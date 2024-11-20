無論妳已經結婚，又或者是準備步入禮堂，相信婚鞋也是一個足以讓人煩惱不已的問題，不知道該挑哪種？有哪些禁忌該注意？婚鞋只能穿一次嗎？小編這次整理出Dcard常見的關於婚鞋的疑問，看這篇文就能全部搞懂！

關於婚鞋推薦Dcard最常出現的 7 個疑問

結婚作為人生的重要時刻之一，無論是舉辦得很盛大，宴請雙方親戚或者賓客到場；或者簡單辦場派對，跟一些熟識的好友相聚，相信女孩們都會非常緊張，想要把自己最好的一面展現出來！除了婚紗穿搭、禮服搭配以外，婚鞋也有許多人有非常多的疑問，這次小編就整理出7個女孩們常見問題清單，希望能夠順利解決各位的疑惑！

1.婚鞋搭配哪種顏色的禮服比較好？

雖然作為婚禮主角，想要怎麼穿都可以隨心所欲，但是這樣講就太不負責任了！小編以色相環常見的顏色搭配方法來跟各位介紹，該怎麼搭才好！

(1)同色系

想要選擇比較安全的色系搭配，那麼透過同種顏色但深淺不一的「同色系」是最穩妥的選擇喔！兼具色調上的統一性，以及視覺上的層次感，無論是紅色、粉色、白色、藍色，都可以讓自己穿得滿意，朋友也讚不絕口！

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

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(2)相近色

以鄰近的三種色系作為婚鞋和禮服穿搭的主軸，由於並不限於單一色系，所以在顏色的選擇上也會更加自由靈活，整個人視覺上也會給人一種更加清爽簡單的感受。

這代表除了婚禮鞋子和禮服以外，新娘們還可以從其他配件下手，比如耳環、項鍊、手環等小東西，來選擇第三種顏色搭配，達到畫龍點睛的效果！

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(3)無彩度色

所謂的無彩度色是指白色、黑色、灰色這三種顏色，它們可以很好地中和各種的顏色搭配，不僅能夠壓低顏色太過鮮豔的突兀；也能提高深色的明度，讓整體穿搭看起來更明亮，卻又不失典雅莊嚴的氣場。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

這邊先簡單分享3種常見的顏色搭配，但是婚紗和婚鞋的搭配就跟穿搭一樣，其實還有非常多的應用方法，之前小編也寫過一篇更詳細的婚紗與婚鞋顏色搭配，有興趣的一樣可以點進去參考唷！

2.哪裡有在賣大尺碼婚鞋或小尺碼婚鞋？

目前婚鞋中段尺碼約在23-25之間，這個也是目前市面上或是百貨公司最多人選購的婚鞋尺寸，但是每個人天生腳型不同，有人偏厚偏寬，也有人要買到將近童鞋的尺寸，但比較多人遇到的狀況都是需要大尺碼婚鞋，或者是不常見的特殊尺碼，比如17-22.5的小尺碼，或者是25.5-30的大尺碼，無論是百貨專櫃或者門市店面都不一定有在販售，通常會需要特別訂製一雙合腳的鞋子，但是在價格上又更昂貴。

EPRIS艾佩絲手工男女鞋有專門製作大尺碼婚鞋及小尺碼婚鞋，特別請師傅開楦頭打造符合台灣女生版型厚腳版的寬楦大尺碼婚鞋，以及超小尺碼的接近童鞋尺碼的小腳新娘婚鞋，就能知道無論是什麼腳型，都可以在艾佩絲挑到一雙舒適合腳的婚鞋喔！當然結完婚之後，也能回來買到一般OL上班大小尺碼鞋唷！

至於要如何測量自己雙腳的正確尺碼，以及知道自己的腳型適合什麼樣子的鞋子，也可以參考這篇尺寸量測教學-婚鞋搭配與保養方式唷！

3.婚鞋款式有哪些？

這也是許多準新娘很懊惱的問題，撇除掉自己的選擇障礙以外，市面上各式婚鞋真的是看得眼花撩亂，不知道穿著婚紗的自己要買哪一種才合適，好不容易花錢結果買錯雙該怎麼辦？不用擔心！小編簡短地整理出目前常見的5種婚鞋款式：

