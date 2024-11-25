引領台灣吉他品牌，成為音樂愛好者心中的首選

吉他，作為一種彈撥和撥弦樂器，歷史悠久，又被稱為六弦琴，是音樂世界裡不可或缺的重要角色。它以其獨特的音色和多樣的表現力，深受全球音樂人的喜愛。多數人或許對全單板吉他的製作過程略有耳聞，比如琴身的組裝、細膩的打磨、上漆處理、最後調音等，但很少有人真正了解，製作一把手工吉他其實是一門精細且苛求環境的藝術。

如今，民謠吉他儼然成為「音樂創作」與「樂器學習」領域中舉足輕重的存在，無論是專業音樂人還是業餘愛好者，都對這個樂器情有獨鍾。而在台灣，有一間在「手工吉他」領域穩佔了一席之地的品牌，深深吸引著國內外的音樂愛好者——《Ayers guitar》

▲手工吉他品牌《Ayers Guitar》在台灣吉他領域歷史悠久，致力打造一個良好的吉他文化（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

三十年匠心打造，台灣歷史最悠久的手工吉他品牌

台灣本土歷史最悠久的手工吉他品牌《Ayers Guitar》，自創立以來，一直致力於打造一個完整的吉他生態圈，他們相信，提升整體吉他文化環境是他們的使命。

創辦人黃先生回憶起年輕時深受貓王和披頭四等音樂人的影響，特別鍾愛鄉村與藍調音樂。那時，年輕人若想擁有一把高品質的吉他，無論是價格還是選擇都非常困難。但這份對音樂的熱愛和對吉他製作的執著，激勵黃先生踏上了手工吉他的製作之路。他選擇在越南設立工廠，希望能生產出讓年輕人也能負擔得起的高品質吉他。

此刻，《Ayers Guitar》已經走過了三十年，憑藉著「用雙手打造好吉他」的信念，持續推動吉他文化的發展，努力成為音樂生態圈的重要支柱，同時也打進了日本市場，在日本受到許多音樂人的喜愛與肯定，讓更多人能夠感受到音樂的魅力，享受彈奏吉他的樂趣。

▲手工吉他品牌《Ayers Guitar》擁有獨特的塗裝工藝，讓手工吉他也能擁有豐富動人的音色表現（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

手工吉他堅守耗時的噴漆塗裝技術

手工吉他製作《Ayers Guitar》在製琴技術上展現了獨特的塗裝工藝，特別是他們近期研發的全新NC噴漆，這款噴漆也被國際頂尖品牌Martin所採用。NC噴漆的製作工時是一般噴漆的兩倍，但它能提供更薄的表面效果和開放的泛音，有效提升吉他的共鳴聲響穿透度，使每一把全單板吉他的音色更加豐富動人。相比PU亮面漆，NC漆能讓吉他的泛音更加自由，目前只有少數吉他品牌能夠掌握這種塗裝技術。

▲手工吉他品牌《Ayers Guitar》提供客製吉他服務，可以要求在琴身或琴頸上鑲嵌任何圖樣，打造屬於自己獨一無二的手工琴（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

成為國內知名歌手的首選客製化吉他推薦

在《Ayers Guitar》的客製吉他服務中，從木材的挑選到製作的每一步都可依照顧客的需求量身打造，客人更可要求在琴身上鑲嵌任何圖樣，讓每一把吉他成為獨一無二。正因為這樣的高度客製化服務，《Ayers Guitar》在手工訂製吉他市場中佔有重要地位，深受國內外音樂愛好者的青睞。包括眾多台灣知名歌手，如王力宏、任賢齊、林宥嘉、陳忻玥、采子等歌手，都有在演唱會使用過他們的吉他，另外王治平、斑恩、樓梯的熊、博祥等，也曾向該品牌訂製手工吉他，甚至周杰倫在〈稻香〉的MV中更是使用了他們的民謠吉他。此外，國外著名指彈演奏家Andy McKee也曾與《Ayers Guitar》合作，進一步彰顯了其卓越品質和國際認可度。

▲手工吉他品牌《Ayers Guitar》用心舉辦了「琴義相挺」活動，贊助大專院校吉他社學生，使經濟能力有限的學生也能彈奏到品質優異的樂器（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

用自身影響力舉辦活動，拓展吉他生態圈

深知學生們對好吉他的渴望，但也理解預算的限制，因此國際吉他品牌《Ayers Guitar》特別舉辦了『琴義相挺』活動，以學生對社團的規劃與貢獻度，評估選擇贊助大專院校吉他社好琴，讓年輕人也能彈奏優質的樂器，追逐他們的音樂夢想。

木吉他推薦《Ayers Guitar》以「致力於打造吉他生態圈」的理念，更是在疫情重創音樂產業期間，舉辦了斜槓吉他手比賽與音樂祭，為音樂人提供了寶貴的表演與交流機會。未來，他們計劃每個月舉辦『你琴我拿｜Open Guitar 交換琴大會』，聚集吉他愛好者互相切磋與分享，期待透過這些活動延續大家對音樂的熱愛，並吸引更多人一起加入彈吉他的行列。

▲手工吉他品牌《Ayers Guitar》不斷堅持初心，致力穩固台灣的吉他圈生態（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

堅守初心，為音樂愛好者打造理性的浪漫「琴調」

無論製作過程需要多少時間與成本，台灣木吉他品牌《Ayers Guitar》始終堅持初心，穩固台灣的吉他生態圈，並維持製琴的細節與傳統。無論你身處國內外，只要有手工吉他需求，《Ayers Guitar》的專業技術與貼心服務都能幫助你實現夢想，讓你的音樂表現更加出色，為生活增添浪漫的「琴調」。

《Ayers Guitar》

地址：台北市中山區建國北路二段139號13樓之1

連絡電話：02-2505-8856

官方FB：https://www.facebook.com/AyersgtUluruuke

官方IG：https://www.instagram.com/ayersguitar/