阿忠虱目魚粗米粉:高雄市鹽埕區新樂街229號，電話:0972501220，營業時間:06:30-14:00(星期二休)

我不是高雄人，但你要是問我高雄小吃，我十有八九會推鹽埕區，尤其是麵食，不管是質和量都有水準，雖說價位上好像也略為偏高....，而且動不動都是50年以上的老店。阿忠虱目魚粗米粉說來是誤打誤撞下的美麗誤會....。一開始，我們是想吃「大胖豬油拌麵」，沒想到看錯營業時間，吃完才發現原來...吃的是「阿忠虱目魚粗米粉」，幸好，這家的豬油拌麵也好吃，而且炸魚皮更是美味，還有少見的魚背骨特別又有風味。

阿忠虱目魚粗米粉位於鹽埕新樂和新興街口，離紅線「鹽埕埔」和輕軌「壽山公園」都有一小段步行的距離，到了交叉路口一看「大胖豬油拌麵」就佔了位置不疑有他。

接下來我們來解釋「大胖豬油拌麵」和「阿忠虱目魚粗米粉」的分別......。簡單說，就是兩家店比鄰而居，但因為兩家的營業時間剛好錯過，於是共用騎樓的用餐區，但因為招牌「大胖豬油拌麵」比較明顯，所以外地人會搞不清楚。總之，阿忠虱目魚粗米粉是賣早餐和午餐，營業時間是06:30-14:00，而「大胖豬油拌麵」則是以晚餐和宵夜場為主，營業時間是:17:00-23:30。但不管那一家，用餐時間生意都好到不行，假日經常是一位難求。

仔細看兩家的menu其實重復性蠻大的，兩家都有豬油乾拌麵、也都有米粉湯......比較大的區別是小菜，感覺阿忠的比較多。

通常不知道點什麼，就學五郎偷看別人吃什麼......。是說，這家真的都是攜家帶老幼，三五好友呼朋引伴來吃，滿滿一桌小菜看了就過癮。

香煎魚背骨?這什麼玩意兒?即然沒看過，那肯定要來一份。

其實，本來我也想點米粉湯，但因為當天我們排了七家...實在不敢點太多，加上又誤以為在吃的是「大胖豬油拌麵」，而且看別人點一碗超大...主好只點一個主食..還不敢點餛飩湯(笑)，除了特別的魚背骨外，又點了一份北部也是比較少見的虱目魚皮料理手法，用炸的。

豬油拌麵(大)50元，老實說以份量和內容來說，真心比鹽埕其他麵店來的...最少視覺是如此。

肉片和台北古早味乾麵一樣都是全瘦的，對我來說吃起來有一點乾，但這家像是有滷過，帶點討喜的鹹香，有一點日本拉麵的視味覺。

麵條微帶咬勁和麵香個人非常愛，豬油算是加油醬油一起拌，第一口豬油香滿嘴很是過癮，醬油鹹香隨之而來，整體來說算是相當涮嘴，味道端倒是有一點重，特別是把底下的醬汁全拌上來後，吃多了有一點油膩鹹。

炸魚皮60元，一般來說常見的魚皮(虱目魚)是煮湯或是涼拌，用炸的我倒是比較少吃。沒想到非常好吃，特別是油酥香脆的口感，個人超愛，雖然吃多了也難免有一點油膩，這時配上解膩的薑絲就很對味，再有來一碗餛飩湯也是解答。

魚背骨也是60元，自然同樣是虱目魚，這道比剛剛的炸魚皮還少見，簡單說就是把魚肉片剩的魚骨拿來炸成另一道料理，就像鰻魚料理的店家也能嚐到炸魚骨一樣。第一口是酥，但和剛剛魚皮的酥又不太一樣，魚皮是帶著滋潤口感的油酥，而魚背骨則是微微帶脆口的酥香，趴哩趴哩非常涮嘴，味道則是鹹香鹹香，這時好像來一份啤酒，誰管他是透中島........。是說是魚骨，但其實還是有一點肉，吃這有一種台語叫「ㄘㄥˋ」的樂趣和滿足感。

說來，因為有一點油，所以我們在對面買了一杯「甘草酸梅湯」，正格的還真是好喝，鹹甜度很對我的味。

阿忠虱目魚粗米粉:高雄市鹽埕區新樂街229號，電話:0972501220，營業時間:06:30-14:00(星期二休)

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