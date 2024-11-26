潔癖老爸 |台中洗床墊推薦，床墊清潔價格公道，專業到府服務濕洗床墊、深層除蟎，讓我睡得乾淨又舒適！

最後更新時間 2024-11-22

如果你正在找「台中洗床墊推薦」，那麼你選『潔癖老爸』就對了！有小孩後難免尿床的尿漬、溢奶的奶垢等會沾到床墊，除了用保潔墊保護床墊外，清理床墊也是很重要的一環，這次找來「潔癖老爸 Jie Pii」洗Emma全乳膠床墊，採用母嬰精油濕洗床墊方式、深層除蟎，清潔時間不長約1.5小時左右，過程專業又細心，讓我的床墊清新又白亮亮，而且潔癖老爸床墊清潔價格公道，還會提供專業建議，讓我們不花冤枉錢洗床墊；另外還可以開發票且是台中購物節的五倍店家，想要洗床墊的你們，這篇助你找到最適合的選擇！

不洗床墊只換床單，這樣就夠了嗎？

家有女兒後我們很重視居家環境，搬家後決定請專業的來濕洗床墊，我們家這張Emma全乳膠床墊是在小孩出生前就在睡的床墊，那時還有狗狗跟我們一起睡，自從有小孩後狗狗就沒和我們睡後，我們也會用保潔墊去防護，避免尿尿和吐奶的問題，但難免還是有留下些許髒污，以及皮屑、塵蟎，最近我在找台中床墊清洗推薦時，就遇見專業細心的『潔癖老爸到府床墊清洗』！

台中床墊清洗推薦｜潔癖老爸到府床墊清洗

台中床墊清洗推薦「潔癖老爸 Jie Pii」，是一家提供到府精油清洗床、除螨、洗冷氣、洗衣機的專業清潔公司，服務地點從新竹到嘉義！本來擔心全乳膠床墊沒辦法做濕洗床墊，潔癖老爸給我專業教學和講解，像是濕洗床墊、床墊是否需要雙面洗、洗完床墊怎麼保護等，讓我願意放心交給他們～

因此到潔癖老爸line線上預約好床墊清洗時間後，師傅就會到府服務，當天師傅東西都會用袋子放好，就算擺在家裡地板也不會很髒，而且還會帶自己的室內拖鞋，真的好細心哦～

家裡床墊有用保潔墊保護，所以床墊表面都蠻乾淨，師傅到場後會看到我的床墊說很乾淨耶，想說我怎麼要洗床墊，當然是為了小孩，而且或許外表乾淨，其實裡面很可怕，所以我們做了床墊精油洗、深層除蟎，讓床墊乾淨溜溜。

潔癖老爸洗床墊｜實際分享

吸塵、除蟎各個細節通通不放過！

首先會採用美國進口、AAFA哮喘協會認證的除塵蟎機，做吸塵、除蟎的動作，小小一台沒想到是吸塵器，搭配大平面吸頭，讓我蠻吃驚！

我們是選擇精油洗清洗床墊前，當然很多人一定會懷疑，有小孩和寵物用精油好嗎？別擔心潔癖老爸有為大家想到，他們和芳療家合作，調配出針對母嬰、寵物、舒敏的三款精油，每款味道我都很喜歡，不會刺激。

水裡面會添加三～五滴精油，滴下去的時候空氣中就會飄出淡淡精油香，很柔很清香的味道～

開始進行床墊大面積的吸塵、除蟎，這台機器可以清潔深達25公分的床墊，每一面都能深層清潔，讓塵蟎、皮屑、灰塵通通無所遁形，整個過程中師傅都很細心，每個角落和角度都沒有放過，在現場直擊的我很放心

這台機器在拍打吸力很夠，把手放在床墊底下，都能感受到它的吸力和震動力，而且師傅還請我看床墊上的灰塵，隨著機器的靠近灰塵會瘋狂的上下跳動，感覺床墊上的髒污都被拍打起來了～

