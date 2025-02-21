這間「涮金鍋和風涮涮鍋」，在桃園有兩間分店，我今天來的是慈文店，開幕之後用餐時間根本是一位難求，Google評價竟然高達4.8顆星，沒錯，它就是這麼狂！而且它跟「麥味登」是同一個品牌，是不是很驚訝！「涮金鍋和風涮涮鍋」最厲害的就是它的湯底，是用黃金雞下去熬煮的，足足熬了72小時，湯頭喝起來濃郁又鮮甜，完全不會膩，不管搭配肉品、海鮮還是蔬菜都超讚，更棒的是，它還有自助吧吃到飽，各種新鮮蔬菜、火鍋料、飲料、冰淇淋通通讓你吃到爽，愛吃鍋的朋友們，還不趕快衝一波！

涮金鍋在桃園目前有兩間店，一間在慈文店，另一間在國際店，我是在慈文店吃的，開車來的朋友，可以停在慈文路蓮華寺的室內停車場，走路過來大約4分鐘，騎車的話可以直接停在店旁邊，超方便。

店內裝潢走的是日系小清新路線，給人一種很舒服的感覺，桌子跟桌子之間距離很寬敞，不會有擁擠感，座位很多，但建議大家一定要先預約訂位喔。

中間就是自助吧的區域，有蔬菜火鍋料區、醬料區、白飯、飲料區等等，蔬菜種類超多，還有麵食、冬粉可以選，醬料可以自己mix & match，飲料部分有咖啡、飲品、冰沙、茶包等等，選擇很多，還有冰淇淋可以無限吃！

菜單很簡單，就是先選主餐再選湯底，基本上不用再加點配料，因為光是自助吧就夠你吃到撐了，不過要注意的是，用餐時間限時90分鐘喔。

這個是我自己夾的蔬菜火鍋料，凍豆腐就有兩種，還有蝦滑，為了不沾，我還在下面墊了兩片胡蘿蔔片，蔬菜真的都很新鮮，可以一次吃到很多種類，超讚。

湯底都是獨家新鮮直送的黃金雞湯，熬煮了72小時，喝起來甘醇濃厚又不膩口，真的超順口好喝，店家還會一人給一小杯雞精，如果覺得太濃，可以直接加到湯底熬煮，真的是超暖胃又美味，我平常很少喝火鍋湯的，但這次忍不住一直喝，真的是太鮮美了！

蒜頭蛤蠣雞腿鍋已經有含主餐了，所以不用再另外加點主餐，雞腿肉質超嫩，蛤蠣也很鮮，加到湯裡一起煮，湯頭變得更鮮甜。

熟成雪花牛的油脂分布比較高，簡單涮一下就可以吃了，口感軟嫩不柴，不過肉片比較薄，油花也比較多。

國產梅花豬肥瘦比例剛好的梅花豬，肉質鮮嫩不油膩，口感也不會太柴。

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