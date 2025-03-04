新竹的鄉親們照過來！想吃活跳跳海鮮又不想傷荷包，麥仔跟珍小姐要推坑這間「深紅汕頭鍋物」啦，他們家的汕頭火鍋和超澎湃海鮮，根本是我們家聚餐首選。尤其是最近帝王蟹價格崩盤，想吃頂級活帝王蟹，現在衝一波保證值回票價，整隻活跳跳帝王蟹，加購價只要6999元，這價錢真的是可遇不可求，以前隨便一隻都破萬起跳的。鍋物吃完，還能請店家幫你煮帝王蟹膏粥，那鮮味保證讓你魂牽夢縈。偷偷跟你說，他們家的麵包蟹現在還有買一送一活動，蟹膏多到爆，螃蟹控們還不手刀訂位，不然就要等明年啦。

深紅汕頭鍋物竹北店 餐廳位置交通方式

就在竹北文喜路上，正對面是竹北文化公園，開車來的朋友，可以直接停文化公園地下停車場，超方便。店面外觀很n氣派，經過很難不注意到它。對了，「深紅」這名字的由來也太可愛了吧！「你那深深的酒窩讓我臉紅紅」，是不是超浪漫der。

不得不說，深紅汕頭鍋物竹北店在Google上的評價真的有夠猛，2600多則評論，竟然還可以維持4.8顆星的高分！大家留言都說他們家的活體海鮮新鮮、鍋物湯頭實在，這也是我們愛「深紅汕頭鍋物」的原因。

深紅汕頭鍋物竹北店的用餐環境走一個舒適路線，木質元素搭配灰色水泥牆、藍色壁磚，整體風格我超喜歡。一樓有醬料區，可以自己調配喜歡的口味。二樓座位更多，餐廳後方還有一個獨立包廂，可以容納20個人。

二樓也有用餐區，比起一樓座位更多。餐廳後方還有一個獨立包廂有兩個大桌可以容納20人。

這次我們五個人來「深紅汕頭鍋物竹北店」用餐，，目標就是活帝王蟹和麵包蟹啦，為了實現海鮮自由，我們點了深紅雙人套餐，再加點一隻帝王蟹6999元、麵包蟹買一送一1299元、活波士頓龍蝦1390元，還有一碗每次來必吃的炙燒和牛佐干貝鮭魚卵飯，這樣點滿滿一桌，五個人根本吃不完。

上桌前隔壁桌客人的海鮮已經準備好，這浮誇的擺盤也太猛了。兩個人抬才有辦法搬的動實在厲害，滿滿的蝦看起來好過癮。

深紅汕頭鍋物竹北店雙人套餐1699元，這次重點是活海鮮，鍋物部分我們就選深紅海陸雙人套餐，裡面有海鮮、牛肉、豬肉，肉食控、海鮮控都能被滿足。但我們加點的活海鮮更浮誇！這樣滿滿一桌海鮮，加起來不用一萬塊，真的比以前划算很多。

直接來一整隻活帝王蟹，加上兩隻麵包蟹、波士頓龍蝦，氣勢就是不一樣！右邊是深紅雙人套餐的海鮮，也很澎湃。

套餐裡有紅條、活凍鮑魚、船凍小卷、草蝦、大蛤蠣、生食級干貝、花枝滑，光是這些就夠豐盛了。私心大推紅條，肉質細緻又帶甜味，一整尾直接上桌，有夠豪邁。

活帝王蟹（NT$6999，贈送生食級干貝10顆）想吃帝王蟹，真的要趁現在價格崩盤的時候來！帝王蟹價格是時價，會依照市場行情波動，錯過這次，下次可能就沒這麼優惠的價格了。以前吃帝王蟹都要捏緊荷包，因為隨便一隻都要一兩萬，現在不用7000元就能吃到，CP值真的很高。偷偷跟你說，現在點帝王蟹，還送10顆生食級干貝，是不是超佛心！

活帝王蟹用清蒸的最能吃出原味。送上桌時，店家已經處理好，用專用工具就能輕鬆吃到蟹肉。

這蟹膏也太犯規，先Hold住，晚點要煮粥。蟹腳肉超鮮甜，活蟹就是不一樣，每隻蟹腳都飽滿多汁，讓人忍不住一隻接一隻。現在吃帝王蟹幾乎是半價，愛吃蟹的朋友們，千萬別錯過這次機會。

