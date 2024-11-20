

在還沒有使用康定極萃滋養洗髮乳之前，

我跟小企鵝選擇洗髮精都是市售常見的洗髮精，

品牌不固定，主要是清潔為主，但多半洗完後吹乾當下都是蓬鬆的狀態，

不過一覺起來或是出門後都會變成扁塌的慘狀。(尤其是戴完安全帽過後)

而且香味通常1-2小時就慢慢消失了~

雖然小企鵝的頭臭味沒太明顯，但喜歡頭髮香香是少女的專利XD





其實一直都有在臉書上看到康定洗髮乳的推薦~

不過礙於價格考量+很怕買了卻出乎預期。

在體驗前有稍微去看過官網介紹跟推薦者底下的留言~

大多數都正面評價，且很多人都是長期顧客，所以就跟小企鵝放心使用。

康定是針對頭皮保養、清潔而研發的洗髮乳，

不論是油頭人想要的控油，

或是乾性頭皮想要止癢、不要臭臭頭的好頭皮，

或是平日想要保養頭皮中性頭皮者，

康定更推出3種因應不同頭皮性質而保養的洗髮乳

1.中性頭皮者適用的酵素極萃

2.油性頭皮者適用的極萃豐盈

3.乾性頭皮者適用的極萃滋養

小企鵝因青春期加上留半長髮，頭髮容易毛躁+頭皮會乾癢，

所以她洗完頭髮都要花較長的時間梳理頭髮，

有時候也會跟我說洗完頭髮沒多久，感覺頭皮還是有點癢癢地，

而且希望頭髮不要因為流汗容易有臭味，或是希望洗髮乳香味能夠持久點。





選用複方植物經過180天的發酵萃取層層精華，

除了頭皮的清潔外還能夠滋潤並保養，

且康定的酵素含量高達50%，較能有效達到深層保養頭皮。

擠出來使用的時候有一股果酸酵素的味道，味道算是蠻強烈的，

這邊參照康定的洗髮訣竅，第一次洗髮將頭髮、頭皮上的髒污清洗掉，

第二次再洗髮時，按摩頭皮讓酵素能夠深入頭皮，所以讓泡沫停留在頭髮上約2分鐘再清洗掉，

這時候洗完就沒有那種發酵酸味，再吹乾頭髮時，只留下淡淡地清香，

而且小企鵝說味道聞起來還蠻舒服的，不然一開始洗髮乳的酸味她的確有點怕怕的。

康定酵素洗髮乳經三年研發後生產，且產品主成分

「GFE 廣林素」通過台灣、日本、美國及歐盟的專利發明，

並取得 INCI 國際原料認證。

檢測安心保證：６項 SGS 檢，不含重金屬，不含塑化劑，

不含類固醇，不含甲醛，不含對苯二酚，不含綠膿桿菌有害生菌。

康定洗髮乳富含胺基酸，可長效的鎖水保濕，平衡頭皮的油脂，

添加的人蔘萃取液也可滋養及活化頭皮，促進頭皮健康。

更添加了有機米糠水提供深層的滋潤與保濕，

減緩頭髮的乾燥及分叉，讓頭髮順滑度UP~UP！！



★正確洗頭：康定洗髮口訣「洗 2 遍、要停留、必吹乾」！

以往都是洗過就好~

直到這次體驗康定極萃滋養洗髮乳，

並依照官網說明的方式洗髮，真的感覺頭皮舒適很多。

康定極萃滋養洗髮乳添加高容量的純釀酵素，

這是洗完當下的頭髮~

髮絲跟髮尾有比較順滑的感覺，但以往洗頭髮的經歷…..

通常隔天就會有毛躁感或是頭髮就是扁塌的慘狀XD

隔天上課前拍照一下~瀏海沒有像之前一樣扁塌，

就覺得康定極萃滋養洗髮乳效果有出來！！

我自己使用是頭皮感覺比以往舒服，

不然我比較容易頭皮癢，這陣子洗康定極萃滋養洗髮乳，

上班的時候比較不會想抓頭XD



小企鵝這陣子持續洗康定極萃滋養洗髮乳，

髮根處是有感覺比較沒那麼明顯的分叉感，

用手梳理頭髮就能感受到洗髮精廣告說得那種滑順、絲滑，

而且康定極萃滋養洗髮乳的香味我個人覺得蠻持久的，

放假的時候出門去辦事情都要三不五時戴安全帽，脫安全帽的時候，

不用擔心飄出頭髮悶過的味道，會有一陣怡人的清香散發出來，香味很持久。

主要是頭皮真的舒爽很多~不然小企鵝跟我企鵝很容易頭皮癢。

對於頭皮問題及清潔有煩惱的人～

不妨嘗試為問題頭皮研發製作的CONTIN康定洗髮乳，

讓問題頭皮跟你說掰掰！！

CONTIN康定洗髮乳哪裡買？！

官網：https://www.icontin.tw

粉絲團：https://www.facebook.com/contin2014