頂尖辣的那兩款，還是別輕易嘗試才好。偏偏又禁不住好奇，在新北永和中興街(韓國街)一番探詢，以上幾款世界之最，都沒有販賣。

↓MINI激辛3倍辣雞麵是限定款的，如今應該已經斷貨，我找到這個【三養火辣雞肉風味鐵板炒麵(3倍辣風味)140gx5入】，店家說，就是現在韓國最辣的。看包裝那隻雞都已經飆淚了，買回家試試。

↓話說2倍辣的火辣雞肉風味鐵板炒麵我家還有存貨，超市都買得到。實話說，每次吃，都一把眼淚一把鼻涕，覺得為什麼要找自己麻煩，卻又覺得超解癮。3倍的只多一倍，應該可以挑戰吧？

↓3倍辣辣雞麵包裝背面的成分和料理指示。

↓配料包有兩包，紅的是辣醬，黑白的是海苔片和芝麻粒。

↓韓國泡麵麵條的特色是久煮不爛，煮多久就看喜歡哪種麵條硬度。

白白的看起來挺無害。我之前吃2倍辣時都沒發現原來要做成乾麵，還以為湯直接入喉會比較辣，錯，其實是乾麵比較辣。

↓加入邪惡的辣醬。

↓紅通通，有，光聞，就一股辣味直衝腦門了。

↓撒不撒海苔、芝麻，我是覺得都沒差了。

天啊！一入口，舌頭立刻像被橡皮筋用力彈了一下，果然辣是種痛覺。很小心吞嚥，喉嚨像著火了一樣，隨即開始瘋狂打嗝——不知道別人怎樣，我每吃到特辣的東西，就是無法抑止地打嗝，直到麻木。

是種甜辣，感覺加了糖的，化學辣，不像是真的辣椒，而且那辣度隨著麵條進入不斷累加，眼淚、鼻涕很自然地噴發。不過，還可以忍受，辣度確實比2倍辣的更升級，但其實2倍辣已經很辣了，以感受來說，喜歡2倍辣的，3倍辣應該也能夠忍受。

↓準備了一杯冰珍奶，解辣的效果不如預期，但聊勝於無——真的太辣太辣了！

↓有始有終，剩下一點忍耐吃完。結果一下午肚子熱烘烘的，還好沒拉肚子。

泡麵一袋5包，我只吃了一包就放流理台櫥櫃上，標準的束之高閣。某天，老媽不明究理，拿來一下子當湯麵全煮了，加了蔬菜等一大堆配料煮成一大鍋，結果還是辣得所有人吱吱叫，狂罵我浪費錢買這什麼東西。

能吃辣的人，挑戰自己的極限是種樂趣；不能吃辣的，千萬不要跟自己過不去嘿！

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