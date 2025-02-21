中壢燒肉吃到飽控注意啦！今天要來跟大家推薦一間CP值高到破表的中壢燒肉吃到飽餐廳「Oh ! Yaki」這家店在Google評價超好，生意好到爆炸，電話預約響不停，這次親自來吃，才知道真的不是蓋的，他們家很簡單，就三種價位：超值饗宴599元、頂級饗宴699元、豪華海陸饗宴899元。 重點是千元有找，就能吃到原塊超厚牛排，還有超霸氣的「戰斧豬排」，超過一百種食材讓你吃到飽！而且肉類都是現點現切，備餐過程完全開放，不怕你看。啤酒更不用說，直接整瓶給你暢飲！自助吧的飲料、明果冰淇淋也是隨你吃到爽。

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽 | 交通位置

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話：03 4270199

時間：平日 17:30–00:00｜六日 11:30–00:00

官網： Facebook

就在延平路上，開車來的朋友，路邊停車格可能會比較難找，建議停在附近的收費停車場，像是延平路立體停車場，走路過來大約3分鐘。

他們家的粉紅色招牌超顯眼，裝潢走活潑可愛的路線，很吸引年輕人。店裡超多學生，就知道這家店有多划算了吧！

店內裝潢走的是日式木質工業風，雖然是用炭火燒烤，但排煙設備做得不錯，就算人很多，也不會覺得煙霧瀰漫。

座位數很多，生意真的很好，建議大家開店就來，不然很難拍到空景。

Oh ! Yaki的備餐過程幾乎是全開放的，肉類都是現點現切。自助吧就位在店中央，有各式各樣的飲料、汽水機、冰淇淋和醬料區。冰淇淋是泰國明果冰淇淋，還有我愛的榴槤口味！

飲料部分，除了汽水、果汁、咖啡、冰沙以外，還有大苑子的芒果冰沙、仙草甘茶、無糖綠茶，各種需求都照顧到了。

醬料區還有店家特調的人氣醬汁，可以參考比例調配。

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽他們家有三種價位，$599/人 超值饗宴、$699/人 頂級饗宴、$899/人 豪華海陸饗宴，頂級饗宴和豪華海陸饗宴加77元，就可以微醺酒精飲料暢飲！ 用餐時間限制是2小時，點餐時間是90分鐘，要記得控制好時間喔，點餐很方便，用手機掃QR碼就可以點餐了。

899/人 豪華海陸饗宴，既然都來了，當然要選最豪華的！直接點899的豪華海陸饗宴，加上10%服務費也只要千元有找，是不是超划算，899限定的澳洲M9和牛、鮑魚、天使紅蝦、松板豬，通通給我點起來！

一開始就火力全開，狂點肉！上菜速度也很快，沒多久就擺滿整桌。

霜降牛肉質新鮮，油花和厚度都很剛好，吃起來超過癮。

澳洲M9和牛油脂豐富，柔軟多汁，根本入口即化。

還有伊比利豬，肉質飽滿厚實，真的沒話說。

699價位就能吃到的安格斯16oz嫩肩牛排，真的超大一塊！比臉還大，而且厚度也很驚人，油花雪白，肉色鮮豔，五分熟度吃起來多汁嫩Q，超完美。

699的特製「戰斧豬排」也是必點！雖然看起來很厚實，但烤起來還蠻好烤熟的，比想像中軟嫩好吃，尤其是骨邊肉，啃起來最香。

松板豬表現也很亮眼，其他肉盤也都有在水準之上，真的太滿足了。還可以隨性搭配起司一起享用。

海鮮盤更是不能錯過！鮑魚、腰子貝、扇貝、各種大蝦，吃起來超爽。

天使紅蝦肉質鮮甜Q彈，鮑魚竟然899元就能吃到飽，實在太划算。

大口吃肉、吃海鮮，也要配點蔬菜，推薦玉米一定要多點一些，非常香甜。而且玉米本身就有煮熟，只要稍微烤一下就可以吃了。也可以搭配沾醬、生菜、泡菜一起吃，解膩又清爽。

喜歡小酌的朋友，點頂級饗宴或豪華海陸饗宴，加77元就能享有微醺酒精飲料暢飲，而且啤酒竟然是整瓶讓你喝！第一次看到這種服務，實在太讚了。不能喝酒的朋友，也有無酒精High ball可以點，司機也能開心。

主食部分有白飯、墨西哥烤餅、鮭魚味噌湯、韓式石鍋拌飯、香蒜海鮮石鍋飯、鮭魚茶泡飯可以選擇。朋友點了比較解膩的鮭魚茶泡飯，我們其他人為了留點胃，決定不點主食，跟肉拼到底。

甜點的選擇也不少，有紅豆紫米粥、日式麻糬、烤棉花糖、香蕉阿華田、奶油起司地瓜。我們很大方地全部都點了，而且每一種都好好吃。

香蕉烤過後很軟很香甜。日式麻糬其實可以包肉一起吃，烤得焦焦的超讚。

烤棉花糖雖然需要一點技巧，但入口即化，超幸福，奶茶起司地瓜，意外地很對味。





平日三人同行，壽星可以享半價優惠喔！

每人每次消費都可以累積1點，集滿10點就可以免費吃一次！如果常來吃，集點免費吃真的很划算。

Oh ! Yaki的生意真的非常好，建議大家一定要事先訂位。像我們當天入座沒多久，人潮就陸續湧入，一下子就客滿了，外面還有人在候位。

總之，這家店千元有找，就能享受到這種品質跟服務，難怪生意這麼好，評價這麼高。換烤網也很勤勞，真的要用力推一下！希望他們趕快來桃園市開分店！



Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-中壢店

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話：03 4270199

時間：平日 17:30–00:00｜六日 11:30–00:00

官網： Facebook

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