不知道有沒有人以前的夢想是寫長大後想當某某人的新娘子呢？小編以前走在婚紗街看到落地窗內展示的白紗，也會幻想自己穿上之後走在紅地毯的畫面，真的是好夢幻！

作為最多人挑選的一種款式，白紗可以和非常多種婚鞋相互搭配，最常見的就是選擇白色婚鞋、金色婚鞋、銀色婚鞋，是最百搭的色系，最實穿的三個色系；想要做一點巧思跟變化的話，那麼選擇一些水鑽婚鞋或蕾絲婚鞋，讓整體色調及材質更有有落差，漸層色系婚鞋也是不錯的選擇，無論是拍婚紗照、婚宴都很合適，甚至未來出席正式場合、日常穿搭也不會顯得突兀！

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

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晚宴禮服通常都會在二進、送客時出現，這時候就有比較多種的搭配可以選擇，再加上禮服不會像白紗比較厚重，裙襬也比較輕薄好走，所以腳露出來的時間跟機會也變多，因為二次進場後的逐桌敬酒需要比較長時間走路及移動，如果平常沒有習慣穿高跟鞋的新娘，通常會選擇比較輕便的比如平底高跟鞋、低跟高跟鞋或小白鞋，顏色可以選比較輕快的裸色婚鞋、粉色婚鞋、藍色婚鞋來搭配晚宴禮服。相較於白紗能夠誕生更多種不同的組合搭配！

現在的婚禮不再是禮服當道，喜氣洋洋的龍鳳掛婚鞋搭配，或者是紅色的中式禮服鞋子也成為許多新人及明星婚禮的選擇，像是包括陳喬恩、林志玲、林心如、安以軒、劉詩詩與吳奇隆、徐若瑄等都選擇中式龍鳳掛、秀禾服或中式禮服作為婚服，相比西裝禮服更加便於行走，也更與眾不同唷！而且現在婚鞋款式越來越多，也不用一昧認為只有平底鞋才是最佳解，其實穿著素面的高跟鞋搭配飾釦也非常搭配呢！透過下面的實穿照就能知道，中式婚鞋也可以選擇穿高跟鞋唷！

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

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喜歡俏皮創意風格的妳，那麼不妨考慮一下小白鞋吧！對於新娘來說，小白鞋非常適合長時間久站，上山下海拍婚紗照、草地婚禮、沙灘下午派對都非常適合；無論是搭配前短後長婚紗、短版婚紗、齊地禮服或是現在多人選的黑色禮服都是絕佳的搭配，因為小白鞋可以很好地中和整體穿搭的色調，現在也有不少新人及明星拍婚紗照時也會選擇穿小白鞋，拍起照來會更好看更自然、讓婚紗照給人一種隨性風格更接近日常的感覺，將會是一組非常耐看的婚紗照。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

圖片來源：日出映像

一般新娘都會擔心婚鞋選的太多裝飾，太浮誇雖然搭配禮服好搭，但結完婚之後就不實穿了怎麼辦？別擔心，這時候就可以挑選一雙全素面的婚鞋，搭配艾佩絲專屬設計的婚鞋飾扣鞋花，有非常多種款式可以選：水鑽水晶配飾、蝴蝶結配飾、花朵配飾，裝飾在婚鞋上面，一方面可以讓你的婚鞋有獨一無二的自己設計搭配，另一方面結完婚之後就可以輕鬆把夾飾拆下來，素面鞋子搭配平常洋裝或牛仔褲就非常實搭了呢！

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

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4.怎麼挑選適合的婚鞋跟高？

在挑完想要的婚鞋之後，接下來就是要考慮鞋跟的高度，不同的鞋跟高度除了讓新人雙方的身高不會有太多差距，在穿著的舒適度上也會有明顯落差，一起來看看哪些婚鞋跟高適合自己吧！

(1)平底婚鞋：1-3公分

平底婚鞋對於新娘來講是比較友善的選擇，因為很多人平時並沒有穿高跟鞋的習慣，走起來會覺得彆扭、不舒服、很不自在，1-3公分的鞋跟在穿著和走路的體感上，就和平底鞋平常穿的腳感一致，新人雙方身高相差不多的話，可以選擇平底婚鞋為最佳，無論是拍婚紗照或婚禮現場攝影，兩個人看起來都會更協調。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(2)低跟婚鞋：3-6公分

