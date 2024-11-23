這次選搭從台北松山飛-東京羽田降落的華航班機

可以悠哉地出門到機場，簡單享用個早餐後登機

約莫3小時的飛行時間後順利降落東京羽田機場



出關比預期快很多，加上等行李的時間大概只花不到1小時

拿完行李後就轉搭京急機場線往浜松町站轉都營大江戶線(往光丘方向)至新宿巴士總站



由於抵達時間頗早，想說碰個運氣看看是否能更換早一班的巴士前往河口湖(原先已先訂好16:15的班次)

可惜前一班的只剩一個座位，只好作罷

只好先在新宿車站隨便亂晃打發時間嘍

看到排隊人潮就跟著湊熱鬧

點了一個期間限定的加賀棒茶口味鬆餅嘗嘗

鬆餅外脆內軟，不會太甜，果腹一下還不錯



接著就到4樓巴士總站等候啦

滿坑滿谷的人潮，等約30分鐘後我們的巴士來嘍~~~



往河口湖呦~~~~~~



快到河口湖站前的富士急樂園站

光遠處看這個雲霄飛車的高度就夠讓人腿軟的了



比表定時間稍稍晚了約10分鐘抵達終點站-河口湖站

原本想先在車站內換隔天開始要使用的Fujipass

但服務人員要我們隔天一早再來領取



於是我們就拖著行李前往接下來3晚的下榻飯店啦

這次前3晚入住的飯店是位於河口湖畔附件的花水庭飯店

選擇日式榻榻米房型，房間很大

廁所和盥洗室各自獨立，另外在窗邊還附有休憩區可邊喝茶邊看風景(雖然看出去主要是別人家?!)



第一天晚餐事先先在台灣預定(因考量河口湖晚上可覓食的地方不多，再加上第一天抵達時間不確定)

晚餐是在一樓的日料餐廳裡用餐，前菜在我們進包廂前就已先備妥

有醃漬小物及綜合生魚片



接著是鴨肉小火鍋?

炸物、馬鈴薯泥佐野菇及烤魚



慶祝第一天順利抵達，來瓶清酒吧!!!!!





酒足飯飽後到飯店附近隨意走動消化一下就回飯店休息啦

期待明天正式的行程!!!!!



旅遊時間:2024.09