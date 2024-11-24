前陣子帶小婷跟我哥還有大嫂一起去逛夢時代 ～～～

因為我前陣子換衣櫃所以丟了一堆衣服，趕緊來補貨ＸＤ（這是買衣服的藉口嗎）

我們走手扶梯上來的想說慢慢逛上去～太久沒逛街了必須好好每層都逛！

剛好看到Jiarrong服飾正在辦活動，身為小資女的我看到優惠立馬衝去哈哈

還有請到電台主持人來主持！實在 太帥 了啦！不對～是太有心了啦哈哈>_<

而且模特兒也太漂釀了，試穿的每一件衣服我都好想買下來哈哈哈（穿起來會一樣嗎？）

本來只有我跟小婷還有大嫂要逛衣服而已，沒想到我哥也跟著看起來了（出門前還說女人衣服有夠多）

Jiarrong的品牌創始人堅持原創靈感！設計師都是來自台灣

網路上沒有任何店面～只有高雄夢時代2F及新光三越高雄三多店3F才有的實體店面

主持人在介紹的時候一直強調「圖案賣完就沒有了」我心裡想說這老闆是不愛賺錢嗎ＸＤ

老闆覺得【個性】是一份情感的交流，強調一個人的獨特性同時重視「交流」

所以特別強調走在路上比較不容易和別人撞衫，直接攻擊到我哥的心房（他實在很討厭撞衫！）

而且品牌名字Jiarrong是老闆跟老闆娘的名字組合起來的！！好浪慢啊 ～～

先來看看我哥的時裝秀！

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他們家的設計是真的都很特別！也把我哥的啤酒肚給藏起來了

Oversize的剪裁修身，無論怎麼搭配都可以穿出屬於自己的風格

他們家夏天的布料摸起來也是非常的舒服！不是那種不好的布料材質

詢問店員後才知道是重磅親膚材質會根據季節來搭配布料

接下來是我個人時裝秀啦

我真的是選不出來～只好拍照起來比對

因為我是穿完馬上忘記上一件穿起來的感覺哈哈哈哈！！

真的是每一件衣服都有自己的風格～代表著『人』每個人的個性都不同

他們家除了衣服之外還有短褲！選了至少半小時才依依不捨地去結帳

大嫂說她看到後面的標籤覺得超級可愛！叫我拍下來～因為很特別

這袋子完全觸及我的心～太可愛了吧！這兔子跟配色

（對了是哥哥付錢，感謝哥哥）

2F還有他們比較大的櫃位，大家也可以去看看！

這是我上週因為要冬天的關係所以我拉著大嫂一起去補貨長袖款（哥哥付錢！萬分感謝！）

他們家的服飾品牌我真的很推薦！畢竟女生要買到適合自己的很困難

光布料材質及風格變化我真的好愛～趕快揪朋友一起去逛逛

Jiarrong

▸ 高雄夢時代2F