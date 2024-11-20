好久沒分享動手做料理了~
今天特別想跟大家分享一款我最近愛上的產品
就是東和製油製作的黑麻油
這款黑麻油是我朋友中秋節時送我的~
使用過幾次後我發現用黑麻油煮出來的料理都特別美味
所以就決定來推薦給大家這款必備的料理用油
話不多說就趕快來推薦給你們
用黑麻油做出來的好吃料理~~
這次要介紹的料理是蒜香麻油義大利麵
這道菜不僅簡單易做還非常的好吃~
首先我們先準備一些松阪豬肉片、大蒜、義大利麵和鴻喜菇
先把義大利麵煮熟後瀝乾備用!
在熱鍋中加入適量的黑麻油放入切好的大蒜炒香
加入些微的水倒入鴻喜菇拌炒至軟
接著放入松阪豬肉片翻炒至熟
再將煮好的義大利麵加入鍋中拌炒均勻
最後撒上鹽巴調味(可以依個人喜好做調整)
可以再撒上一些迷迭香粉做點綴
就能輕鬆完成了這道美味的蒜香麻油義大利麵啦~
蒜香麻油義大利麵的口感非常棒
松阪豬肉鮮嫩多汁超級加分
而黑麻油則為整道料理增添了濃郁的香氣
每一口都能感受到大蒜與麻油的香味
經典黑麻油的獨特風味與所有食材交織在一起
讓人吃完之後還會想要再回味XD
這樣的搭配不僅讓料理更有層次感
也讓我對黑麻油的使用有了新的認識
這款健康、純天然的黑麻油是東和製油製作的
東和製油的黑麻油是採用傳統的工藝榨取
選用純天然的黑芝麻，製作過程也沒有添加其他添加物
這樣的製作過程保留了芝麻最原始的風味與營養成分
讓每一瓶黑麻油都充滿了健康與美味
吃健康的好油對身體也比較有保障~
這次的料理用油推薦就是東和製油的黑麻油!
可以用來製作各種創意料理
如果你也想提升料理不同的美味
也可以試看看這款黑麻油
相信你用了一次之後就會愛上它
希望大家能夠在烹調中找到樂趣~
料理用油推薦：東和製油 黑麻油料理油品