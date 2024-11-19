體現時尚生活態度，探索桃園親子潮流服飾選品店

潮流，不僅是穿著上的選擇，更是生活態度的體現。它是一種對自我的詮釋，一種內心聲音的共鳴。人們透過穿搭說話，穿上自己精心挑選的時尚單品，向這個世界宣告：「沒錯，這就是我。」

而近期在流行圈內廣為流傳的桃園必逛潮店——《SoulKids》，正是一處幫助每位來訪者展現個性風格的服飾選品店。LOGO設計上採用了三個以不同姿態呈現的小鬼魂，象徵老闆的三個孩子。仔細看更會發現，每個小鬼魂都有細微的差異，與老闆孩子的特徵相似，讓認識他們的人一眼便能看出獨特的巧妙與生動，這也傳達了老闆將親子概念融入潮流的用心，希望這裡不僅是販售潮牌的店鋪，更是一個親子共享挑選時尚單品的美好空間。

店內匯聚了眾多國際知名品牌，如NIKE、Adidas、HUMAN MADE等，從街頭風格的球鞋、潮牌服飾到流行玩具公仔，無論成人或小孩，都能找到屬於自己的特色單品和親子裝選擇。在這裡，每個人都能感受到潮流和親子互動的獨特氛圍。

▲桃園潮流選品店《SoulKids》店內潮流選物眾多，展現了主理人的獨特潮流品味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《SoulKids》的靈魂：主理人小熊的潮流理念

桃園潮牌店《SoulKids》的主理人小熊，從年少時便對街頭文化與球鞋充滿熱情。他表示：「潮流的真正意義在於自己穿得舒適，不隨波逐流。」小熊從未讓潮流局限於既有的刻板模樣，而是通過這間時尚選品店，讓更多人勇於展現個性和無所畏懼的態度，並且可以帶著自己的孩子前來，打造出獨一無二的時尚親子裝。

▲桃園潮流選品店《SoulKids》針對自家會員商品，時常會以最優惠的價格搶購限量潮牌單品（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

潮鞋迷的天堂！桃園街頭球鞋與服飾專賣

作為桃園鞋店專賣之一，《SoulKids》以球鞋文化的經典品牌NIKE為主打。無論是收藏家夢寐以求的限量版 JORDAN 系列、聯名款球鞋，還是日常百搭的經典 DUNK 和 AIR FORCE 系列，NIKE迷們都能在這裡找到理想的鞋款。此外，結合運動與時尚的Adidas、復古街頭風的New Balance、以及以獨特鞋舌設計聞名的Asics，也讓球鞋迷和親子裝擁有更多樣的選擇。

▲桃園潮流選品店《SoulKids》除了販售潮鞋潮衣外，同時也擁有許多知名街頭品牌的選物，例如襪子、吊飾、公仔等等（Medick Marketing Ltd.提供）

不可錯過的街頭單品：HUMAN MADE與NEIGHBORHOOD

在流行服飾方面，來自日本潮流教父NIGO創立的品牌「HUMAN MADE」在《SoulKids》自然不可或缺。對於熱愛日本裏原宿文化的朋友，《SoulKids》也提供了經典的「NEIGHBORHOOD」街頭風品牌選擇。如此多元化的國際選物也讓《SoulKids》成為街頭愛好者的桃園時尚地標。

▲桃園潮流選品店《SoulKids》擁有各式街頭潮流品牌服飾，讓客人可以在店內挑選到各式各樣的品項（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

潮流無年齡界限！親子裝流行穿搭店家推薦

桃園個性選物《SoulKids》相信潮流無年齡限制，無論大人或小孩都能找到屬於自己的專屬風格。特別是那些與孩子一同來到店裡的爸爸媽媽，還能挑選到親子共穿的潮鞋系列，成為增進親子關係的趣味選擇。這正是品牌名稱《SoulKids》的由來，讓親子共同擁有屬於兩代之間的時尚交流，增添家庭的情感連結。

▲桃園潮流選品店《SoulKids》提供多樣化的潮流單品與配件，從潮牌服飾到潮流公仔收藏，滿足潮友的各種需求（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

全方位購物體驗：線上官網及潮牌代購服務

若是不方便親自前往門市選購，《SoulKids》也設立了官網販售通路，讓你隨時隨地都能掌握最新流行趨勢。官網精心分類了最新款式和人氣商品，無論是追逐全球最火的球鞋，還是挖掘限量版單品，都能輕鬆找到。如果沒找到心儀的時尚選物，《SoulKids》還提供各品牌海外代購服務，讓你不會錯過任何喜愛的潮流單品。

品牌防偽標籤，購物更透明，讓你安心選購！

《SoulKids》代購服務不僅提供多元的支付方式，還會隨時透過官方 LINE 與訂購客人回報最新進度，隨時掌握商品的動向，這是目前很多潮牌店沒有做到的細緻服務。此外，所有售出的商品都有發票憑證以及商品防偽標籤，確保每件商品的真實性與購買保障。

桃園街頭服飾與穿搭靈感之地：《SoulKids》

從球鞋到服飾，《SoulKids》匯聚了多個國際知名品牌，為每位到來的朋友提供無限穿搭靈感。無論年齡或性別，桃園選品店《SoulKids》都歡迎每一個熱愛潮流的人，勇敢開啟自己的裝扮櫥窗，讓馬路成為你的伸展台！

《SoulKids》

門市地址：桃園市桃園區復興路69號1樓

聯絡電話：03-337-1777

官方網站：https://www.shopsoulkids.com/

官方IG粉專：https://www.instagram.com/soulkids_shop/

官方LINE客服：＠soulkids