如果真的想體會穿高跟鞋是什麼感覺，小編建議可以從低跟婚鞋開始嘗試，和平底婚鞋一樣都是便於行動的選擇，不過低跟的鞋跟可以讓腿部拉長的視覺效果更明顯，這也是許多人會應用在日常穿搭時的常見鞋款之一。

順帶一提，常見的鞋跟還有分為粗跟和細跟，細跟可以更好地輔助腿部拉長的效果，也是襯托時尚的關鍵因素，很多正式場合都能看到細跟高跟鞋的出現，也是較多人選的選擇，細跟對於整體的腿部線條能有更細的效果，但如果本身有足底筋膜炎的新人或是平常沒習慣穿高跟鞋的新人，腳底板怕久站會比較疼痛，由於婚禮宴客整天需要長時間站立跟走動，粗跟鞋能更分散腳底壓力，這類新人就比較推薦選擇粗跟高跟鞋。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

中跟婚鞋是最多人會選擇的一種款式，因為對於拉長腿部比例的效果最好，也很適合久站行走，無論是拍婚紗照、一進二進、逐桌敬酒、送客時都能適當地撐起禮服，讓新娘本身的比例會更加完美，鞋跟相對來說比低跟的還要高一點，但也是許多人選擇中跟婚鞋搭配日常穿搭和工作鞋來穿著唷。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

從這裡開始的款式就是名副其實的高跟鞋了，相比前面幾款可能就沒辦法應用在太多場合上，因為鞋跟越高對腳的負擔也就越大，不過高跟婚鞋的最大好處就是能夠更好撐起禮服的線條感，所以許多新人會選擇在拍婚紗照或婚禮送客時穿上高跟婚鞋，一來拍婚紗時不一定會需要久站或一直走路，可以適時解放雙腳休息，二來送客和前面流程相比時間比較短，加上新人多數都是站在原地和賓客拍照，對於腳的負擔可能也稍微小一點，如果平時就有穿高跟鞋習慣的人，就可以推薦從高跟婚鞋開始挑起；如果想要嘗試看看，那麼推薦試穿婚紗或拍婚紗照時帶著鞋子一起搭配。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

如果新人雙方擁有最萌身高差的話，那麼就可以選擇超高跟婚鞋來彌補彼此之間的落差，雖然鞋跟越高越難穿，但現在超高跟婚鞋都會搭配前高後高及內增高的製鞋做法，所以其實踏上去的腳感差不多就中跟或高跟的腳感而已唷！駕馭得當的話就能夠展現女王風範，讓自己在婚禮當天成為最亮眼的主角。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

5.需要特別花錢買一雙婚禮鞋子嗎？

這個問題是許多新人在挑選鞋子前最煩惱的一件事情，即便一雙美美的婚鞋非常好看，穿起來也很舒適合腳，走路也很輕便自在，但是婚禮過後還會不會穿都不知道，一雙要價幾千甚至近萬的鞋子很有可能就這樣變成擺飾，或者放在家裡某個角落都不會再拿出來，所以才會有許多人好奇，到底要不要花錢買一雙婚禮鞋子，小編也整理出常見的幾種說法給各位參考。

有的新娘子認為一定要買一雙新的婚鞋，但是原因也各自不同，有的是認為結婚代表是一種全新的生活，踏入新的人生旅途，那麼與婚禮相關的物品都應該要是全新的，才能帶來好運跟吉祥，為自己開個好彩頭；有的人是以實用性的角度出發，認為好的婚鞋不只是婚禮才能用到，之後也可以拿來日常使用，畢竟誰會討厭一雙穿起來舒服又好看的鞋子呢？

有的新娘子則是偏向務實派的想法，認為新的或舊的都沒差，還有人認為婚鞋蓋在婚紗裡面根本看不到，或是真的太難取捨想要太多雙婚鞋預算又有限制，現在也有租婚鞋的選擇，像是3套婚紗直接搭配3雙婚鞋，既多變又可以更巧妙的搭配婚紗顏色。

延伸閱讀：別再說婚紗蓋著婚鞋看不到? 婚鞋登場的10大動人時刻

6.婚鞋只能穿一次嗎？

會有「婚鞋只能穿一次」的說法，是因為過去不同地區的習俗流傳至今，過去認為女性一生只會有一次婚姻，所以婚鞋也只能在宴客那一天才能穿，才會有婚鞋只能穿一次的說法，不過現代人對於過去的禁忌並不會太在意，許多年輕人也會選擇婚後把婚鞋當作平時出門的穿搭配件。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

