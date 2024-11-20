



經常熬夜工作的我．總是到了半夜忍不住想吃熱食．但出去買又太晚店家幾乎都關門了．所以家中習慣備著一些能快速料理的食品．最近的我愛上了一款乾拌麵．是麻醬與麻辣組合．口味很是獨特．當宵夜吃非常方便省時．有時中午工作太忙也會搭配現有食材煮一碗來填肚子．妥妥的滿足了我對美食的熱愛！

它就是發票怪獸推出的乾拌麵．是因應現代人緊湊步調所研發出的新產品．味道帶有多層次．即使天天吃也不會膩！



這款乾拌麵的研發過程很費時．是由發票怪獸集結了消費者喜好和調查．在試吃及多方收集回饋下所研發出的．產品已通過多項鑑定報告．大家可以放心食用！





這次．玉媽咪除了想和大家推薦發票怪獸ｘ和秋美食的聯名新品－怪獸拌麵外．也想介紹怪獸麻辣鴨血豆腐．這兩款美食我自己都很喜歡都是可以隨時輕鬆上桌的．不論是口味或份量的比例都是剛好．吃起來超涮嘴．深夜品嚐不用擔心太重口味！







怪獸拌麵＆怪獸麻辣鴨血豆腐上面都印有多彩可愛的怪獸IP．加上跳躍的文字．產品包裝相當吸睛．收到實品後發現它比我想像中的還要Q～讓我忍不住拿著一直看~





怪獸拌麵

乾拌麵在市面上很常見也容易吃到．但麻辣+麻醬兩種醬料調配的雙重奏口味．我倒是第一次品嚐．怪獸拌麵的紮實麵體．煮滾後拌上醬料．一整個口感及辣感超有層次．有縈繞的香．會讓人無盡的回味．每一口都是香濃味美．愛吃辣的朋友一定要吃吃看！！









老實說．怪獸拌麵的香麻辣醬和香濃芝麻醬口感讓我很驚喜．原本以為不就是一般的麻辣乾麵．為何這麼受歡迎？很是好奇？

後來才知道原來醬料是獨家配方調整的．難怪會如此麻辣開胃．還越吃越涮嘴！每次只要剛煮好上桌．拌好醬後筷子都會停不下來．讓我吃的好過癮！





官網說明．這款乾拌麵麵條是選用美國頂級粉心麵粉製作的（特選非基因改造－黃金小麥）．製作過程採多道滾輪壓延．再經過6~8小時日曬．所以難怪麵體會這麼紮實還帶有小麥香氣．我也發現到麵體會久煮不易爛．我想．這應該就是麵條彈牙爽口秘密吧！

