宜蘭南澳超好玩！說到宜蘭，可別只知道去羅東夜市啦，這次要帶大家玩點不一樣的，來個 南澳景點一日遊！南澳可是藏著超多秘境，像是 金岳瀑布、澳花瀑布，讓你清涼一夏，還有 東岳湧泉，冰涼泉水超消暑；想玩水上活動，可以去 南澳漂漂河，刺激又好玩，當然，南澳美食 也是不能錯過的，好糧食堂、安打烏醋麵 都是在地人的愛，還有特別的 辣椒博物館，以及超懷舊的 南興冰、南澳建華冰店，保證讓你玩到飽、吃到撐。
宜蘭縣南澳鄉熱門12景點美食推薦：
- TOP 1：漢本海洋驛站
- TOP 2：好糧食堂
- TOP 3：東岳湧泉
- TOP 4：南澳建華冰店
- TOP 5：南澳漂漂河
- TOP 6：安打烏醋麵
- TOP 7：金岳瀑布
- TOP 8：南興冰店
- TOP 9：樸豔辣椒美食文創館
- TOP10：粉鳥林
- TOP11：澳花瀑布
- TOP12：烏岩角海蝕洞
漢本海洋驛站｜免門票景點
花改公路上爆紅的景點，就在台泥 DAKA 園區附近，可以一起玩喔，這裡有無敵海景，還有超美的「IRIS 艾莉絲鞦韆」，讓你拍到手軟， 重點是，這裡還有廁所跟投幣式淋浴間，超方便！
- 詳細介紹：漢本海洋驛站
- 地址：272019宜蘭縣南澳鄉碧海路99號
- 營業時間：09:00–17:00
- 電話：03 998 5200
- 門票：無門票可入園，搭「IRIS艾莉絲鞦韆」每人50元
東岳湧泉｜免門票景點
宜蘭超熱門的玩水景點，重點是免門票！ 16 度的冰涼野溪，還有湧泉一直冒出來，超酷的！ 附近還有粉鳥林、金岳瀑布，可以一起玩。
- 詳細介紹：東岳湧泉
- 地址：宜蘭縣南澳鄉81巷(東澳國小附近）
- 營業時間：星期一至星期日，08:00-20:00
南澳漂漂河
這幾年超夯的活動，緊張刺激又好玩！ 就像水上碰碰車和咖啡杯的結合，大人小孩都開心。 除了激流，也有平緩的水面可以漂流，享受山水美景。 還有高台跳水跟瀑布 SPA，超讚的！
- 詳細介紹：帶你趣漂漂河
- 地址：宜蘭縣南澳鄉橫山路
- 電話：0977 429 889
- 營業時間：09:00–17:00
金岳瀑布｜免門票景點
南澳超有名的戲水秘境，宛如世外桃源，也是電影《不一樣的月光》的取景地。 夏天來這，腳踩在冰涼溪水裡，暑氣全消！ 這裡也是溯溪和跳水的天堂，有專業教練帶隊喔！
- 詳細介紹：金岳瀑布
- 地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號
- 營業時間：24小時全天候開放
- 廁所：停車場旁有附設廁所，很貼心
澳花瀑布｜免門票景點
宜蘭澳花村內的森林秘境，號稱仙境版，重點也是免門票， 走路 20 分鐘就能到，在天然溪谷中享受芬多精，超棒的！
- 詳細介紹：澳花瀑布
粉鳥林漁港｜免門票景點
烏石鼻的幽靜小漁港，一旁的「粉鳥林海灘」美得像天涯海角， 這裡也是玩水秘境、浮潛天堂，可以體驗日出 SUP 獨木舟，還可以連同烏岩角、海蝕洞一起探險。
- 詳細介紹：東澳粉鳥林
- 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段東澳灣
- 時間：全天候開放
- 電話：03 925 2257
- 東澳烏岩角海蝕洞獨木舟體驗：
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- 東澳灣SUP立式划槳體驗：
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- 東澳海灘＋野地ATV．UXV體驗：
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- 東澳灣餵食海鳥體驗：
- 東澳烏岩角水行俠水上自行車：
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烏岩角海蝕洞
位於宜蘭東澳，是中央山脈的起點。 這裡有嶙峋的海蝕洞，可以探訪無人秘境，享受海天一線的美景！
南澳美食推薦
好糧食堂
位於南澳車站附近，使用在地食材，以健康的方式烹調，讓你吃到食材的原味， 酸豆炒肉末、馬告鹹豬肉、香煎鮮魚、香料蔬食，每一口都好吃， 還有甜香可口的米布丁，不能錯過。
- 詳細介紹：好糧食堂
- 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段326巷18號
- 營業時間：週一11:30-14:30；週五11:30-14:00、17:30-19:30；六日11:30-14:00（週二至四公休，採預約制）
- 電話：0919-117273
安打烏醋麵
往花蓮的路上，一定要來一碗南澳烏醋麵！ 這裡也是往來宜蘭與花蓮的重要中繼站。
- 詳細介紹：安打烏醋麵
- 地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段186號
- 電話：0937 904 947
- 營業時間：11:00–15:00, 17:00–19:00
樸豔辣椒美食文創館
這裡可以說是南澳辣椒博物館！ 辣醬拌麵很特別，有一到七度的辣度可以選擇。 還有香醇可口的辣椒可可，別的地方喝不到喔，二樓還有南澳在地文化與中南美洲辣椒文化的介紹。
- 詳細介紹：樸豔辣椒美食文創館
- 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段276號
- 電話：03-998-1828
- 營業時段：09:00 -17:00
南興冰
60 年老店，有古早製冰機和冰箱，藏在木頭灶裡保溫，超復古， 首推紅豆花生雞蛋牛奶冰，清冰綿密，不會太甜，紅豆香甜。
- 詳細介紹：南興冰店
- 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號
- 電話：03 998 1171
- 時間：07:30–22:00
南澳建華冰店
這裡有超多名人合照，是車隊和登山社團的朝聖地。 以前傳教士最愛在這裡加紅豆、大紅豆、花豆、綠豆、花生等配料，再加一顆生雞蛋黃，所以就叫做「傳教士冰」， 冰口感綿密，加了蛋黃很特別！
- 詳細介紹：南澳建華冰店
- 地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段419號
- 營業時間：09:00-21:00
- 電話：03 998 1150
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