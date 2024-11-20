好久沒分享動手做料理了~

今天特別想跟大家分享一款我最近愛上的產品

就是東和製油製作的黑麻油

這款黑麻油是我朋友中秋節時送我的~

使用過幾次後我發現用黑麻油煮出來的料理都特別美味

所以就決定來推薦給大家這款必備的料理用油

話不多說就趕快來推薦給你們

用黑麻油做出來的好吃料理~~



這次要介紹的料理是蒜香麻油義大利麵

這道菜不僅簡單易做還非常的好吃~

首先我們先準備一些松阪豬肉片、大蒜、義大利麵和鴻喜菇

先把義大利麵煮熟後瀝乾備用!

在熱鍋中加入適量的黑麻油放入切好的大蒜炒香

加入些微的水倒入鴻喜菇拌炒至軟

接著放入松阪豬肉片翻炒至熟

再將煮好的義大利麵加入鍋中拌炒均勻

最後撒上鹽巴調味(可以依個人喜好做調整)

可以再撒上一些迷迭香粉做點綴

就能輕鬆完成了這道美味的蒜香麻油義大利麵啦~



蒜香麻油義大利麵的口感非常棒

松阪豬肉鮮嫩多汁超級加分

而黑麻油則為整道料理增添了濃郁的香氣

每一口都能感受到大蒜與麻油的香味

經典黑麻油的獨特風味與所有食材交織在一起

讓人吃完之後還會想要再回味XD

這樣的搭配不僅讓料理更有層次感

也讓我對黑麻油的使用有了新的認識



這款健康、純天然的黑麻油是東和製油製作的

東和製油的黑麻油是採用傳統的工藝榨取

選用純天然的黑芝麻，製作過程也沒有添加其他添加物

這樣的製作過程保留了芝麻最原始的風味與營養成分

讓每一瓶黑麻油都充滿了健康與美味

吃健康的好油對身體也比較有保障~



這次的料理用油推薦就是東和製油的黑麻油!

可以用來製作各種創意料理

如果你也想提升料理不同的美味

也可以試看看這款黑麻油

相信你用了一次之後就會愛上它

希望大家能夠在烹調中找到樂趣~



料理用油推薦：東和製油 黑麻油料理油品