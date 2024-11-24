看看我的新髮色與這髮質，真是太喜歡啦~~

來到 @azonehair6 板橋AZone髮廊新月殿

換新髮色與護髮，美麗秀髮真的形象很加分耶!

這次讓設計師推薦髮色-咖啡亞麻色

家人都說看起來顯得年輕亮眼! 很適合我~開心!

AZONE髮廊新月殿|店內環境

【AZONE髮廊新月殿】

韓系的奶白風格 很明亮

值得一說的是，店裡給人的氛圍很好

設計師與助理很親切很好聊 ! 很愉悅(´∀｀）

讓我不會感覺到壓力緊張，我覺得這很棒耶!!

可以在這樣輕鬆的心情下，享受美髮期待成果!

【秀髮沖洗區】

座椅坐起來舒服，就像沙發一樣

還有腰墊，也太貼心了 ~

AZONE髮廊新月殿|染髮討論

跟設計師Alan 討論想要的髮色

因為我頭髮受損蠻嚴重的，所以我不想漂髮

但又想改掉黑髮造型，選擇個拍照好看的顏色

設計師Alan 推薦我 ＂咖啡亞麻色＂

因為我底色是黑髮怕蓋不太過去，再幫我調整亮一點 !

洗過幾次頭髮，髮色會更亮，也確實過了一週後 髮色讓我依舊超滿意!!

AZONE髮廊新月殿|染髮手法 大推

我的頭皮很敏感，又很容易出油乾癢

最擔心染髮的時候，頭皮會覺得刺激不舒服

染髮前，會先上這罐很像芥末醬顏色的頭皮隔離，很涼很舒服!!

加上【AZONE髮廊新月殿】所使用的染膏品牌質量都很講究

讓我在染髮的過程中，頭皮都沒有感覺到任何不適，這點真的大推!!

【AZONE髮廊-新月殿】 設計師跟助理都很溫柔

上染髮劑時也很溫柔耐心，不會去拉扯我頭髮讓我覺得痛

上完染劑的等待時間裡，我的頭皮還是覺得涼涼的

不會覺得刺激或是不舒服! 大大給個讚~

搭配加熱儀器定等待過色時間後，就可以去沖洗頭髮啦~~

AZONE髮廊新月殿|膜鏡結構式護髮

到洗頭區沖洗掉染劑後，就開始進行護髮啦~

萱兒我髮質不太好，有點自然捲所以看起來很毛躁

染髮後一定會搭配護髮來修護髮質 !

【AZONE髮廊-新月殿】使用40年專業沙龍髮品

RENATA 品牌的護髮產品 ! 主打自然植萃成份~

我選的護髮方案是 【RENATA 膜鏡結構式護髮】

主打六大修護 ： 精準修護毛髮角蛋白構造

並強韌髮質，護髮後即有感 超級順滑 !!

特別適合缺乏彈力的受損髮質與染燙傷害的頭髮!

進行多道的 “修護步驟”

再搭配蒸霧機加熱 加強保養吸收 ~

我蠻喜歡這種 蒸氣方式，不會有霧珠一直滴到臉部

最後一道使用 膜鏡光蘊防護髮膜

補充8種分子胺基酸營養

修護毛鱗片、增亮頭髮光澤並強化保護皮膜

我的頭髮有些為自然捲，在沒有燙直的情況下，總是亂翹毛躁

頭髮吹乾後，頭髮很滑順還香香的~~

髮色是很自然的亞麻棕系 ~~ 你們覺得好看嗎~

AZONE髮廊新月殿|一週後頭髮表現

最後來看看我 已過了一週後，我的頭髮質感 !!

頭髮就像有女神光一樣，超有光澤與滑順！拍照也感覺特別加分 ~~

重點是 我這天出門完全沒特別整理頭髮，(我是懶女人)

就是很自然的手指撥一撥整理，髮夾夾起來而已

拍完照，我也真的是嚇一跳 ! 這護髮效果持續太久太厲害!

各位 ~~ 真的大推去美髮時一定要去加購這個護髮 !

【AZONE髮廊-新月殿】 美髮價格很平價，大推!

>>他們家男女剪髮、染護、特色染也都很厲害唷~ 分享給你們~

AZONE髮廊新月殿|店家資訊與交通

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預約電話 : 02-2255 0716

地址 : 板橋區文化路一段320號2F

( 新埔捷運站2號出口旁，走路不用30秒，超近 ! )

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。

每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。