另外．麵條也是無漂白．低卡低鈉的．所以大家可以放心大口吃！





包裝上建議的煮法是水滾後．放入煮約６～８分鐘．不過還是要看個人喜愛口感．喜歡比較紮實的人可以６分鐘就撈起．不建議大火滾．火侯剛剛好才可以讓麵條吃起來更加Ｑ彈！





麵條煮熟後接著再依序加入靈魂醬汁香麻辣醬＆香濃芝麻醬．就會飄散出濃郁醇厚醬香．一整個好迷人～





獨家雙拌醬是溫火烘培＋研磨的新鮮白芝麻和十餘種香料組成．另外還加入豆瓣醬進行功夫爆香．完全不油膩無負擔．口感超級完美！

記得醬汁要通通拌進去．拌好拌勻~





充分攪拌均勻後．就可以直接吃了！

對於喜愛吃辣的朋友而言．這碗乾拌麵是個很棒的選擇！

有著非常濃厚的芝麻香．還能同時感受到麻與辣．在口味層次和豐富性來說真的很完美！









雙拌醬芝麻加上麻辣．相當香濃醇厚帶點微微的椒麻感．不會死鹹．麻辣香在舌尖帶點小刺激．每次都激發了我對宵夜的食慾．真的很狂！









通常我會看冰箱有什麼食材拿出來做搭配！

這天煮一顆水煮蛋．還有紅蘿蔔絲和杏鮑菇．再撒上蔥花就成為一碗完美的乾拌麵了．光是看了就口水直流～我要開動了！







怪獸麻辣鴨血豆腐

選用多種新鮮食材製成．湯汁是以秘製雙椒配方和十餘種辛香漢方．再搭配雞大骨熬煮成精華．打造濃厚多層次的辛．香，麻．辣．配飯配麵或烹煮成小火鍋都很到位！

裡頭是百分之百鴨血和豆腐．無添加防腐劑／蘇丹紅．食材品質也是有一定水準之上！





打開外盒裡面是一包沉甸甸的鋁箔包．這是以高溫高壓滅菌的（經過商業滅菌４５分鐘）．以常溫保存即可．無須冷藏．外出露營或野餐帶著吃都很方便！





直接撕開倒入碗中加熱後就可以直接食用

烹調方式可以參考外盒背後說明：瓦斯加熱．不拆袋隔水加熱．微波加熱．或拆袋煮成麻辣燙都可以！





通常我都是以最省時的微波加熱（600W加熱3分鐘）方式









麻辣鴨血豆腐口感和辣度上屬於中辣．和我一樣只吃小辣的朋友第一次吃建議加一些水來稀釋～





調理包本身有滿滿的鴨血和豆腐．簡單加熱就非常美味．一個人在家就能吃到這麼好吃麻辣鴨血鍋．實在太幸福了！





我的老天鵝阿～鴨血超級大塊的．而且吃起來有夠Ｑ彈滑嫩．超級入味而且不會乾乾的．好像在吃果凍．每一口都吸滿爽順的麻辣湯汁．大口吃下．真讓人直呼過癮！





豆腐以傳統工序製成．有著滿滿豆香．口感綿密且紮實．吸附著湯汁後富有層次感．口口微辣辛香！





我愛它的湯底．清韻不燥熱．微辣微麻好喝又順口．每一口都是純湯．溫和潤口．完全沒有死鹹嗆辣感．而且是無添加牛油的．湯頭喝起來較為清爽．不易燥熱上火．不吃牛的朋友大可放心食用！





加入冰箱常備的蔬菜．再來幾根玉米筍．有時會再加入肉片和冬粉．美味的宵夜就完成啦！









忙碌了一整天．下班回到家想吃東西又想耍廢．趕緊怪獸拌麵和怪獸麻辣鴨血豆腐．簡單烹煮或加熱後就可以立刻上桌享用．尤其是天氣寒冷時來上一碗．吃完後會頓時全身倍感暖和舒暢~

我個人私心百分百推薦．大家一定要去買來囤著．如果累了懶得煮飯或是半夜肚子餓想吃宵夜．都可以快速享受美食．和我一樣愛吃辣的朋友．香氣濃厚．會一口接一口！





最後來和大家介紹發票怪獸APP．這是我品嚐了發票怪獸的乾拌麵後才發現的APP．自從使用後我的生活增添了不少趣味．它替我解決了對發票的麻煩．掃描發票能獲得怪獸幣．開獎時間到APP會自動對獎發票．完成任務累積金幣還能領取怪獸驚喜包．一整個超有趣．現在每天我都會打開APP累積積分．領取禮物盒的怪獸幣！

發票怪獸APP於2019年3月推出．是一款充滿可愛．互動和趣味的發票對獎系統．上線至今深受許多粉絲的喜愛．APP商店評價也是非常高．看了一下目前下載次數已突破600萬次了耶！超受歡迎的！

下載發票怪獸APP





研究了一下發票怪獸APP使用方法．非常簡單．只要輸入手機號碼．APP就會搜尋到相對應的載具條碼（需要有申請手機載具條碼．才能使用手機號碼串接發票怪獸APP）．每次消費秀出手機條碼載具店家掃描．或是拿出發票紙張進行人工掃描．該筆消費記錄等財政部認證後就會更新在發票列表．當發票開獎日一到．打開APP就會自動對獎．若是當月有中獎也會收到推播通知．不必像以前一樣一張張的手動對獎．真是環保又省時！

讓我覺得最棒的是．發票存進去後就可以清楚看到每筆消費項目內容．還會順便累積消費總額．真的很方便！





當發票在系統上累積越多．小怪獸就會長大等級提升．也會因為不同的活動蒐集到多種類型的小怪獸．滿足蒐集小願望．然後發票怪獸發下的專屬驚喜禮包／怪獸幣．還能參加抽獎或兌換超商好禮（獎項都是超商／賣場禮卷．食品兌換卷．生活用品抽獎等～）獎品很豐富．只要存入發票怪獸的發票都會有驚喜～

我現在已經快要可以領御飯糰或餅乾了．正在努力加油朝目標前進呢！！你也一起來集吧！





另外．發票怪獸有和許多品牌店家合作．不定期會推出不少優惠及活動．有滿滿的好康等著大家來領取．發票怪獸APP真的非常實用．替大家在生活中帶來便利性和趣味性．一起推薦給你們唷~

下載發票怪獸APP





發票怪獸真的好吃又好玩．讓我深深感受到品牌的用心研發與設計．為忙碌現代人的生活帶來許多便利性．可以更精確的安排時間行程，又能更快速的滿足口慾．輕鬆享受生活～





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