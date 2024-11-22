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台南興泰汽車驗車保養廠提供保險服務，車禍到維修一家搞定！

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2024-11-22 22:43:00 文字：鮪魚肚的秘笈
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鮪魚肚的秘笈

鮪魚肚的秘笈

 

出遊好心情都被移動神主牌毀了了(ㄌㄧㄠˇ)😂大三寶逆向超車直撞我們的車！當下超級錯愕，還好人沒什麼大事，報警＋聯絡維修廠來拖車。

 

▼被撞後的慘況，車頭半毀...

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這台是老車了，過保之後，車險我是交給常去的汽車維修廠他們有車險理賠維修一條龍服務，我覺得很方便，這次是對撞所以丙式有理賠，維修廠和保險公司直接介入處理，我不用追很輕鬆！

▼但我畢竟是車主，還是很關心修得怎麼樣，維修廠很貼心，除了車況紀錄，也會把維修進度LINE給我。

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▼修了什麼地方、換了什麼零件，如實拍照紀錄，讓我遠端不在現場也很放心。

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▼維修完的汽車又像新的一樣！開起來一樣順暢。當天我就直接開走了，費用就是交給維修廠與保險公司和對方車主那邊協商，基本上是用不著我出面，爽爽享受一條龍服務XD

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我個人滿推薦過保的車子可以找這樣子的維修廠，維修端、車險端可以一站式處理，讓自己不會被打電話聯絡等等瑣事綁住，況且交給專業的也會處理得比較好。如果有在台南的車主，我是到興泰這家汽車修配廠，被服務好幾年了，覺得整體感受很不錯，需要的話也可以過去看看了解。

興泰汽車修配廠

地點：台南市歸仁區中山九街1號

電話：06-2301185

驗車時段：週一至週五 8:00~12:00、13:00~18:00、週六 8:00~12:00／週日休息

營業時間：週一至週五 8:00~12:00、13:30~17:00、週六 8:00~12:00、13:30~16:00／週日休息

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