韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店來啦
現在不用飛韓國就可以買到喔🇰🇷
這次我在DBDB上面選了幾款來分享～
都超級漂亮的～我都超喜歡呀💕
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✨細格紋寛鬆大衣外套78677
（卡其棕色尺寸2）-1839元
這件外套一定必買！超級有質感😍
雙翻蓋口袋設計，不用擔心東西掉出喔
大衣的紋路很細緻、毛呢摸起來也不刺
內層還有鋪棉，厚度很夠、不會怕冷喔
袖子的地方也不會卡，穿厚毛衣也ok👍🏻
穿起來一秒變韓妞，超級韓系呢🥰
✨小香風磨邊洋裝 77723
（白色尺寸2）-1843元
仙女們必收的女神洋裝，貴氣爆棚🧚🏻♀️
厚度很足夠，就算是白色也不會透喔～
金釦設計也很有質感，小香風很精緻！
不管是約會、吃下午茶都很適合呢～
一件式洋裝，傘襬設計超級顯瘦呢☺️
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超有質感的韓國服飾，一定要買🔥
趕快揪你的姐妹、朋友逛起來！！
如果沒時間去買的朋友，
也可以在DBDB的APP上下單喔💗
🎊快閃店期間🎊
✨線上線下購買85折優惠✨
< DBDB 1st pop up store in Taiwan >
日期：11月22 - 24日
時間：11:00 - 20:00
地址：台北市中山區八德路二段176號