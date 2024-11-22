火鍋湯底推薦│今年冬天在家吃火鍋絕不能錯過這款【草原風蒙古火鍋】湯頭，真開心~~終於可以宅在家喝到他們家的火鍋囉~ 【草原風蒙古火鍋】其實是台北非常知名的蒙古火鍋品牌，也是台灣蒙古火鍋的代表，每次只要一經過，就能聞到那濃濃的中藥湯頭味，飄香整條街頭巷尾，店家原汁原味的將《蒙古》風情搬進店內，不僅能在店內感受蒙古文化，還能體驗大蒙古國的服飾，一想到就有種萬馬奔騰的大漠感，而這樣的美味及用心也讓【草原風蒙古火鍋】在台北的兩間店面，擁有5千多人次高達4.9的好評價，這樣的好味道真心推薦不能錯過~

台灣人愛吃鍋，咱們家也非常喜歡在家吃火鍋，那種聚在一起享用美味熱湯的氣氛真的很棒，尤其是一同品嚐特殊又好喝的湯頭，不僅增添話題，更為大家帶來暖暖養身的一餐，【草原風蒙古火鍋】的湯頭選用優質的食材，搭配精心研製的養生湯底，再配上特選的火鍋料，基本上這次鎖定的套組 勇士宅家吃鍋組 實在非常適合我們家，可以大約 3-4人吃。食材的組合都是大家愛吃的，且換算下來真的非常划算~勇士宅家吃鍋組



勇士宅家吃鍋組 的內容物，總共有三款肉+六款火鍋料及兩種湯底（自選麻辣鍋還是養身鍋）特別想說的是【草原風蒙古火鍋】不僅湯頭是跟店內一樣以各式中藥熬製而成，湯頭裡面還能吃到超多的中藥本人，六款火鍋料質感根本火鍋天花板，竟然搭配的是少見的豆腐紙、手工蛋餃、還有新疆烤餅、老油條，這些料真的是外頭高級火鍋店才吃得到的



超級喜歡【草原風蒙古火鍋】的養身湯頭，而且搭配蔬菜超級對味，裡頭中藥使用龍眼、紅棗、草果等數十種中藥材、香料研磨而成的湯頭，瀰漫著那種大新疆的孜然蒙古味、香味四溢，冷冷的天特別想念這一味，連小朋友都很適合覺得很好喝，

【草原風蒙古火鍋】創立大約超過20年了，創辦人夫婦白手起家，堅持以人為本，不但重視客人的用餐體驗，也立志將蒙古文化再造，讓用餐不在僅是單純的吃飯，而是一次值得紀念的體驗



體驗蒙古草原的美味火鍋，讓每一口都充滿驚喜！蒙香四溢．養生湯包：清甜滋補，回甘潤澤！在寒冷的冬季，與家人朋友共享一鍋熱騰騰的蒙古火鍋，是最讓人期待的享受。勇士宅家吃鍋組 很快就宅配到家，將蒙古的風味與傳統火鍋結合，感受在大草原奔跑的獨特魅力！



除了勇士宅家吃鍋組 愛吃鍋的一家人也準備了不少蔬菜及少量的火鍋標配，wow~整體看起來超級豐盛，大家驚呼連連~這老媽也太會擺了吧~



勇士宅家吃鍋組 精選六配料

• 新疆烤餅：外層撒滿芝麻，內層則夾著青蔥和黑胡椒，香氣四溢，口感獨特。

• 土雞蛋餃：新鮮土雞蛋製作，皮薄餡多，釋放出濃郁蛋香，讓每口都彈牙可口。

• 手工花枝漿：彈牙的口感，帶來海鮮的鮮美，每一口都讓人感受到大海的滋味。

• 人氣豆腐紙、酥脆豆皮捲：能完美吸收火鍋湯底的風味，增添獨特豆香，讓火鍋體驗更豐富！

• 招牌老油條：外酥內軟，炸至金黃色，香氣撲鼻。能吸收火鍋湯底的精華，



手工花枝漿，可以自己挖成自己想要的尺寸，包裝超可愛，那肉品有三盒，擺得也很整齊，看起來依舊新鮮且沒有亂七八遭



牛肉：來自草原小肥牛：產自美國，肉質鮮嫩且富有彈性，油花分佈均勻。一份大約有十片左右，還在退冰，每一片都算還蠻有厚度的



羊肉：雪花小羔羊，來自紐西蘭，脂肪分布均勻，肉質細膩，入口即化。最近愛上吃小羔羊，真的一點羊騷味都沒有，而且嫩中有帶有彈性，'非常適合作為中藥養身湯頭的肉款。



已經先退冰的豬肉，上肩梅花豚，選自台灣，擁有豐富的肉質和適度的油脂。大推~~~ 這豬肉即便退冰了依舊像在店內現切剛出來的一樣，這色澤新鮮美到不像話，而且口感真的超級好的~



滿滿的料理就等著大家來開鍋~~~不論是蛋餃、老油條、豆腐紙、豆皮，花枝餃都是搭配這種重口味火鍋最對味的火鍋料



豆腐紙，也叫千張、豆腐皮，在華北一代是相當熱門食物，是一種含水量較少的非基因改造豆腐製成，製作程序麻煩，但放進火鍋相當好吃，口感嫩到會讓人想到吃到很厚的豆漿皮~



準備要來品嚐蒙古藥膳湯的這獨家湯底，實在很期待，感覺鼻子又再次聞到每次經過店面時的那蒙古孜然湯頭中藥味，濃郁香氣逼人，【草原風蒙古火鍋】從蒙古大草原帶來天然香料與精華，經過20年的研發心血，成就了這道兼具養生與美味的蒙古藥膳湯底。經多次調整後，創出著獨特的醇厚滋味。不需沾醬，用天然純正的湯底，搭配海鮮與新鮮蔬菜後，不需沾醬，湯底天然純正，散發出的味道令人難以抗拒。