7.婚鞋禁忌有哪些？

婚鞋禁忌不只有前面提到的「婚鞋只能穿一次」，其實還有許多平常不會注意到的小細節，滿多習俗都是從以前流傳至今，雖然現在大家並沒有這麼避諱，但寧可信其有，不可信其無，對於婚鞋有疑惑的新人們還是可以看看唷！

(1)婚鞋要買全新的

前面剛剛提過，婚鞋之所以要買全新的是因為象徵著新生活的開始，也能為新人帶來好運和吉祥，但是有的新人考量到，會有很多場合會需要換穿婚鞋，比如拍婚紗照、文定儀式、過火踩瓦、婚禮進場，甚至是歸寧，因此購入至少兩雙全新婚鞋的狀況也大有人在。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(2)不可以選擇露趾或魚口的款式

露趾的鞋款跟魚口鞋雖然非常好看漂亮，不過在傳統習俗中，結婚時穿著這兩種鞋款會被視為不吉祥、輕浮的象徵，甚至還有著未來會漏財的說法，所以不少人都會因此選擇包鞋，象徵婚姻的圓滿、有頭有尾、有娘家當靠山。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(3)不可以挑選深色系婚鞋

現在可以看到許多新人選擇禮服和婚鞋時會考慮深淺色搭配，對於過去的習俗和禁忌並不會太在意。以前有過「要選亮色系婚鞋」的習俗，尤其象徵喜氣洋洋的紅色更是被推崇，後來也陸續出現金色、銀色、白色、米色的選擇，這些亮色系除了更受歡迎之外，也有著純潔的含意；深色系會讓人覺得死氣沉沉，尤其黑色容易和殯葬劃上等號，會讓人覺得出現在婚禮場合是不行的，但現在黑色婚紗、黑色婚鞋還是有滿多人喜歡的，所以小編覺得習俗參考就好唷！最重要的是兩個人相愛的心。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(4)不要挑鞋跟太高的婚鞋

還記得小編前面有提過鞋跟太高會對腳造成負擔，所以可以挑選低跟或平底婚鞋嗎？過去的習俗也會希望新娘子不能把高跟鞋當作婚鞋，平底或低跟的就行了，因為太高的鞋跟會讓新娘走路很不穩定，象徵婚姻可能會出現夫妻不和諧的情況，所以選擇適中的鞋不僅可以穿得舒適，也能保持體態與姿勢的穩定，對於這點，小編覺得挑自己覺得舒適的高度就可以，如果平常就有穿高跟鞋的習慣，對於這點的習俗應該就是看成，怕穿太高不舒服所以衍伸出來的，但如果平常就常穿，其實也可以考慮中跟、高跟鞋。

(5)材質不牢固

容易壞掉的婚鞋象徵的涵義和太高的鞋跟很像，代表著婚姻可能會不穩定，新人雙方之間的關係也不會長久，所以在購買前要貨比三家多挑選牢固耐穿的款式，不然可能會讓自己沾到晦氣喔！

(6)迎娶時不能自己穿

如果你曾經參加過新人的迎娶流程，相信都會看過新郎經歷闖關後來到新娘房間，親手為對方套上婚鞋的畫面，這個橋段其實也是有含意的，代表新郎在未來才會一直跟著新娘的腳步往前走，兩人的感情可以長長久久。

圖片來源：EPRIS艾佩絲手工男女鞋

(7)婚後要放在高處收好

過去傳統習俗會把婚鞋收好之後放在家裡最高的地方，比如櫃子最上方，這樣未來的生活才能幸福美好健康快樂，所以這也是為什麼會出現「婚鞋只能穿一次」習俗的原因。

結語

關於婚鞋常見的問題和禁忌，各位是不是都有進一步的了解呢？小編也是整理資料的時後才發現原來有這麼多有趣的故事，最後也提醒大家，過去習俗不一定適用現代人的結婚模式，不過這些傳統的出發點都是好的，畢竟兩人從陌生人到步入新生活，何嘗不是一件幸福的事情呢？無論你是遵循傳統習俗，或是崇尚現代潮流，都要記得尊重彼此的價值觀唷！

如果看完文章之後對於婚鞋想要了解更多的話，歡迎前往艾佩絲官網挑挑看選選看，我們北中南部也都有實體門市，歡迎親自來現場洽詢試穿唷！