而且吸塵頭貼附的很緊密，不會因為床墊凹凸而遺漏～

除了床墊吸塵除蟎外，床墊的四邊也沒放過，深度清潔吸塵，角落的皮屑、塵蟎通通無處藏身！

本以為床墊吸塵除蟎只有正面和側面，沒想到潔癖老爸還把床墊立起擺放，做完整的吸塵，這讓我決定交給他們洗床墊是正確的選擇！

吸完後潔癖老爸還會把除塵頭做深度清潔，拆開後上面卡了超多灰塵和塵蟎的，有點噁心～

現場直接清潔刷頭，這不只讓我們看到實際情況外，也讓下一個使用者能夠用到乾淨的除塵頭，不然除塵頭裡面卡了一堆髒東西，我想一直使用也不會吸得太乾淨吧！

第一眼看到直呼：哇塞，好髒！看來乾淨的床墊，其實裡面藏污納垢也蠻可怕的，真心推薦大家一定要定期洗床墊～

潔癖老爸跟我說，目前看下來大多是皮屑、塵蟎居多，這樣還算乾淨的了！

精油洗床墊，完美去除床墊髒污，也讓床墊香噴噴！

再來會用德國進口專業抽洗機，進行床墊精油洗的動作，在水槽內同樣會加入幾滴母嬰專用的精油。

在使用機器前，會使用潔癖老爸自己調配的天然酵素劑，均勻的噴灑在床面上，如果有髒污地方，就會特別噴灑！

天然酵素劑，裡面沒有添加化學品，噴灑過程沒什麼刺鼻和異味，這點超加分！另外假如你們家的床墊髒污比較深層，也會用濃縮的天然酵素劑去噴灑，這點也不用擔心～

運用機器搭配專業工法水洗床墊，這過程會依髒污程度重複幾次，像我們家的床墊一兩次就可以了～

水洗床墊的過程是將水以不斷循環，深入浸潤床墊纖維達到洗淨效果，像我們的乳膠床也可以水洗，因為不會有高溫清洗！

小小刷頭上面是吸塵、下面是噴水的噴頭，可以邊噴邊吸，這過程我覺得蠻療癒的！

去摸床墊可以感覺到床墊表面有濕度，有點像在摸濕紙巾的感覺，不會壓下去擠出水～

來回重複抽吸，把床墊多餘的水分給去除，可以看到吸頭水分越來越少～

清出來的髒污，都漂浮在水面上，看得好神奇～

我們另一張床就有被狗狗吐到過，上面就有一塊髒污，我自己怎麼清都弄不下來，剛好趁這次潔癖老爸洗床墊，一起把兩張床洗乾淨。

同樣會噴上天然酵素劑，這過程會把髒污給暈染開來～

再用牙刷輕輕的刷開，過程可以看到髒污的地方變淡，但其實這過程－把髒污給刷到床墊裡面了，所以會再進行水洗床墊，把髒污給洗出來～

水洗過程可以看到床墊髒污那塊已經不見了，真的超級神奇～

第一次洗完雖然已經乾淨不少，但潔癖老爸還真的很有潔癖，會再重複一兩次相同動作，把床墊髒污洗凈的更乾淨！

清潔過後的污水真的比我們在睡的Emma床墊還髒很多，可以看到水都變色了，還有帶點皮屑等髒污，

可以看到髒污的地方真的消失不見了，而且連床墊車花上的灰塵也被清潔掉，整張床就像新的一樣～

但每張床和沙發的材質都不同，污漬形成的時間、深度也不同，無法保證所有污漬都能100%清除，師傅會根據現場情況盡量處理，並提供最專業的建議！

濕洗床墊後的床墊會濕濕的，只要開啟除濕機或冷氣除濕功能，加上電風扇大概5個小時就會乾，但我們那天天氣很好有大太陽，乾燥時間大概3小時左右，床墊就已經完全乾爽了。

大多數清潔公司都不會開立發票，潔癖老爸超有心，會開立發票，而且也有參加台中購物節的五倍店家，想要增加抽獎機會記得趁現在預約清洗床墊或洗洗衣機、冷氣哦～

潔癖老爸洗床墊｜評價

台中床墊清洗推薦「潔癖老爸」！潔癖老爸洗床墊的過程真的很細心，清洗過程一點也不馬虎，洗出來的髒污讓我超驚嚇，而且我超愛他們的精油洗床墊，精油香氣很柔和，都是我們喜歡的味道，洗完後床墊有煥然一新的感覺，甯寶在上面蹦跳翻滾，還聞床墊都讓我很放心～還在找台中洗床墊嗎？「潔癖老爸專業清潔團隊」推薦給你們！

潔癖老爸

官網：https://www.jiepii.com.tw/

電話: 0968-631-085

預約: https://line.me/a03hm3J

服務地區：新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義

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