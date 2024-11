【台北-石英砂肌理畫-療癒課程】來Musée painting studio揮灑靈感,把大自然的神祕帶進生活中.

把藝術帶回家,感受生命的美好.

「We should live a good life before we get old.」(在我們老去之前要好好活著享受生活)__瑪麗蓮夢露。

要怎樣好好享受生活?吃大餐?刷手機看劇?到處拍照打卡?在人類內在需求金字塔裡,除了生理需求、安全需求、愛與歸屬需求,金子塔上層的需求是審美需求,自我突破自我肯定需求。賺錢、吃吃喝喝,可以得到短暫的快樂,但過了一陣子,會有些許的空虛感,唯有「藝術」會讓人身心舒暢快樂。尤其藝術還是自己創造出來的,那更是從內心深處溢出的滿足與喜悅。

在《小王子》書中,狐狸跟小王子道別時說:「最後我要送給你的秘密,非常簡單,就是:『真正重要的事情是眼睛看不見的,唯有用心看才看得見』。」

為了要牢牢記住,小王子反覆說著:「真正重要的事情是眼睛看不見的。」

我們要像小王子一樣找回純真的自己,欣賞感恩生命中的美好,培養美感力,從欣賞創作藝術開始,在創作中療癒自己,發洩生活壓力、感受思想自由、找到快樂的出口,然後才會慢慢明白,讓自己從內而外的愉悅是何等的重要。

什麼是石英砂肌理畫

最近愛上畫這個特別立體、畫起來超舒壓的『石英砂肌理畫』

什麼是​石英砂肌理畫?

石英砂肌理畫是一種利用石英砂與壓克力顏料混合攪拌後塗於畫布上的繪畫創作的新興藝術,作品透過石英砂造出不同肌理,增添層次感與質感,猶如半浮雕的觸感。

可以畫大海、海洋、沙灘。

同樣是天空、海洋沙灘,這幅,好夢幻。

春聯不需要用書法寫,也可以用石英砂肌理畫來表現。

畫可愛的動物。

畫樹葉。

石英砂肌理畫特色

石英砂肌理畫的特色:

沒學過畫畫,初學就可以做的藝術作品,不需要藝術天分。 輕鬆又容易,只需要2~3小時就可以完成一個作品。 當天就可以把作品帶回家。 各種題材都可以畫出獨一無二的作品。

石英砂肌理畫步驟:

主題選擇:老師會介紹各種不同的畫作,可以自由創作、或是模仿大師作品,跟老師討論想要畫的主題。 材料講解:介紹顏料、石英砂質地、各種工具。 教學指導:繪製細節教學,如何調色、顏色如何堆疊。 開始創作:學會了,就可以開始享受創作的時光。 完成作品,開心回家。

開始創作石英砂肌理畫

首先要先穿上圍裙,預防把漂亮的衣服弄髒。

桌上墊塑膠布,不怕弄髒桌子。

各色顏料。

我喜歡藍藍的天空跟海洋,所以選幾個藍色、與白色來調色。

在畫板上用鉛筆大概畫一個圖案,大膽的畫,之後顏料會蓋過,看不到鉛筆畫過的痕跡。

倒出顏料。

也可以用勺子挖出顏料。

兩種藍色。

兩種藍色要配白色,才會柔和。

畫出來的天空好美喔!

用吹風機吹乾。

紙杯裡是石英砂。

石英砂跟顏料混和。

先畫沙灘。

調海浪的顏色

沙灘。

海灘。

白浪。

畫上彩虹、白雲。

把顏料塞進袋子裡。

一幅畫裡用好多不同的技巧,真好玩。

畫出老鷹。

完成作品。

用透明袋子裝好,把作品帶回家。

Musée painting studio畫室環境

舒適的環境。

可以做療癒的流體熊。

可以畫畫。

除了做石英砂肌理畫外,還可以做其他創作。

欣賞其他人的畫作。

好有意境的畫。

好可愛的彩虹,我家的貓應該會很喜歡玩。

聖誕節來做這個diy很應景。

有很多項目可以做。

店家資訊

生活中的美好,往往藏於簡單的瞬間。一歌德

為家中注入藝術的情感,讓每一天都如詩如畫~

石英砂肌理畫將自然的紋理與現代風格完美結合。每一筆每一點都彷彿在時間的沉澱中凝結了自然之美,賦予空間優雅的氛圍。猶如大自然的指尖輕撫。每一個細節都是藝術的完美呈現,仿佛將大自然的神秘帶入我們的生活空間。

無論是現代風格的居家裝飾,還是傳統風格的環境,石英砂肌理畫都能夠融入得天獨厚,為空間增添一份自然、高雅的氛圍。讓每一刻都如同藝術品般精緻,彰顯個性與品味。

新推出的石英砂肌理畫,會手把手的帶您從選擇畫布、進行石英砂質地的創建到繪製細節等等。創作者需要利用刮刀或筆刷等工具,描繪石英砂的肌理,堆疊出層次感與立體感,並精準地模擬紋理的細節。

走進石英砂肌理畫的世界,感受大自然的靈感,讓您的居所成為一幅活動的畫布,散發出獨特的光彩。

(官網介紹)

【Musée painting studio】

