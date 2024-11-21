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【韓國中大尺碼女裝推薦】韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店～快閃期間線上線下 85折！

2024-11-21 23:47:00 文字：貓少女日記
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貓少女日記

貓少女日記

【韓國中大尺碼女裝推薦】韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店～快

韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店來啦

現在不用飛韓國就可以買到喔🇰🇷

這次我在DBDB上面選了幾款來分享～

都超級漂亮的～我都超喜歡呀💕

【韓國中大尺碼女裝推薦】韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店～快

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✨細格紋寛鬆大衣外套78677

（卡其棕色尺寸2）-1839元

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這件外套一定必買！超級有質感😍

雙翻蓋口袋設計，不用擔心東西掉出喔

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大衣的紋路很細緻、毛呢摸起來也不刺

內層還有鋪棉，厚度很夠、不會怕冷喔

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袖子的地方也不會卡，穿厚毛衣也ok👍🏻

穿起來一秒變韓妞，超級韓系呢🥰

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✨小香風磨邊洋裝 77723

（白色尺寸2）-1843元

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仙女們必收的女神洋裝，貴氣爆棚🧚🏻‍♀️

厚度很足夠，就算是白色也不會透喔～

金釦設計也很有質感，小香風很精緻！

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不管是約會、吃下午茶都很適合呢～

一件式洋裝，傘襬設計超級顯瘦呢☺️

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超有質感的韓國服飾，一定要買🔥

趕快揪你的姐妹、朋友逛起來！！

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如果沒時間去買的朋友，

也可以在DBDB的APP上下單喔💗

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🎊快閃店期間🎊

✨線上線下購買85折優惠✨

< DBDB 1st pop up store in Taiwan >

IG：@dbdb.official.tw

日期：11月22 - 24日

時間：11:00 - 20:00

地址：台北市中山區八德路二段176號

 

 

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