百萬人見證的名店好滋味，探訪蒙古將最道地的飲食文化引進台灣，現在在家就能細細品味了



包裝上有非常詳細的烹煮方式，不論是獨享、宵夜、聚會、露營、多人歡聚，都非常的適合，想這種熱熱的中藥湯頭，帶去露營確實很方便，



蒙香四溢~準備開鍋~利用這藥膳湯頭來好好的大補一番



湯底的部分可依個人口味決定要不要加水，但喜歡中藥濃郁口感的不用加也沒關係唷，湯頭真的很棒，在慢慢的把食材放進去煮，料多味美，一下就要滿鍋了~



非常期待豆腐紙吃起來的口感，自從前陣子去吃了一次東北火鍋，就愛上了千張豆腐紙的口感~



滿滿的一鍋 在冬天看起來就特別的暖身爽快，豬肉放下去，粉嫩新鮮真的看得見，這真的難以想像是冷凍宅配來的樣子~非常有質感



等待著肉肉的滾熟，手工蛋餃看起來也好嫩好飽滿的樣子，這次沒有特別拿電磁驢根大鍋來邊吃邊唰~~因為大家實在太餓了~覺得這樣比較快~~下次人多再來用唰的~



因為煮熟上肩梅花豬，看起來非常厚實，但無法想像的是嫩啊!!!!這咬下去又嫩有彈，一點也不乾柴，且配上養身湯頭，竟還有一點甜味，好搭~且豬肉非常新鮮~



千張豆腐紙~等了好久~真的超想吃，豆腐紙一下就軟了，卻能吸飽湯汁，味道細緻潤滑~跟豆皮一點都不一樣，那潤滑幼嫩的口感，非常好吃



老油條--也是非常好吃推薦的一道，更是咱們家吃火鍋必點，老油條最好不要煮太軟爛，帶有點脆脆的口感最好吃，除了油條本身的鹹香味，在吸了湯汁的情況下，味道更家有層次，香味更是入味



手工花枝，一小盒我們大約製作了五~六顆的量，裏頭還有花枝的口感，彈牙又帶Q，味道鮮明



不得了的蒙古湯頭，難以細數裏頭有多少真材實料的中藥，自己認得的就有，枸杞、紅棗、八角、當歸、花椒、陳皮、孜然、甘草、茴香、肉桂、黨蔘、荳蔻、薑、月桂葉...



這有點像是紅棗~~~剛剛還有吃到龍眼，覺得很驚訝~~



這有點像是草果~~比較少見，爸爸有試著吃吃看~~但還是不要吃比較好，很硬~牙齒會有危險



跟人蔘有點像的黨蔘，實實在在的很難想到，居家料理的火鍋湯頭是這樣的真材實料，並非工廠出來就是粉味調製，這讓人吃得很有安全感。



最後來品嚐這新疆烤餅，頓時間覺得這是戰鬥民族的點心，滿滿芝麻的烤餅，即便沒有熱，也很夠味~



不太喜歡吃乾乾的餅的自己，這次對烤餅有了重新認定的觀點，整體來說散發出濃郁的胡椒香味，還帶有一種東南亞的香料氣味，烤餅吃起來愈嚼愈香，外層的滿滿芝麻也增添了香氣，有點像是燒餅的進化版。



話說這烤餅在台灣特別少見，能在【草原風蒙古火鍋】吃到，算是非常的驚喜特別。這道地的\新疆烤餅有稱為「饢」新疆人特愛吃，往往饢一打出就吃，其口感脆香，被烤熟的香味，讓人喜形於色。放涼的饢也有脆香之味，但人們還是喜歡吃熱饢，即使是放涼的饢也都愛吃。



【草原風蒙古火鍋】的新疆烤餅以獨特製作工藝和美味口感而聞名，外皮金黃酥脆，內部鬆軟豐滿。 搭配涮好的肉和香料，咬下一口香氣四溢，能感受到最地道的口感和味道。



一場美味的大漢蒙古饗宴，就在這宅配到家的 勇士宅家吃鍋組 輕鬆在家就能吃到，真的相當的感動，大家也覺得味道真是棒，很少能吃到這般的養身火鍋湯頭



愛吃火鍋的人都知道，湯頭是火鍋的靈魂，許多餐廳的特殊火鍋口味都是以加價的方式才能品嚐到，尤其是這種較為費心燉煮的養身鍋，想要到店裡吃，可能還要排隊預約等候，冷冷的冬天，在家自己開爐享受這般還自大草原的蒙古風味養身鍋，搭配自己喜歡的料，甚至可以直上 勇士宅家吃鍋組 再簡單買個青菜，不論是聚餐還是開火鍋派對，都絕對是能滿足每個人味蕾及感到驚艷的絕佳饗宴。

【草原風蒙古火鍋】蒙古火鍋 勇士宅家組 火鍋湯頭推薦

勇士宅家組：https://www.grassland.tw/products/hotpot-home-kit

官 網 : https://bit.ly/40BxKcV



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