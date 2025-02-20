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宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

2025-02-20 09:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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宜蘭南澳超好玩！說到宜蘭，可別只知道去羅東夜市啦，這次要帶大家玩點不一樣的，來個 南澳景點一日遊！南澳可是藏著超多秘境，像是 金岳瀑布、澳花瀑布，讓你清涼一夏，還有 東岳湧泉，冰涼泉水超消暑；想玩水上活動，可以去 南澳漂漂河，刺激又好玩，當然，南澳美食 也是不能錯過的，好糧食堂、安打烏醋麵 都是在地人的愛，還有特別的 辣椒博物館，以及超懷舊的 南興冰、南澳建華冰店，保證讓你玩到飽、吃到撐。

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

南澳景點 TOP 12

宜蘭縣南澳鄉熱門12景點美食推薦：

漢本海洋驛站｜免門票景點

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

花改公路上爆紅的景點，就在台泥 DAKA 園區附近，可以一起玩喔，這裡有無敵海景，還有超美的「IRIS 艾莉絲鞦韆」，讓你拍到手軟， 重點是，這裡還有廁所跟投幣式淋浴間，超方便！

  • 詳細介紹：漢本海洋驛站
  • 地址：272019宜蘭縣南澳鄉碧海路99號
  • 營業時間：09:00–17:00
  • 電話：03 998 5200
  • 門票：無門票可入園，搭「IRIS艾莉絲鞦韆」每人50元

東岳湧泉｜免門票景點

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

宜蘭超熱門的玩水景點，重點是免門票！ 16 度的冰涼野溪，還有湧泉一直冒出來，超酷的！ 附近還有粉鳥林、金岳瀑布，可以一起玩。

  • 詳細介紹：東岳湧泉
  • 地址：宜蘭縣南澳鄉81巷(東澳國小附近） 
  • 營業時間：星期一至星期日，08:00-20:00

南澳漂漂河

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

這幾年超夯的活動，緊張刺激又好玩！ 就像水上碰碰車和咖啡杯的結合，大人小孩都開心。 除了激流，也有平緩的水面可以漂流，享受山水美景。 還有高台跳水跟瀑布 SPA，超讚的！

  • 詳細介紹：帶你趣漂漂河
  • 地址：宜蘭縣南澳鄉橫山路
  • 電話：0977 429 889
  • 營業時間：09:00–17:00

金岳瀑布｜免門票景點

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

南澳超有名的戲水秘境，宛如世外桃源，也是電影《不一樣的月光》的取景地。 夏天來這，腳踩在冰涼溪水裡，暑氣全消！ 這裡也是溯溪和跳水的天堂，有專業教練帶隊喔！

  • 詳細介紹：金岳瀑布
  • 地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號
  • 營業時間：24小時全天候開放
  • 廁所：停車場旁有附設廁所，很貼心

澳花瀑布｜免門票景點

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

宜蘭澳花村內的森林秘境，號稱仙境版，重點也是免門票， 走路 20 分鐘就能到，在天然溪谷中享受芬多精，超棒的！

粉鳥林漁港｜免門票景點

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烏石鼻的幽靜小漁港，一旁的「粉鳥林海灘」美得像天涯海角， 這裡也是玩水秘境、浮潛天堂，可以體驗日出 SUP 獨木舟，還可以連同烏岩角、海蝕洞一起探險。

  • 詳細介紹：東澳粉鳥林
  • 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段東澳灣
  • 時間：全天候開放
  • 電話：03 925 2257
  • 東澳烏岩角海蝕洞獨木舟體驗：
  • 東澳灣SUP立式划槳體驗：
  • 東澳海灘＋野地ATV．UXV體驗：
  • 東澳灣餵食海鳥體驗：
  • 東澳烏岩角水行俠水上自行車：

烏岩角海蝕洞

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位於宜蘭東澳，是中央山脈的起點。 這裡有嶙峋的海蝕洞，可以探訪無人秘境，享受海天一線的美景！

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南澳美食推薦

好糧食堂

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

位於南澳車站附近，使用在地食材，以健康的方式烹調，讓你吃到食材的原味，  酸豆炒肉末、馬告鹹豬肉、香煎鮮魚、香料蔬食，每一口都好吃， 還有甜香可口的米布丁，不能錯過。

  • 詳細介紹：好糧食堂
  • 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段326巷18號
  • 營業時間：週一11:30-14:30；週五11:30-14:00、17:30-19:30；六日11:30-14:00（週二至四公休，採預約制）
  • 電話：0919-117273

安打烏醋麵

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

往花蓮的路上，一定要來一碗南澳烏醋麵！ 這裡也是往來宜蘭與花蓮的重要中繼站。

  • 詳細介紹：安打烏醋麵
  • 地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段186號
  • 電話：0937 904 947
  • 營業時間：11:00–15:00, 17:00–19:00

樸豔辣椒美食文創館

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

這裡可以說是南澳辣椒博物館！ 辣醬拌麵很特別，有一到七度的辣度可以選擇。 還有香醇可口的辣椒可可，別的地方喝不到喔，二樓還有南澳在地文化與中南美洲辣椒文化的介紹。

  • 詳細介紹：樸豔辣椒美食文創館
  • 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段276號
  • 電話：03-998-1828
  • 營業時段：09:00 -17:00

南興冰

宜蘭南澳景點美食大公開！宜蘭人激推小吃 瀑布秘境，週末就這樣玩。

60 年老店，有古早製冰機和冰箱，藏在木頭灶裡保溫，超復古， 首推紅豆花生雞蛋牛奶冰，清冰綿密，不會太甜，紅豆香甜。

  • 詳細介紹：南興冰店
  • 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號
  • 電話：03 998 1171
  • 時間：07:30–22:00

南澳建華冰店

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 這裡有超多名人合照，是車隊和登山社團的朝聖地。 以前傳教士最愛在這裡加紅豆、大紅豆、花豆、綠豆、花生等配料，再加一顆生雞蛋黃，所以就叫做「傳教士冰」， 冰口感綿密，加了蛋黃很特別！

  • 詳細介紹：南澳建華冰店
  • 地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段419號
  • 營業時間：09:00-21:00
  • 電話：03 998 1150

宜蘭特色冰店

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