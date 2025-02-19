淡水景點超多，但你還只知道老街、紅毛城？在地人激推的 淡水免費景點「木下靜涯舊居」，你一定要知道啦！它就藏在紅樓旁邊，這棟兩層樓的歷史建築，以前是日本畫家木下靜涯的家，現在開放給大家免費參觀啦！身為一個文藝青年，繼永和楊三郎美術館之後，我又解鎖了一個畫家故居，必須推！

木下靜涯舊居地點



從階梯走下來，你會看到一個超幽靜的庭院，沒想到吧，這裡竟然可以免費參觀！

木下靜涯舊居交通方式

(1)捷運淡水站走 15 分鐘，從老街馬偕雕像右轉，走階梯上去就到啦！ (2) 開車可以停在淡水區公有三民立體停車場或文化機車&自行車停車場，再往老街方向走，轉進三民街，爬個 55 公尺的階梯就到。 (3) 於捷運淡水站公車候車處搭乘紅26、紅36、紅38、紅51、836公車，至「重街街口站」下車，再往淡水老街方向(建設街)經三民街左轉上階梯，步行約5分鐘即可到達。

這棟兩層樓的花園洋房，就是木下靜涯住了 20 多年的地方。政府整修後，在 2022 年重新開放。繞到房子後面，還能看到寫滿木下靜涯生平和歷史照片的斑駁牆面。

口還有「好日好日又好日」的石刻名言，感覺就是木下靜涯會說的話！紅磚地板配上米黃色牆面，一靠近就很有 fu～門口有立牌，記得裡面不能抽菸、不能帶寵物喔！

木下靜涯舊居 又叫做「世外莊」，是不是有種世外桃源的感覺？

大門旁邊的火雞和猴子雕塑，超特別，感覺有什麼含義，但我那天只顧著拍照，忘記看說明了（被打）。

一樓的展示空間分成兩邊，一邊是木下靜涯的生平介紹，另一邊是建築的細節說明。

木下靜涯是長野縣人，是日本東洋畫京都派的畫家，本名木下源重郎，靜涯是他的別號。他年輕的時候就開始學畫，還用過其他別名。他也是臺灣官辦美展的創始人，更是臺灣東洋畫的重要推手。

東洋畫現在叫做膠彩畫，這個名稱就是從臺府展的東洋畫部來的。能在官辦美展得獎是超光榮的事情，所以臺府展評審的喜好，也影響了當時臺灣美術的發展。

淡水 木下靜涯舊居 大概是 19 世紀末蓋的，是台洋混合的建築，還融入了閩式建築的元素。這邊特別介紹了當年用的建材和後來的修復過程。

本來以為只能參觀一樓，沒想到 木下靜涯舊居 還有漂亮的樓梯可以通往二樓！樓梯間的玻璃窗，還能看到舊居的歷史年表。

透明的天花板和樓梯間，展出了超多名家畫作，包括陳澄波畫的淡水風景，邊看邊讚嘆！可能因為木下靜涯扶植過很多台灣畫家，所以參觀他的舊居，就像在逛小型博物館。

二樓是模仿木下靜涯畫室的和室空間，有小桌子、椅墊、筆墨硯台和一些繪畫工具，超有 feel！

木下靜涯真的超懂生活，他在淡水的生活超愜意，釣魚、作畫，一年四季都有不同的樂趣，難怪他這麼喜歡住在淡水！這個隱藏版的 淡水景點，就算假日人也不多，是淡水很清幽的地方。如果你喜歡藝術和歷史建築，很推薦你來走走喔！

木下靜涯舊居 地址：新北市淡水區三民街2巷2號 電話：(02)2621-2830 時間：週一至週五 09:30～17:00 假日 09:30～18:00（周一公休）