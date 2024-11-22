吃過麻辣火鍋，最想念的是什麼？當然是 Q 彈飽水的鴨血！

問題是根據新聞報導，消基會今年 ( 2024 ) 4 月抽驗市售鴨血產品，結果發現 30 件樣本中，竟然有超過 7 成標示不實，含有非純鴨血成份，連知名連鎖火鍋店也不能倖免。看到這樣的新聞，讓重視食安的消費者不免惶惶不安，畢竟美食不能不吃，但是身體健康也不能不顧啊！那麼，想要滿足口腹之慾，又要兼顧食安，有沒有兩全其美的方法？

答案當然是：「有的！」想避免外食踩到地雷，親自採購優良食材，在家自煮，就是最好的辦法。

廣達香肉醬和肉鬆，一直都是我們家櫥櫃裡常備的罐頭，因為該公司堅持以最新鮮原料製作產品，而且擁有 HACCP 與 ISO22000 雙認證，食安完全不用擔心。老婆最近從網路得知，廣達香竟然有她心心念念的麻辣嫩鴨血，立刻連上官網一探究竟。沒想到剛好碰上特價活動，一罐原價 NT$129 的麻辣嫩鴨血，現在只要 NT$89 ！ 既然有特價，而且可以常溫保存 3 年之久，當然二話不說趕緊囤貨，一口氣訂購 6 罐，以備隨時可以享用。

「廣達香麻辣嫩鴨血」可開罐即食，不過加熱之後風味更佳，若是露營野炊，可連罐隔水加熱；若是在家中，開罐後倒入鍋、碗，加些配料一起微波、烹煮，美味又澎派。網路上有許多麻辣鴨血的食譜可供參考，其中最簡單、最經典的吃法，就是煮麻辣火鍋。只要買些青菜，再從冰箱中取出現成的火鍋料，就可以輕鬆享用一頓色香味俱全的川味麻辣火鍋，絕對是我們這種懶人的最愛。

廣達香麻辣嫩鴨血，一罐 440 克，使用台灣產 100% 純鴨血，再加入十幾種中藥材，以純豬肉高湯手工熬煮，一開罐便辣香撲鼻。

官網上說一罐裡有 6~7 塊飽嫩鴨血，從外表看不出來能裝這麼多，沒想到倒出來一數，果然有 7 大塊，真材實料，貨真價實。

放在鍋中看不出大小，夾起來讓大家看看，每一塊都是品相完整，秀色可餐。

看到這裡，也許您會有疑問：「湯這麼少，怎麼煮火鍋？」關於這點，您完全不用擔心，因為「廣達香麻辣嫩鴨血」湯汁非常濃郁，可加水稀釋。我和老婆兩人吃，用了兩倍水，味道約等於一般的小辣，對我們來說剛剛好。

開火將湯煮滾後，就可以開始加入自備的食材，喜歡吃什麼就加什麼，想吃多少就加多少，豐儉由人，這就是自煮火鍋這麼受大家歡迎的原因。

不得不說，「廣達香麻辣嫩鴨血」煮滾的香氣，真的是凡人無法擋，整個餐廳都是濃得化不開的辣香，引得我們垂涎欲滴！老婆迫不及待的幫我盛碗夾料，盡顯賢淑本色。

不說大家可以不知道，每 100g 鴨血中，含有 6g 蛋白質，0.3g 脂肪、0g 碳水化合物，營養完全不輸雞胸肉，連名醫都推薦，稱之為「減重聖品」毫不為過。

而且，每 100g 鴨血中，含有 15.6mg 鐵，能補足國建署建議成年女性一天的鐵攝取量，既可減重又能補血，同時又可以滿足口腹之慾，難怪聰明的消費者會趨之若騖。

使用 100% 純正鴨血製造的「廣達香麻辣嫩鴨血」，口感果然不同凡響！一口咬下去，立刻爆汁，鮮嫩又有彈性，水靈靈的像嫩豆腐一般，細嫩爽滑，毫無一絲腥味，比坊間火鍋店的鴨血更好吃，一吃就上癮！

我也喜歡它的中藥湯頭，麻香四溢，辣口不辣喉，吃完之後，喉嚨不會有燒灼的刺痛感，胃部也不會有不舒服的麻熱感。這麼神奇的關鍵，在於熬製湯頭時，使用刺激性較小的藤椒油來取代花椒油。藤椒油口感清爽，香中帶麻，麻中帶香，入口溫和，辣而不嗆，沒有苦澀味，所以「廣達香麻辣嫩鴨血」的湯頭，不僅可以煮湯，直接喝也沒有問題！

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中午吃過「廣達香麻辣嫩鴨血」的甜頭之後，食髓知味的我，便開始發揮想像力，思考怎麼用它，變出另一道快速又美味的佳餚。晚餐來臨前，我靈光乍現，拿出一包王子麵，準備來煮老婆百吃不厭的麻辣燙。

既然要做麻辣燙，湯汁就不用太多，取出小鍋，加入「廣達香麻辣嫩鴨血」半罐，足矣！

開火煮滾，然後開始加入食材烹煮，一點難度也沒有。

吃過麻辣燙的朋友都知道，麻辣燙好不好吃，最重要的關鍵在於湯汁的口味。問題是你在外面吃，湯汁的鹹度、辣度都不是你能掌握的，所以想找到一家適合你口味的麻辣燙，其實非常困難。但是，有了「廣達香麻辣嫩鴨血」罐頭之後，想吃最適合你口味的麻辣燙，就變得輕而易舉了，因為你可以不斷嘗試，調配出專屬於你的獨門配方。不管是鹹度、麻度或是辣度都可以完全掌控，甚至還可以因為心情，隨時做出不同的變化，簡直不要太完美！

廣達香的麻辣嫩鴨血還有一項優點，那就是久煮不硬、不碎，即使是不會掌控火候的廚房新手，也能輕鬆端出讓家人讚不絕口的佳餚。

吃麻辣燙，怎能沒有最會吸湯汁的泡麵？像這個滷味專用的泡麵，在麻辣燙店家買，至少要花 20 元，但是大賣場一包才賣 8 元。

這就是在家自煮麻辣燙的另一個好處，經濟又實惠，而且食材的品質和衛生，完全自己把關，食安問題免煩惱。

最後，加顆蛋和一把青菜，香噴噴的麻辣燙就完成了！

從開始備料，烹煮，全部加起來的時間，不到十分鐘！

「廣達香麻辣嫩鴨血」可微波、烹煮、隔水加熱，快速又方便，即使是零廚藝，也能輕鬆料理。100% 純正嫩鴨血，以及集麻、辣、鮮、香於一身的中藥湯底，和各種肉類、蔬菜都能完美搭配，營養又衛生，絕對是居家必備罐頭，不管是正餐、宵夜或是下午茶，一罐在手，輕鬆搞定！

看完我的介紹，您是不是已經躍躍欲試，想一嚐為快呢？請點下面的傳送門，趁著這波特價，趕快囤起來吧！

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