活體麵包蟹買一送一（NT$1299）除了帝王蟹，現在也是吃麵包蟹的好時機！深紅推出麵包蟹買一送一活動，只有一個月，想吃要趕快訂位。麵包蟹清蒸就很好吃，送上桌香氣逼人。裡面的蟹膏飽滿到不行，隨便一挖就是一大塊，超過癮。麵包蟹的肉質厚實飽滿，一定要慢慢品嚐它的鮮甜。

活波士頓龍蝦（NT$1390）深紅最有名的就是「屠龍計劃」，但因為這天我們點太多海鮮，波士頓龍蝦就先點一隻來嚐嚐味道。小麥仔第一次抓波士頓龍蝦，本來想挑戰帝王蟹，但最後還是放棄了。新鮮的龍蝦就是好剝，輕輕一拉，整尾龍蝦肉就出來了。波士頓龍蝦的蝦螯也是重點，肉質扎實有彈性，蝦膏也是量多飽滿，完全沒有可以挑剔的地方。

炙燒和牛佐干貝鮭魚卵拌飯（NT$199/碗）這碗浮誇拌飯，來深紅絕對必點！裡面有和牛、干貝、鮭魚卵，光看就讓人食指大動。拌飯上面有兩大顆炙燒過的生食級干貝，這天真的是干貝吃到飽，想享受干貝自由，來深紅就對了。鮭魚卵也是新鮮到不行，和牛軟嫩，香氣吸附在每粒米飯上，超銷魂。淋上帶點甜味的醬油，配著鮭魚卵一起吃，味道很讚。

鴛鴦鍋（NT$398，鮮熬扁魚時蔬大骨湯+黃金花膠雞湯）湯頭我們選了深紅的招牌鴛鴦鍋，一個是珍小姐最愛的黃金花膠雞湯，單喝就超好喝，另一個是鮮味十足的扁魚湯頭。花膠給的很大方，滿滿的膠原蛋白，愛美的朋友必點。扁魚時蔬大骨湯頭味道鮮甜，拿來煮海鮮也很搭。

他們家的花枝漿用料很實在，可以吃到原塊的花枝，口感彈牙，味道鮮美。

廣島牡蠣買一送一（NT$299）廣島牡蠣也有買一送一活動，喜歡吃肥美牡蠣的朋友，這個必點！廣島牡蠣真的很大顆，一口咬下去，超過癮。

他們家的干貝都是生食等級，這次點了帝王蟹，又送了10顆干貝，再加上套餐裡的海鮮，干貝真的吃到爆。

這天海鮮真的太豐盛，這碗自製海鮮丼飯，裡面有鮑魚、帝王蟹腳肉、麵包蟹膏、草蝦，根本是痛風海鮮丼，太浮誇。

海鮮新鮮就是好吃，草蝦跟蟹腳肉都讓人很滿意，超鮮甜。

深紅雙人海陸套餐裡的肉品表現也不馬虎，有美國安格斯板腱牛、美國雪花牛、台灣梅花嫩豚豬。牛肉在鍋裡涮個五秒鐘就可以起鍋，軟嫩好吃。豬肉嫩度也很高。

有肉有海鮮，當然也要來點蔬菜均衡一下。深紅雙人套餐的菜盤也很有誠意。

窈窕莓人（NT$150/壺）、梅香桂花釀（NT$150/壺）吃火鍋配這個剛剛好，可以去油解膩，我自己很喜歡梅香桂花釀的香氣。

吃到這裡還沒結束！服務人員會把白飯、蔥花、雞蛋端上來，利用吸飽海鮮精華的黃金花膠雞湯，做成雜炊。把沒吃完的海鮮切成小塊，一起放進鍋裡煮，鮮度更上一層樓。

然後把滿滿的帝王蟹膏加進去，鮮度瞬間爆表。最後淋上蛋液，帝王蟹膏雜炊就大功告成。沒吃到真的無法體會它有多鮮，能夠吃到這碗雜炊真的太幸福了。

最後再來一碗冰糖銀耳湯，為這超滿足的一餐畫下完美句點。這次深紅推出的活海鮮活動真的很超值，想吃帝王蟹、享受頂級海鮮自由，來深紅絕對可以讓你吃到超級滿足。難怪網路評價這麼高，2600則評論還是有4.8顆星。不管你喜歡吃海鮮還是吃肉，深紅都可以滿足你。

深紅汕頭鍋物竹北店｜店家資訊

深紅汕頭鍋物竹北店

地址：302新竹縣竹北市文喜街13號 電話：03-558-3223

營業時間：週一～週五17:00 22:00 週六日11:00~15:00 17:00~22:00 官網： https://www.shengred.com/

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台中市西區美村路一段602號

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