韓國第一中大碼品牌DBDB快閃店來啦

現在不用飛韓國就可以買到喔🇰🇷

這次我在DBDB上面選了幾款來分享～

都超級漂亮的～我都超喜歡呀💕

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✨細格紋寛鬆大衣外套78677

（卡其棕色尺寸2）-1839元

這件外套一定必買！超級有質感😍

雙翻蓋口袋設計，不用擔心東西掉出喔

大衣的紋路很細緻、毛呢摸起來也不刺

內層還有鋪棉，厚度很夠、不會怕冷喔

袖子的地方也不會卡，穿厚毛衣也ok👍🏻

穿起來一秒變韓妞，超級韓系呢🥰

✨小香風磨邊洋裝 77723

（白色尺寸2）-1843元

仙女們必收的女神洋裝，貴氣爆棚🧚🏻‍♀️

厚度很足夠，就算是白色也不會透喔～

金釦設計也很有質感，小香風很精緻！

不管是約會、吃下午茶都很適合呢～

一件式洋裝，傘襬設計超級顯瘦呢☺️

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超有質感的韓國服飾，一定要買🔥

趕快揪你的姐妹、朋友逛起來！！

如果沒時間去買的朋友，

也可以在DBDB的APP上下單喔💗

🎊快閃店期間🎊

✨線上線下購買85折優惠✨

< DBDB 1st pop up store in Taiwan >

IG：@dbdb.official.tw

日期：11月22 - 24日

時間：11:00 - 20:00

地址：台北市中山區八德路二段176號