店家資訊:

美利香港茶餐廳

地址: 台北市南港區忠孝東路七段369號C棟9樓 (CITY LINK南港)

電話: 02-2652-9355

營業時間:

週一~週四 11:00am~15:00pm；17:00pm~21:30pm

週五 11:00am~15:00pm；17:00pm~22:00pm

週六 11:00am~22:00pm

週日 11:00am~21:30pm

FB: 美利香港茶餐廳

CITYLINK南港美食推薦~ "美利香港茶餐廳" ，特別聘請姚嘉雄主廚，擔任美利香港茶餐廳的品牌總廚，將50年的香港飲食文化，原汁原味的帶入茶餐廳，完整詮釋道地港味的美味

而且嚴選新鮮食材，注入精湛的深厚廚藝，呈現香港正宗茶餐廳的原味，舉凡香港的美味餐點，港式牛腩滑蛋帽蓋飯、經典滑蛋蝦仁飯、明爐蜜汁叉燒滑蛋飯、港式鮮蝦雲吞湯生麵，道道都是經典的港式佳餚

還有令人喜愛的推車港點，必點可愛的萌豬流沙包、豉汁蒸排骨、蠔皇叉燒包、經典蝦餃皇，品嚐之際，都讓人彷彿一秒到香港，道地港味呈現，您還不趕快來^^

原文網址: 【CITYLINK南港美食】『美利香港茶餐廳』近南港站/50年廚齡的香港名廚掌杓/完整詮釋道地港味的美味/嚴選新鮮食材，呈現正宗茶餐廳原味

美利香港茶餐廳位於CITY LINK南港C棟9樓，CITY LINK南港，鄰近捷運、台鐵、高鐵南港站，步行約5分鐘，地理位置相當便利

黑白交錯的磁磚牆面，搭配綠底黃字的招牌，感覺相當有質感

店外也有介紹美利香港茶餐廳的品牌總廚~"姚嘉雄"主廚，資歷相當資深，曾擔任台北喜來登酒店的 行政主廚，笠復威斯汀度假酒店的 行政主廚、台北美福飯店 行政主廚

將50年香港飲食文化，注入餐廳中，完整呈現香港的道地港味，美味的滋味，在每位顧客滿意的笑靨中不言而喻

店內環境明亮寬敞，座位大多為四人座，也有舒適的沙發座椅，在這享用美食相當舒心又愉快

牆面的霓虹燈字樣，人生如戲~有情有義，應該是廣東話發音，感覺就是濃濃的港味

座椅都相當舒適，相當適合家庭聚餐、朋友餐敘、情侶約會，聚餐氛圍相當放鬆又自在

店家也有推出最熱門的七天王，菜色都很道地美味，大家可以參考看看

店內菜色都是經典的港式料理:

有: 出前一丁、諜頭飯、還有香港打邊爐、湯品、街坊小食、廣東生麵。河粉

+$168 (套餐A) 任選凍熱飲*1+經典西多士*1

+$145 (套餐B) 任選凍熱飲*1+脆奶豬仔包*1

推車點心(小點 $118、中點 $128、大點 $138、特點 $148)、美利西點、糖水甜品 $108、凍熱飲 $95

*另加10%服務費

*每位低消$150

餐點上菜很快速，不用候餐太久喔

經典滑蛋蝦仁飯 $228

店員將餐點一上桌就驚為天人，蝦仁實在份量十足，每隻都相當肥碩又大隻，口感脆嫩鮮彈，鮮美無比，實在料多味美

上層鋪蓋一層滑嫩的滑蛋，柔嫩又軟滑，相當細緻美味，加上淋上的鹹甜醬汁，相當增味好食

一湯匙舀下，一口品嚐Q軟的米飯及充滿蛋香的滑蛋，再搭配一隻鮮Q的大蝦，實在好滿足

港式牛腩滑蛋帽蓋飯 $248

牛腩相當大塊又份量足，口感醇香又燉煮軟嫩，入味的牛腩相當有滋味，搭配滑嫩的滑蛋，相當飽足啊

牛腩燉煮至相當軟綿，品嚐起來不用很費力，我覺得帶長輩來享用也相當適合喔

港式鮮蝦雲吞湯生麵 $208

飽滿又大顆的鮮蝦雲吞，實在太過癮了，皮薄又餡料多，裡面滿滿的醇香餡肉及脆嫩甜美的鮮蝦，顆顆都是Q彈又真材實料，建議大家到店必點

生麵一定要大推，口感Q彈又具麵香，稀哩呼嚕的嗦麵，實在好滿足，湯頭也是口感清甜甘味，很清新爽口，不會膩口有負擔

明爐蜜汁叉燒滑蛋飯 $228

滿滿的叉燒覆蓋在滑蛋上，簡直令人食指大動

叉燒是美利自家特別烤製的明爐蜜汁叉燒，口感軟嫩帶點肥潤，滋味鹹甜綜合，相當喜愛，搭配底層的飄香蛋包飯，相當飽足過癮喔

一份的份量相當飽足，飯量也很足，品嚐起來簡直飽到摸肚喔

萌豬流沙包 / 二件 $138

大家用餐的小確幸，就是讓小豬流出流沙，萌萌的小豬實在太可愛吸睛了，真是捨不得吃掉它呢

萌豬流沙包，外皮很細嫩，裡面有滿滿的奶香奶黃，口感甜香又帶點鹹味，滋味好極了，簡直大推好吃

經典蝦餃皇 / 三件 $148

每顆都是超級夠份量，飽滿又紮實的內餡，裡面有完整的蝦隻，口感脆嫩鮮甜，份量大到無法一口品嚐，食材也很新鮮，原汁原味的港味，建議絕對必點

蠔皇叉燒包 / 兩個 $128

外皮蓬鬆又軟綿，內餡滿滿的肉餡，綜合甜鹹口感，相當令人喜愛的道地港點，簡直百吃不厭呢

豉汁蒸排骨 $128

排骨肉質鮮嫩多汁，口感醇香飄香，能品嚐到濃香的豉汁風味，而且沒有骨頭，都是完整的肉塊，相當真材實料，尤其鹹度也調配的剛剛好，相當有滋味

蠔油廣東芥藍花 $168

芥藍花相當脆嫩，口感不會過老又柴，相當細嫩又鮮甜，加上蠔油增添無比美味，好清新爽口

冰火菠蘿油 $98

菠蘿包外層烤製溫熱酥香，加入冰涼的鹹味奶油片，冷熱交錯，口感是多層次的美味，相當令人喜愛的小點心

經典西多士 $98

吐司烤製酥香美味，裡面抹上香甜的花生醬，搭配上面的鹹香奶油，淋上甜蜜的糖漿，口感鹹甜交錯，當作下午茶也不錯呢

檸檬茶 凍飲 $95

建議先戳杯中的檸檬片，然後攪拌一下，一入口酸甜的檸檬果香風味，搭配尾韻的茶香風味，整體沁心清涼，爽口好喝

"美利香港茶餐廳"，道地的港式料理呈現，還有推車點心也不容錯過，如果想吃香港打邊爐，這裡也有

完整呈現道地的香港飲食餐點，寬敞的環境加上富有港味的裝潢，在這裡用餐，彷彿一秒到香港一般，喜歡港式料理的朋友，可別錯過了喔^^

覺得不錯，推薦給大家囉^^